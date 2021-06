The Tomorrow War: Chris Pratt ve finálním traileru na nové válečné sci-fi od Amazonu

Akční sci-fi The Tomorrow War chystá Amazon. Děj? Třicet let v budoucnosti lidstvo prohrává válku s mimozemským druhem. Jednoho dne se v naší době objeví cestovatelé v čase. Přilétají z roku 2051 a verbují bojovníky, protože jedinou nadějí na přežití lidstva je transport vojáků a civilistů do budoucnosti, aby se zapojili do boje. Dan Forester je odhodlaný zachránit svět pro svou dceru, se spojí tedy s vědcem a se svým odcizeným otcem. Zatím netuší, že právě na něm závisí osud lidstva.

Hlavním tahákem filmu má být oblíbený Chris Pratt (Jurský svět, Strážci Galaxie), který si zahraje taťuldu zachraňujícího svět. Z dalšího obsazení je v traileru nepřehlédnutelný známý J.K.Simmons, zbytek jsou méně známá jména.

Co se výroby týče, tak štáb připomíná způsob, jak dělá filmy Netflix. Režisérem je Chris McKay, který z větších filmů má za sebou jen animák LEGO Batman film, jinak točil seriály. O scénář se postaral Zach Dean (má za sebou slušné thrillery 24 hodin života a Chladnokrevný. Důležitý ale bude vizuál, o ten se stará velmi zkušený kameraman Larry Fong (Kong: Ostrov lebek, Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti, Strážci - Watchmen, Super 8, 300: Bitva u Thermopyl).

Dle výše zmíněného výčtu to vypadá, že bychom se mohli dočkat lehce nadprůměrného, ale skvěle vypadajícího sci-fi. Film má premiéru na začátku prázdnin, tj. 2.7.2021.