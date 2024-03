Tohle nevysvětlí ani soudruzi. Zmatený seriál České televize marně hledá humor i záhady (recenze)

Mělo se jednat o nový hit Český televize, který ladně naváže na popularitu Smyslu pro tumor. Jenže už z žánrového mixu a prvních ukázek bylo jasné, že to novinka To se vysvětlí, soudruzi! nebude mít u diváků vůbec jednoduché. Mysteriózní sci-fi detektivka od Matěje Chlupáčka a Michala Samira v prvním díle nejde publiku ani trochu naproti, ale navíc vlastně jako by ani nevěděla, čím chce být.

Námět přitom nevypadá na první dobrou marně a snaží se hezky skloubit retro stylizaci a nostalgii po československých filmech se záhadami a sci-fi konceptem. Dostáváme se tak do Československa 80. let, konkrétně do Ústavu pro paranormální jevy, v němž se jeho roztodivní a malinko šílení zaměstnanci pokoušejí rozluštit všemožné záhady a podněty, které jim lidé posílají. Opravdu je šuplík, v němž mizí peníze, bránou do jiného světa? Vážně existuje lektvar na nesmrtelnost?

Do tohoto ojedinělého útvaru je přiřazen nováček, mladý nadšený vědec Vojta, který věří úplně na všechno a nemůže se dočkat, až všechny záhady světa konečně prošetří. Jeho parťákem se stává protřelejší David, unavený skeptik, který už na nic nevěří, protože všechno má své racionální vysvětlení, a nejraději by se na všechno vykašlal. Nesourodá dvojice je pak přivolána k případu domnělé existence UFO, jelikož se na obilném poli objevily klasické kruhy a jako bonus je zde nalezen i muž zmrzlý v ledu. Opravdu se jedná o důkaz existence mimozemšťanů, nebo jde o starou dobrou vraždu? To se bude snažit zjistit nejen ústřední dvojice, ale také horlivá agentka StB Štěpánka a její hodný kolega Jarda.

Sci-fi, kriminálka, nebo komedie?

Na papíře zní příběh velmi solidně a dokážu si snadno představit, že z něho může vzniknout vtipná a nápaditá sci-fi parodie, jež si bude dělat legraci z mimozemských klišé a bude do nás sypat jeden odkaz za druhým. Věřil jsem v to i kvůli režijnímu dohledu. Michal Samir i Matěj Chlupáček patří bezpochyby mezi nejvýraznější mladé tuzemské režiséry současnosti a Chlupáček v loňském Úsvitu předvedl na naše poměry nejen myšlenkově a formálně velmi svěží, ale také filmařsky velmi vyspělé dílo. O to víc překvapí, že první díl seriálu s názvem Ostře sledované UFO působí naopak velmi roztříštěným dojmem, jako by ani tvůrci nevěděli kudy kam.

Soudruzi pracují v prvním díle s mnoha žánry od sci-fi až po mysteriózno, do toho se autoři snaží naroubovat poctu (nejen) československým počinům, dle promo materiálů navázat na Návštěvníky či Arabelu a navrch přinést záhady jak z Akt X. Jenže pod všemi těmito vrstvami je úvodní epizoda v podstatě jen obyčejnou detektivkou, kde se se zmiňovanými prvky sice hraje, ale nevede to k žádnému poutavému a efektnímu výsledku. Dalo by se říci, že v mnoha ohledech je seriál rozkročen dvěma směry a netuší, jaký si vybrat.

Kriminální zápletka chce pracovat s UFO tematikou, v základu je však naprosto obyčejná, nudná a nadstavbu nedokáže kromě pár odkazů a mimozemského převleku dostatečně vytěžit. Humoru je zde pak vyloženě poskrovnu. Pár odkazů na staré fláky se sice najde, není jich ovšem moc a nejsou tak přímočaré, aby uspokojily „běžného“ diváka, ani dostatečně geekovské, aby potěšily žánrové nadšence.

Seriál plný protikladů

Kulisy Ústavu paranormálních jevů jsou sympaticky retro a vizuál se snaží solidně navodit atmosféru 80. let, rozklepaná moderní kamera však tyto dojmy výrazně narušuje. Jiří Macháček se tu pak objevuje ve správně unaveném a ledabylém módu, Jan Cina zase dokáže hezky kontrovat svou naivitou a nadšením, přesto k sobě ale herecky zatím nedokážou úplně najít cestu a chybí mezi nimi patřičná chemie. Seriál chce navazovat na éru československých sci-fi filmů, hudba Ondřeje Gregora Brzobohatého ale místy připomíná spíše bondovky.

V seriálu jako by byly jednotlivé základní kameny pro chytlavou a zábavnou sci-fi parodii, nikdo se je ale nesnažil poskládat správně dohromady. Mix atmosféry sci-fi a detektivek se spíše nepovedl, pomalé tempo prvnímu dílu také nijak nepřidává a ve své hodinové stopáži postrádá drajv, energii a působí dosti unaveným až téměř uspávajícím dojmem. Humorných pasáží či vděčných hlášek se tu příliš neurodí, a i když se sympatické herecké obsazení snaží, co se dá, neříká zde vlastně vůbec nic zajímavého a zábavného. Scenáristické pokusy o přestřelené a rádoby ulítlé postavičky se také mnohdy míjí účinkem a pořád přemýšlím, co má být vtipného na drsné agentce StB v podání Anny Fialové, co by zkrátka jen ráda mlátila lidi.

Ano, možná se nevyplatí být na seriál po prvním díle tolik přísný. Přeci jen se často stává, že si autoři se svým tvůrčím stylem a postavami sednou až později a třeba režisérům další zápletky a hrátky s jinými žánry budou svědčit o něco lépe. Zatím ovšem divákovi nenabídli mnoho atraktivních důvodů, proč by se měli dívat i nadále. Všemožné srovnávání s Návštěvníky či Arabelou se zdá být pouze marketingovou vějičkou, v reálu však nemohou být seriály od sebe vzdálenější. Stále tedy můžeme doufat, že se zábavnost a tvůrčí elán objeví. Zatím to ovšem vypadá, že tentokrát si talentovaní režiséři ukrojili až příliš velký krajíc.

Hodnocení To se vysvětlí, soudruzi! chce být bohatým žánrovým mixem, v úvodní epizodě ale není vůbec ničím. Nesourodý seriál má sice sympatický casting a funkční vizuál, jinak ale nenabízí příliš diváckých radostí a ve snaze navázat na československé klasiky žánru (viz názvy jednotlivých epizod) zatím selhává. Autorům totiž chybí ta správná kadence nápadů, nespoutanost, chuť posouvat tuzemské trikové či žánrové hranice i patřičné tvůrčí sebevědomí. 4,5

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný.