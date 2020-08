The Batman: první oficiální trailer slibuje temnější film, než se čekalo [video]

O filmu The Batman se mluví už několik let. Původně měl Batmana hrát stejně jako ve filmech Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti a Liga spravedlnosti herec Ben Affleck, který mluvil o tom, že by nový film rád režíroval. Přes počáteční nedůvěru fanoušků Ben Affleck si získal svým fyzickým pojetím role velkou pochvalu, bohužel z pokračování údajně vycouval. A tak nakonec velmi překvapivě hlavní roli získal Robert Pattinson, kterého má většina zaškatulkovaného jako "toho třpytícího se upíra ze Twilight ságy".

První informace z natáčení ale mluvily o tom, že Robert Pattinson se role zhostil se ctí, a první upoutávka na film The Batman to potvrzuje. Ve filmu ještě uvidíme Zoë Kravitz jako Catwomen, Colin Farrell si zahraje Penguina a Paul Dano má být Riddler/Hádankář. Sluhu Alfreda Pennywortha si trochu překvapivě zahraje Andy Serkis. O režii filmu se nakonec postaral Matt Reeves, jehož největším úspěchem byl asi Cloverfield (2008), natočil ale i filmy Úsvit planety opic a Válka o planetu opic.

Dle traileru je vidět, že The Batman se nebude snažit konkurovat svojí hravostí Marvelu, ale svým temným pojetím půjde ve stopách Nolanovy trilogie či veleúspěšného Jokera (2019).