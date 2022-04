Thor: Láska jako hrom – první trailer na očekávanou marvelovku je zvláštní. Chris Hemsworth se vrací. A není sám

Tak tady máme první trailer na čtvrtý sólový film jednoho z původních Avengers – Thor: Láska a hrom.

Thor: Láska a hrom je součástí 4. fáze Marvel Cinematic Universe, která oficiálně odstartovala v roce 2021. Její součástí jsou filmy Black Widow, Shang-Chi a Legenda o deseti prstencích, Eternals a Spider-Man: Bez domova. Spolu se spuštěním Disney Plus přibyly ještě seriály WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki a Hawkeye.

V roce 2022 nás čeká nejdříve Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, po něm teprve přijde Thor: Láska jako hrom. Covid ovšem trochu zamíchal původními termíny premiér. Původně nový Thor měl mít premiéru už v květnu, na toto datum byl ale posunutý nový Doctor Strange, z Thora tak bude typický prázdninový blockbuster – premiéra v kinech má být na začátku prázdnin, 7.7.2022.

Pro více herců znamenal Endgame konečnou – skončili Robert Downey Jr., Chris Evans a Scarlett Johansson. Zda se dočkáme konečné i pro Chrise Hemswortha, to se dozvíme právě ve filmu Thor: Láska a hrom.

Nový film opět režíruje Taika Waititi, který v roce 2017 slavil velký úspěch s filmem Thor: Ragnarok. Kromě toho se samozřejmě vrací i v roli Korga. Na rozdíl od Ragnaroku napsal tentokrát Taika Waititi také scénář, a to spolu s Jennifer Kaytin Robinson. Waititi slaví v posledních letech úspěchy, je ale otázkou, kam tento tvůrce posune právě Thora.

O čem má nový film být? Oficiální popis je: "Ve filmu se Thor vydává na cestu, která se nepodobá ničemu, co ho kdy potkalo - na cestu za vnitřním klidem. Jeho odchod na odpočinek však přeruší galaktický zabiják známý jako Gorr, boží řezník, který usiluje o vyhlazení bohů. V boji proti této hrozbě si Thor přizve na pomoc Valkýru, Korga a bývalou přítelkyni Jane Fosterovou, která (k Thorovu překvapení) nevysvětlitelně ovládá jeho kladivo Mjolnir jako Thor. Společně se vydávají na strastiplné vesmírné dobrodružství..."

Trailer ale z děje ukazuje naprosté minimum. Jak je u Marvela zvykem, v traileru jsou s největší pravděpodobností záběry spíše ze začátku filmu a navíc nikdy neprozrazuje více, než je nezbytně nutné.

Otázka, kterou si klade spousta fanoušků, ale zní. Bude nový Thor zcela bez Lokiho, nebo se oblíbená postava vrátí jinak, než pouze v seriálu? Jak jsem zmínil, tak nový Thor: Láska jako hrom se má odehrávat až po událostech ve filmu Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. A tam se může stát vše...