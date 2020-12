The Marksman: veterán Liam Neeson bude bojovat proti mexickému kartelu

Přestože Liam Neeson má již 68 let, tak ani v důchodovém věku se nevzdává akčních rolí. V nové filmu The Marksman (třeba "Ostrostřelec") hraje opět vojenského veterána Jima, rančera z Arizony, které na hranicích s Mexikem potká ženu se synem, po kterých jde mexický kartel. Po potyčce žena umírá a Jim se rozhodne, že se o chlapce postará, aby nepadl do rukou kartelu. Ze začíná další hon a oblíbená hra na kočku a myš.

Liam Neeson je v podobných rolích jako doma, tuto hereckou polohu umí, divákům se líbí, tak proč nenatočit další variantu na 96 hodin. V posledních letech se v podobných rolích objevuje pravidelně, nejpovedenější byla asi Mrazivá pomsta.

Za filmem The Marksman stojí producent Robert Lorenz (Americký sniper), který v roce 2012 režíroval svoji prvotinu Zpátky ve hře, nyní film produkuje, režíruje a napsal k němu i scénář. Otázkou může být, zda podobnost s posledním Rambem (veterán bojuje s mexickým kartelem) je vzhledem k profláknutému tématu pouhá náhoda, nebo zda se Robert Lorenz volně inspiroval.

Kdy film půjde do kin není známo, je však možné, že podobně jako spousta jiných filmů i tento půjde rovnou na stream.