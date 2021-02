Tom Holland, Billie Eilish i Julianne Moore: Apple TV+ chystá novinky

V rámci akce Television Critics Association Winter 2021 Press Tour uveřejnila společnost Apple tiskovou zprávu s line-upem filmů, seriálů a dokumentů pro letošní sezónu. Hlavními jmény jsou Tom Holland, Billie Eilish ale i Julianne More spolu s Clivem Owenem a Jennifer Jason Leigh. Chystají se nejen úplné novinky, ale také druhé série populárních seriálů.

Po lednovém uvedení filmu Palmer s Justinem Timberlakem v hlavní roli bude dalším želízkem v ohni drama Cherry, ve kterém se představí Tom Holland. Ten zde hraje bývalého vojáka bojující nejen s drogovou závislostí, ale i PTSD (posttraumatickým stresovým syndromem). Představit by se měl 12. března. Ještě předtím, konkrétně 26. února bude uveden hudební dokument Billie Eilish: The World's a Little Blurry pojednávající soukromém životě této aktuální hvězdy pop music.

Od 30. dubna bude postupně uvolňován seriál The Mosquito Coast. Ten se nechal inspirovat knižním bestsellerem z pera Paula Therouxe a sleduje příběh radikálního idealisty a brilantního vynálezce Allieho Foxe. Následující období už bude patřit druhým sériím seriálů, jmenovitě se jedná o Mythic Quest, Ghostwriter i Home Before Dark.

V létě dojde na dlouho očekávanou druhou sérii The Morning Show, pozadu nezůstane ani Ted Lasso, který je aktuálně nominován na dvě ceny Zlatý glógus (nejlepší televizní seriál, muzikál nebo komedie a Jason Sudeikis je také v této kategorii nominován za hlavní mužskou hereckou roli). Na podzim se pak dočkáme i pokračování „postapo“ sci-fi See s Jasonem Momoou.

Jednou z nejočekávanějších novinek je však série Lisey’s Story. Za prvé ji napsal Stephen King, za druhé je zde výkonným producentem JJ Abrams a za třetí se tu sejde silné herecké obsazení, a to: Julianne Moore, Clive Owen, Joan Allen, Jennifer Jason Leigh a Dane DeHaan. Těšit se můžeme někdy v létě.

26. únor: Billie Eilish: The World's a Little Blurry

Billie Eilish: The World's a Little Blurry 12. březen: Cherry

Cherry 30. duben: The Mosquito Coast

The Mosquito Coast 7. květen: Mythic Quest Season 2

Mythic Quest Season 2 Jaro 2021: Ghostwriter Season 2, Home Before Dark Season 2

Ghostwriter Season 2, Home Before Dark Season 2 Léto 2021: Central Park Season 2, Ted Lasso Season 2, The Morning Show Season 2, Truth Be Told Season 2, Lisey's Story, Mr. Corman, Schmigadoon, Physical

Central Park Season 2, Ted Lasso Season 2, The Morning Show Season 2, Truth Be Told Season 2, Lisey's Story, Mr. Corman, Schmigadoon, Physical Podzim 2021: Foundation, See Season 2

Zdroj: www.apple.com