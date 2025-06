Tohle není obyčejné retro. Moondrop Discdream 2 je CD přehrávač jako z devadesátek, ale s Hi-Res DACem

Značka Moondrop je známá především svými sluchátky pro audiofily, ale nejen těmi drahými – vyrábí také výborné dostupné TWS modely s magnetoplanárními měniči (zde je náš test sluchátek Moondrop Golden Ages). Kromě toho se však pustila do vody, kterou dnes brázdí už jen hrstka nadšenců. Vyrábí přenosný CD přehrávač. Jejich novinka Discdream 2, spolu s vylepšenou verzí Discdream 2 Ultra, ale není retro hříčka na jedno použití pro nostlagiky (jako například kazety). Naopak. Jde o seriózní audiofilní zařízení, které elegantně kombinuje nostalgii fyzických médií s moderními požadavky na kvalitu zvuku i funkčnost.

Designově přehrávač evokuje klasické DiscMany z devadesátých let, ale jde svojí cestou – horní víko s průhledným okénkem a kovové šasi působí zároveň elegantně i robustně. Na první pohled je jasné, že nejde o žádnou lacinou repliku. Víko se otevírá nahoru, uvnitř najdeme nejen CD mechaniku, ale především moderní D/A převodník, výkonný sluchátkový zesilovač a port USB-C, který z přehrávače dělá i velmi schopný DAC.

Srdcem přístroje je čip Cirrus Logic CS43131, tedy kvalitní 32bitový převodník, který zvládne přehrávat PCM soubory až do kvality 384 kHz/32 bit, ale umí i DSD256. Připojení přes USB-C je plug and play, není třeba instalovat ovladače – funguje s Windows, macOS i Androidem. Výhodou je i to, že přes USB-C dokáže Discdream fungovat jako plnohodnotná externí zvuková karta.

Rozdíly mezi oběma verzemi nejsou jen kosmetické. Hezky barevný základní Discdream 2 má klasický 3,5mm výstup pro sluchátka a linkový/optický výstup. Výstupní výkon činí 124 mW do 32 ohmů, což je zcela dostačující pro běžná sluchátka i většinu citlivějších IEM.



Discdream 2 Ultra má oddělený optický/linkový výstup, klasický 3,5mm a samostatný symetrický 4,4mm výstup pro sluchátka

Verze Discdream 2 Ultra ale přidává důležité vylepšení – symetrický 4,4mm výstup, který nabídne vyšší výkon až 222 mW při stejné impedanci. To je zásadní zejména pro náročnější sluchátka nebo posluchače, kteří preferují právě symetrický výstup. Díky tomu se Discdream 2 Ultra nezalekne ani domácího využití v kvalitnější Hi-Fi sestavě.

V obou verzích je baterie o kapacitě 3500 mAh, která slibuje přibližně devět hodin provozu u základní verze a osm hodin u verze Ultra. Nabíjení probíhá přes USB-C port, přes který se připojuje i PC. Přehrávače váží lehce přes 350 gramů, takže nejde sice o kapesní zařízení, ale moc více místa nezabere. K přehrávání slouží klasické ovládání na boku, nechybí jednoduchý displej. Mechanika je tichá a načítání disku probíhá svižně.



Hezky barevný Moondrop Discdream 2

Discdream 2 se na webu výrobce dá pořídit přibližně za 180 dolarů, v ČR stojí 5 000 Kč. Verze Ultra s lepším výstupem, vyšším výkonem a symetrickým konektorem stojí oficiálně 350 dolarů, v ČR stojí přes 9 000 Kč. Ano, je to částka, za kterou byste mohli pořídit i klasický stolní DAC nebo přenosný streamer, ale v Moondropu cílí na fanoušky fyzických médií. Pro ně kombinuje CD přehrávač s duší staré školy, ale s kvalitou a konektivitou dneška.

Moondrop Discdream 2 není pro každého. Ale pokud patříte mezi ty, kteří mají doma slušnou sbírku CD, cení si kvalitního zvuku na cestách a zároveň ocení možnost použít přístroj i jako DAC k notebooku nebo telefonu, jde o zařízení, které vás nezklame. A pokud to s poslechem myslíte vážně, vyšší verze logická volba.



První zahraniční recenze jsou jednoznačně pozitivní. Discdream 2 je chválen především za svou zvukovou čistotu, nízký šum a schopnost reprodukovat nahrávky s detailností, která v této cenové kategorii není zdaleka samozřejmá. Chválen je USB DAC, který funguje bezchybně na všech platformách a dle recenzí kvalitou výstupu překonává řadu specializovaných externích převodníků ve stejné cenové hladině. Kritika se týká jen absence Bluetooth a lehce vyšší hmotnosti, která ale zároveň přispívá k dojmu celkové kvality.

Zdroj: Moondroplab