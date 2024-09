The Grand Tour končí a s ní po 22 letech také slavná trojice. Rozloučí se poslední velkou jízdou, tady je trailer

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May si nemusíme nikomu představovat. Když roce 2015 nečekaně britská BBC kvůli nevhodnému chování vyhodila Jeremy Clarksona, moderátora velmi úspěšného a tehdy mimořádně ziskového pořadu Top Gear, nikdo netušil, co bude dál. Dva kolegové ale podobně překvapivě odešli také, aby společně pro Amazon Prime začali natáčet novou show o automobilech – The Grand Tour.

Nyní, téměř o deset let později, tato trojice uzavírá svou společnou 22 let trvající cestu. V posledním dílu The Grand Tour zvaném One For The Road se vydají do Afriky. A vezmou sebou své tři oblíbené vozy: Lancii Montecarlo, třílitrový Ford Capri a Triumph Stag. Vydají se spolu do Zimbabwe, země, kde od BBC nikdy nedostali povolení natáčet.

Je známo, že s nimi od BBC odešel také prakticky celý filmový štáb, s kterým trojice dlouhé roky také spolupracuje. Filmový štáb nicméně dále pokračuje s Jeremy Clarksonem (letos má 64 let) a už čtyři roky s ním natáčí úspěšný pořad Clarksonova farma.

O důvodech konce The Grand Tour se někdy spekuluje, mluví se tom, že byl příliš drahý, ale sám Jeremy Clarkson k tomu řekl „Po 36 letech mluvení o autech v televizi to balím, protože jsem příliš starý a tlustý na to, abych se dostal do aut, která se mi líbí, a nemám zájem řídit ta, která se mi nelíbí.“ A co se týče posledního dílu, tak Richard Hammond v traileru říká: „Nikdy jsem si nemyslel, že to, co spolu děláme, bude pokračovat tak, jak dosud.“ Clarkson dodává: „To nejlepší jsme si opravdu nechali na konec.“

Poslední díl The Grand Tour: One for the Road bude na Amazona Prime od 13. září 2024.