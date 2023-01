The Last of Us sahá po titulu nejlepší seriál roku 2023. Adaptace počítačové hry od HBO Max vám spraví chuť

Už tolikrát jsme se spálili s adaptacemi počítačových her, že k jakémukoli dalšímu pokusu přistupujeme se značnými obavami. Aktuální premiérový díl The Last of Us, který najdete na HBO Max, ale zatím naše obavy tlumí a má naběhnuto na událost roku.

Je třeba si přiznat, že původní hra The Last of Us už sama o sobě má velmi hutný příběh zajímavý i sám o sobě. Joel Miller (Pedro Pascal), kterého krutý život dotlačil k pragmatickému cynismu, dostane za úkol doprovodit dívku Ellie (Bella Ramsey) z východu Spojených států na západ. Na celém světě ale už dvacet let zuří zombie apokalypsa, ve které tradiční popkulturní zombies nahradily houbami prolezlí a ovládaní nemrtví. A jak už to v podobném žánru bývá, ti nenakažení přeživší se často ukáží jako ještě větší hrozba.

V rámci hraní na Plastation s gamepadem v ruce samozřejmě musíte řešit různé logické hádanky a opatrně procházet nebezpečnými zónami, ale vaši pozornost drží především dospělý příběh, motivace jednotlivých hrdinů a příběhy postav, které potkáte během své cesty.

Filmové a seriálové adaptace počítačových her se často snaží vyplnit chybějící interaktivitu nějakým vlastním příběhem, který je ale často zcela v rozporu s původní představou a spíš sobeckou exhibicí přiděleného scénáristy.

Na seriálu The Last of Us jsou podstatná dvě jména: Neil Druckman – tvůrce počítačové hry a také tvůrce seriálu – a Craig Mazin – spolutvůrce seriálu, který má na kontě oceňovanou sérii Černobyl.

Neil tu je zárukou, že se nebude uhýbat z původního dospěláckého pojetí počítačové hry, Craig zase garantem perfektní výpravy, kdy postapokalyptický svět vypadá rozsáhle, ale současně s uvěřitelnými omšelými detaily.

V rámci prvního dílu se autoři nebojí přímo citovat skvělé záběry z počítačové hry, které ale produkčně vytáhnou na mnohem vyšší úroveň a současně dokáží vyšponovat napětí, i když to nejste vy, kdo joystickem ovládá pick-up zběsile pádící městem na pokraji apokalypsy.

Fanoušci počítačové hry se trochu předem obávali obsazení seriálu, zda noví herci dokážou vystihnout podstatu oblíbených postav, ale po prvním dílu myslím obavy ustoupí.

Pedro Pascal do role Joela padne zcela přirozeně. Samozřejmě tu jako „bojovník doprovázející dítě skrze nebezpečí“ nahrává srovnání s Mandolorianem, ale Joel je tady rozhodně propracovanější a zajímavější.

Bella Ramsey, která svět uchvátila ve Hře o trůny jako nekompromisní Lyanna Mormont (to jí bylo 11 let), měla před sebou asi větší kopec obav, jestli to dá. Stačilo ale jen pár minut a Bella je prostě ta Ellie, kterou znalí hráči očekávají.

Osobně přiznám, že jsem Černobyl nedokoukal. Pamatuji si, jaký to byl průšvih (ten výbuch, ne seriál) a neměl žádné iluze, kam Sověti dokážou zajít v utajování nepříjemných faktů. Po prvním dílu jsem se tedy rozhodl, že víc už vidět nepotřebuji.

V případě The Last of Us se ale těším na zpracování, i když příběh počítačové hry znám. Pokud jste hru už hráli, pořád vás seriál dokáže zaujmout drobnými odbočkami a vylepšeními, současně budete žasnout realističností prostředí, které máte prozkoumané z počítačové hry. A pokud vás The Last of Us minulo na Playstation, nebo jako příběh ve formě videa z hraní a YouTube, máte se na co těšit. Postapo a zombie seriály upřímně nemusím, ale The Last of Us si do svého seznamu ke sledování rozhodně přidávám.

Hodnocení IMDB: 96 %