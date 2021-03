The Falcon and The Winter Soldier: poslední trailer je tady, v pátek startuje nový seriál

V pátek 19. března 2021 na Disney+ má premiéru první díl dalšího seriálu Marvelu – The Falcon and The Winter Soldier. Zároveň vyšel finální trailer, který na nový seriál láká. Diváci by se tak měli konečně dočkat seriálu, který se o více než půl roku odložil. Ale bude asi jiný, než jak měl původně vypadat.

Covid totiž značně zamával s plány Marvelu. Loni na jaře totiž měl mít premiéru film Black Widow, následovat měl da Disney+ právě seriál The Falcon and The Winter Soldier, poté měl mít premiéru film Ethernals a seriál Shang-Chi. Naopak jediný seriál, který už jsme měli možnost vidět, WandaVision, měl na Disney+ mít premiéru až v létě 2021. Avšak všechny původní plány překopala pandemie a zavřená kina.

Natáčení seriálu The Falcon and The Winter Soldier se několikrát odkládalo, a tak přednost dostal seriál WandaVision, ovšem ten také provázelo mnoho změn, protože i očekávané filmy vůbec do kin nešly (a Marvel s nimi čeká, až se kina otevřou).

K změnám tak určitě došlo také ve scénáři seriálu The Falcon and The Winter Soldier. Ten má mapovat osudy dvojce Sam Wilson a Bucky Barnes, a to jak se vyrovnávají s událostmi v Avengers: Endgame. Ví se, že se vrací postava Helmuta Zema (hraje ho Daniel Brühl), ale i Sharon Carter (Emily VanCampová), nově se v seriálu objeví Wyatt Russell jako nový supervoják John Walker.

Seriál má mít šest dílů, každý má být hodinu dlouhý, takže celkem má nabídnout 6 hodin zábavy. Dá se očekávat, že bude daleko svižnější a akčnější, než poněkud rozpačitě přijatý seriál WandaVision, který skončil 5.3.2021.