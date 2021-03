The Falcon and the Winter Soldier: po skončení seriálu WandaVision láká Marvel na další

V pátek 5.3.2021 uvolnila streamovací služby Disney+ poslední, devátý díl seriálu WandaVision a Marvel hned začal lákat na seriál další The Falcon and the Winter Soldier.

Prvnímu seriálu, WandaVision, jsem se věnoval po čtvrté epizodě, po skončení lze říct, že se žádné velké překvapení bohužel nekonalo – přes nesporné kvality patří sice k těm lepším, ale nijak výjimečným dílům. Marvel v podstatě seriálem WandaVision nahradil celovečerní film, který by vysvětloval původ postavy a schopností Wandy Maximoff/Scarlet Witch. Také se snažil objasnit některé věci a události před (a také po) Avengers: Endgame, ale občas se příliš zamotal do děje a forma místy předčila obsah. Konečné hodnocení tak bude asi hodně individuální a velmi podle toho, jak divákovi sedne "sitcomová" forma a "rodinné" téma.

Další seriál Marvelu, The Falcon and the Winter Soldier, odstartuje na Disney+ v pátek 19.3.2021. Nyní byl vypuštěn další trailer. Ten v podstatě potvrzuje, odhad děje, kdy dvojice superhrdinů má vyšetřit původ skupiny jedinců s nadlidskými schopnostmi. Otázkou bude, nakolik seriál The Falcon and the Winter Soldier bude ignorovat (či respektovat) děj seriálu Agenti S.H.I.E.L.D., vysílaného v letech 2013 až 2019, který se podobným zápletkám věnoval také.

Ve The Falcon and the Winter Soldier udivíme postavy známé z filmů, kromě hlavní dvojice se vrací Daniel Brühl (Zemo) a Emily VanCamp ( Sharon Carter), je však známo, že se objeví i spousta nových postav.