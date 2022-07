Recenze filmu Thor: Láska jako hrom. Vážná témata a výzvy v sitkomovém pásmu skečů

Plusy Posun ústřední postavy k nové roli nebo výzvě Minusy Dramaturgicky nejrozpadlejší díl z dosavadních čtyř 5 /10 Hodnocení

Severský bůh hromu se jako první z Avengerů dočkal čtvrtého filmu. Zatímco do toho prvního Thora Kenneth Branagh vetknul prostředky vyprávění sobě vlastní, tedy divadelní rozmáchlost a patos tragického královského dramatu a současně situační humor, typický pro shakespearovské komedie, ten druhý Temný svět už měl podobu mnohem konvenčnější heroické fantasy.

Estetika obalů metalových alb

S třetím dílem Ragnarok tato série nabrala nový, mnohem odlehčenější kurz. Novozélandský režisér Taika Waititi vsadil na hravost, křiklavou barevnost a osmdesátkový vizuál i soundtrack. Sitkomový, sebeironický humor ve stylu Strážců Galaxie nabubřelého kralevice polidštil a učinil z něj zábavného společníka, ale zároveň tento akčně komediální přístup boj o osud Asgardu dost přebíjel nebo spíš ho odsouval do pozadí.

A s podobným problém se potýká i čtyřka, opět ve Waititiho režii. Dostal na ni čtvrtmiliardový rozpočet, tedy ještě o 70 milionů dolarů více než posledně, který je vidět ve vizuálním zpracování Stínového světa, který obývá hlavní záporák Gorr (Christian Bale). Ten je na rozdíl od toho Thorova lunaparkově barevného černobílý, s odlesky barev, které dokreslují situaci hrdinů, kteří se v něm ocitli.

Ten Thorův, v němž bojuje, například na začátku po boku Strážců Galaxie, připomíná estetikou obálky heavymetalových alb z osmdesátých let. Slavná rocková píseň od Guns N' Roses Sweet Child o' Mine dodává náboj těm nejlepším akčním scénám ve filmu, které jsou stejně přepálené jako celé ladění filmu.

Potřeba gagu

I když v něm Waititi se spolu scenáristkou Jennifer Kaytin Robinson operují s vážnými tématy, jako je vyrovnání se se ztrátou dítěte nebo vážná nemoc, režisér má tendenci každou emotivnější situaci shodit svým typickým ironizujícím nebo poťouchlým humorem. Z něhož se ale vytrácí lehkost a nastupuje občas infantilita, což je dáno i tím, na kterou věkovou kategorii marvelovští míří.

Plno napínavých, romantických či osudových momentů tak zbytečně narušuje Waititiho potřeba dát jim gagovou nebo sebeironickou koncovku, které ne vždy vyjdou, třeba kvůli špatnému načasování. Tratí tím nejen tyto scény, ale i samotné postavy, které tím přicházejí o svou hloubku.

Nápad s vesmírnými kozami se nedočká pointy, ten zcizující s asgardskými herci, rekapitulujícími v rámci ochotnického představení události minulého dílu, už byl použit minule. Skeče a lá Saturday Night Live se tak stávají součástí dramaturgicky nejrozpadlejšího dílu z dosavadních čtyř, který žánrově osciluje mezi vážným dramatem, ztřeštěnou komedií, romancí a hororem.

Romance mezi Thorem (Chris Hemsworth) a Jane (Natalie Portman) je to ale disneyovsky asexuální, spíš taková kamarádsky nebo sourozenecky špičkovací, než připomínající někdejší milenecké jiskření. Jejich vtah připomene za zvuků Abby retrospektivní pasáž, která osvětlí i důvody jejich odloučení.

Zajímavěji se tu pracuje s motivem zbraní, které propůjčují Gorrovi i Jane nadlidské schopnosti a vybírají si za to u nich svou daň. Gorr je hororová figura, vzhledem evokující Voldemorta a jeho schopnosti pohrávat si se stíny a extrahovat z nich světlo je využita v odpovídajících žánrových scénách. Christian Bale se svým pojetím role také vyděluje z okolního dovádění ostatních postav, což jí dodává na mrazivosti a vážnosti.

Přijetí nové zodpovědnosti

Ta by měla být přítomná i u Thora, který tu prochází krizí středního věku a s tím spojeným hledáním smysluplné životní náplně. Trofeje z bitev muži, fixovanému na kladivo a sekeru, už nepřináší tolik uspokojení, a tak se nabízí otcovská role a nový typ zodpovědnosti za druhé.

Tomu odpovídá i linie s unesenými asgardskými dětmi, kteří se z posluchačů hrdinských příběhů mění v jejich aktivní účastníky. Děj je velmi přímočarý a opěrné body mu poskytuje severská mytologie i komiksové sešity. Na začátku je načrtnuta záporákova motivace, proč chce vyvraždit veškeré božstvo. Thor se o tom dozvídá a spolu s Jane, Valkýrou (Tessa Thompson) a Korgem (Taika Waititi) mu v tom chtějí zabránit. Učiní přitom mezizastávku v městě bohů, které chtějí varovat i požádat o jejich pomoc, ale karikaturně vyvedený Zeus (Russell Crowe) jim z důvodu strachu nevyjde vstříc.

Únos dětí používá Gorr jako záminku, jak vyprovokovat Thora k vzájemnému střetu. Jejich ochrana a péče, kterou jim věnuje, se stávají součástí přerodu Thora v mnohem zodpovědnější, citlivější a vrstevnatější figuru než dřív.

Totéž se ale nedá říci o celém filmu. Ta větší dospělost, k níž má hlavní hrdina dojít, v něm není přítomná právě proto, že ji Taika Waititi po svých postavách vlastně nechce. Vystačí si s jejich blbnutím v odvázaných situacích, jejichž ladění se ale dost bije s existenciálními otázkami, které řeší.

To, že hledají sami sebe i cestu k sobě navzájem je tu odsunuto do pozadí prvoplánovými sitkomovými skeči, na nichž režisér staví víc než na soudržném a dramaturgicky vyváženém vyprávění, které by asgardskou mytologii zase posunulo dál. Dostavuje se tak pocit, že tu o nic nejde, i když to, s čím se postavy potýkají, ukazuje pravý opak tohoto tvrzení.

Thor: Láska jako hrom

Žánr: komiksová adaptace

Původní název: Thor: Love and Thunder

www.marvel.com/movies/thor-love-and-thunder

USA, 2022

Scénář: Taika Waititi, Jennifer Kaytin Robinson

Režie: Taika Waititi

Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi, Russell Crowe, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista

Distribuce: Falcon

Distribuční premiéra v ČR: 07. 07. 2022