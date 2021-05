Tip pro Android TV: Jak snadno změnit tlačítka na dálkovém ovládání

Na dálkových ovladačích televizorů se to začíná hemžit samostatnými tlačítky pro vybrané služby a popravdě to často akorát překáží. Buď danou službu vůbec nepoužíváte, nebo to tlačítko občas zmáčknete omylem.

Naštěstí v případě systému Android TV to jde velmi snadno vyřešit. Stačí k tomu bezplatná aplikace Button Mapper. Některé její funkce jsou sice dostupné jen v placené verzi, ale pro naše účely bohatě vystačíme s bezplatnou variantou.

Postup si ukážeme na přehrávači Nvidia Shield Pro Android TV, ale stejně to funguje i na televizorech s vestavěným systémem Android TV, jak jsem si ověřil na svém Philipsu sedmičkové řady.

Nainstalujte Button Mapper



Tuto aplikaci potřebujete

V Play Storu najděte aplikaci Button Mapper a nainstalujte ji. Po první spuštění vás aplikace ještě požádá o povolení přístupu v usnadnění. Buď rovnou skočí do příslušné sekce v nastavení, nebo tam dojděte ručně. Bude to v nastavení systému Android sekce Usnadnění. V seznamu aplikací tam uvidíte Button Mapper a povolte mu přístup.



Povolte aplikaci přístup k usnadnění

Přidejte svá tlačítka

Nyní už stačí přidat vlastní tlačítka pro změnu. V hlavní nabídce tedy vyberte přidat tlačítka, znovu vyberte přidat tlačítka a stisknete tlačítka, které chce změnit. U Shieldu mi to tlačítko Netflix našlo jako obecné tlačítko, v případě televizoru to ale správně pojmenovalo tlačítko Netflix. Na funkci programu to ale nemá vliv. Pokud přidáte nějaké omylem navíc, nic se neděje, můžete jej kdykoli smazat.



Přidejte svá tlačítka

Má smysl měnit funkci tlačítek i u těch služeb, která aktivně používáte, nejen tedy třeba Rakuten nebo Disney+, ale i Netflix či YouTube.

Změňte funkci tlačítek

Po vybrání konkrétního tlačítka v seznamu můžete změnit jeho funkci, aplikace nerozlišuje jen prostý stisk, ale také dvojitý stisk a podržení. Jedno tlačítko tak můžete mít tři různé funkce.



U tlačítka máte na výběr víc možností než prosté stisknutí

Po vybrání konkrétní verze stisku definujete akci. Doporučil bych vybrat Žádná akce u tlačítek, která vám vadí, nebo je omylem tisknete. Pokud nahoře vyberete místo Akce položku Aplikace, můžete tlačítkem spouštět vybranou aplikaci.



Místo výchozí funkce můžete spouštět libovolnou aplikaci

Snadno tak tlačítkem Rakuten spustíte Kodi nebo stisknutí Netflixu vyvolá HBO GO.

Změny po nastavení okamžitě začnou platit, nemusíte nic restartovat nebo potvrzovat.

Jak to mám já

Na dálkovém ovládání Shieldu mi upřímně výrazné tlačítko Netflix hodně vadí. Mačkám ho často omylem a vadí to i při sledování Netflixu – tlačítko skočí do hlavní nabídky Netflixu. Proto jsem všechny tři funkce tlačítka úplně zakázal.

U nedávno testované OLED TV Sony A80J s Android TV máte dokonce na ovladači tlačítka pro YouTube, Netflix, Disney+ a Prime Video. Tam bych už uvažoval o změně funkce některých tlačítek například na Kodi nebo Kuki. Jde to přitom i bez změny primární funkce tlačítka, prostě nastavím na delší stisk jinou aplikaci, než tu výchozí.