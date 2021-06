Tomáš Holčík doporučuje: Na co se dívám a vy byste měli taky

Kdybych měl sepsat, na co všechno se dívám, musel bych to vydat knižně. Následující přehled tedy obsahuje hlavně ty seriály a filmy, které bych vám na potkání doporučil a osobně posvětil jejich přidání do vašich osobních seznamů pro pozdější zhlédnutí.

Lucifer Začneme aktualitou, druhou částí páté sezóny Lucifera. Zápletka seriálu je ze začátku zcela triviální: Ďábel už se v pekle nudil a tak se rozhodl usadit se v Los Angeles a otevřít si noční klub. Pomáhá přitom místním detektivům řešit případy. Celý seriál drží nad průměrem především charismatický Tom Ellis v titulní roli a chytře vymyšlený vesmír z pera Neila Gaimana. První tři sezóny bydlel seriál Lucifer na stanici Fox a ustrnulo to v nudné procedurální detektivce roztahané do spousty dílů. Po zrušení se ale Lucifera ujal Netflix a aktuální čtvrtá a pátá rozdělená série je výborná. Šestá a závěrečná je už natočená, takže snad nebudeme čekat dlouho. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Tom Welling, Tricia Helfer

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky) O co tady jde? Tipů na dobré filmy a seriály není nikdy dost a osobní doporučení často fungují nejlépe. Proto jsme se v redakci domluvili a přibližně jednou za měsíc někdo z nás připraví přehled, co ho osobně a zcela subjektivně v poslední době v nabídce streamingových služeb zaujalo.

Invincible / Neporazitelný Je to animák, ale dětem ho nepouštějte. Událost letošního roku najdete na Prime Video a konflikt supermana otce a jeho syna objevujícího schopnosti zpracovává o několik řádů lépe než Jupiter's Legacy na Netflixu. Invincible se nebojí prozkoumávat do důsledků schopnosti superhrdinů a nesklouzává k zaběhaným klišé. Komiksová předloha má přitom zásobu na několik sezón. Ta první na Prime Video rozhodně stojí za zhlédnutí. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Invincible

Hrají: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Prime Video

Halston Ewan McGregor může hrát klidně homosexuálního módního návrháře a já si jej bez debat pustím. Máme narozeniny ve stejný den, Ewan je jen o rok starší, takže má mou plnou důvěru. O módě nic moc nevím, o Halstonovi jsem nikdy neslyšel, takže jsem to pustil jen kvůli Ewanovi. Halston přitom definoval styl 70. let a byl návrhářskou superstar, aby později neslavně skončil s podnikáním a podlehl AIDS. Výprava seriálu výrazně převyšuje běžný úsporný standard Netflixu, takže nepřijdete o dobově věrné módní kreace a díky formátu minisérie a známém osudu se nic zbytečně neroztahuje bez otravných cliffhangerů. Začal jsem to sledovat kvůli Ewanovi, všechny ale bezpečně převálcovala Krysta Rodriguez jako Liza Minnelli. Té jsem to prostě sežral i s navijákem. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Ewan McGregor, Krysta Rodriguez, Rebecca Dayan, Bill Pullman, Gian Franco Rodriguez, David Pittu, Sullivan Jones

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Shadow and Bone / Světlo a stíny Young Adult Novel je dnes už sprosté slovo. Všechny ty Hunger Games, Maze runners nebo Divergenti mi taky lezou krkem. Když si přečtete základní obsah seriálu – Když mladá bojovnice projeví kouzelné schopnosti, které by mohly sjednotit její svět, začnou proti ní kout pikle temné síly – nejspíš znechuceně klepnete na další ikonku. Přesto si myslím, že byste Shadow and Bone měli vidět. Především oceňuji rozhodnutí spojit dvě původně samostatné knížky do jedné sezóny a propojit osudy Aliny z jedné knížky s týmem zlodějíčků z druhé a přimíchat do toho pro oživení další postavy. Úžasné kostýmy a výprava pak nikdy nedávají pocit, že se díváte na levnou produkci Netflixu a v podstatě neznámí herci hrají jak o život. Pěkně to odsýpá a vykresluje velký zajímavý svět s unikátními pravidly. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: Shadow and Bone

Hrají: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Kit Young, Sujaya Dasgupta, Daisy Head

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

One Night in Miami... To se tak v jednom levném motelu sejde Cassius Clay (boxer), Malcolm X (muslimský duchovní a aktivista), Sam Cooke (zpěvák) a Jim Brown (fotbalista), aby druhý den Cassius Clay oznámil, že si mění jméno na Muhammad Ali. Zápletka jak z vtipu čerpá z reálné události a na omezeném prostoru výborně rozkrývá různé formy boje za rovnoprávnost černochů a hlavně vykresluje motivaci Malcolma X, který je pro mnoho našinců stále opředen tajemstvím. Konverzační, původně divadelní předloha velmi příjemně rozkvétá pod režisérskou taktovkou Reginy King, kterou můžete znát z Watchmenů na HBO nebo z If Beale Street Could Talk, za který dostala Oskara za vedlejší roli. Provedení je pochopitelně spíše komorní, ale udrží vás chytré dialogy a herecké výkony. Hodnocení IMDb: 60 % Žánr: Drama

Režie: Regina King

Hrají: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Lance Reddick, Lawrence Gilliard Jr., Michael Imperioli

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing a titulky)

Bo Burnham: Inside Bo Burnham mezi stand-up komiky zaujme nejen černým humorem, ale i chytrými písničkami. Před pěti lety se stand-upem sekl a nedávno jste jej mohli vidět hrát v oskarovém filmu Promising Young Woman. Po jeho novém projektu Inside ale jeho hodnota násobně vzroste. Zdráhám se označit Inside jako komediální speciál. Je to spíš geniální performance art propojený s terapeutickou zpovědí. Bo jej celý vymyslel a sám natočil v malém přístěnku svého domu během roční covidové karantény. Z každé sekundy srší kreativita a ostrý humor a snad jen díky končícím proticovidovým opatřením to na vás nebude působit tak drsným dojmem. Každopádně jsem při závěrečných titulcích tleskal. Bo mne jistě neslyšel, ale zasloužil si to. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Dokumenty

Režie: Bo Burnham

Hrají: Bo Burnham

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 87 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

The Mitchells vs. The Machines / Rodina na baterky Co mi tu dělá „animák pro celou rodinu?“. Rodina na baterky je jednak opravdu vtipná, jednak si zaslouží pozornost pro svůj výtvarný styl. Film produkovali Christopher Miller a Phil Lord proslavení unikátním stylem Lego Movie nebo Spider-man: Into the Spider-verse. Tady chytře kombinují 3D animaci s osobitým stylem, 2D dokreslovačkami a filmovým stylem pracujícím s hloubkou ostrosti. Výsledek je netradiční a současně velmi příjemný. Rodina na baterky vás bude bavit trhlým příběhem, gagy a zápletkou. Pro budoucnost ale bude určitě znamenat nový styl animace, který nejspíš neskončí jen u tohoto filmu. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Mitchells vs. The Machines

Režie: Michael Rianda

Hrají: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Michael Rianda, Eric André, Olivia Colman, Blake Griffin

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Star Trek Discovery Jsem Trekkie. Viděl jsem (několikrát) všechny hlavní série Star Treku a zastávám pravidlo i špatný Star Trek je hlavně Star Trek. Tedy i když Discovery sklízí docela ošklivou kritiku, mně se upřímně líbí jeho nový pohled na vesmír Star Treku historicky svázaný pravidly a zákonitostmi. Poslední sezóna si vzala inspiraci z Asimovy Nadace a netradiční pohled na rozpadlou Federaci se mi líbil. Seriál nijak nešetří rozpočtem na speciální efekty a když uvidíte, že díl režíroval Jonathan Frakes (William Riker z Star Trek: The Next Generation), čeká vás parádní podívaná. Na Netflixu jsou všechny Star Treky, na Amazon Prime najdete potom Pickarda. Discovery je rozhodně moderní, ale Deep Space Nine má asi nejzajímavější rozsáhlý příběh. Ostatně jeho tvůrce Ronald D. Moore se později realizoval na Battlestar Galactica (na Prime Video), který také prostě musíte vidět. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Star Trek: Discovery

Hrají: Michelle Yeoh, Sonequa Martin-Green, Anson Mount, Doug Jones, Jason Isaacs, Anthony Rapp, Mary Wiseman

Původ a premiéra: USA, 2017 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

The Expanse Nové chytré sci-fi stavějící na reálných fyzikálních zákonech nedostáváme každý den. Naštěstí The Expanse už několikátý rok zdárně upoutává fanoušky. Seriál po zrušení na SyFy zachránil Amazon a nové sezóny tak najdete na Prime Video. A protože fanouškem seriálu je i Jeff Bezos a zajímá ho, jak to celé dopadne, o financování dalších dílů by mělo být postaráno. The Expanse vám doporučujeme celkem pravidelně, ale pro mne je to hlavní důvod si zaplatit Prime video po uvedení další várky dílů. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Steven Strait, Cas Anvar, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Thomas Jane, Florence Faivre

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), Amazon Prime (bez dabingu a titulků)

Raised by Wolves / Vychováni vlky Od sci-fi nepotřebuji nutně reálné fyzikální zákony nebo epický vesmír. Raised by Wolves na HBO mají hlavně výtečný styl z pera Ridley Scotta, který sice v dalších dílech trochu opadne, ale v té době už budete zainvestováni do osudů hlavních postav, takže vás to jen tak nepustí. Zápletka se dvěma androidy pověřenými úkolem vychovávat lidské děti na záhadné panenské planetě stojí hlavně na hereckých výkonech, a když se k tomu přidají i další přeživší kolonisté, dostane celý seriál náboženský přesah. V nabídce HBO by mohl Raised by Wolves trochu zapadnout, není tak profláklý jako Watchmen nebo Game of Thrones, ale jde o zajímavý sci-fi projekt hodný pozornosti. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Raised by Wolves

Hrají: Travis Fimmel, Niamh Algar, Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Felix Jamieson, Ethan Hazzard

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

Teď se přesuneme k seriálům, které jsou sice starší, ale jde o kultovní díla, která u nás v televizi nebyla. Proto nemají takovou silnou fanouškovskou základnu a pokud je neznáte, je nejvyšší čas to napravit. Parks and Recreation Příběhy Leslie a jejích kolegů z úřadu pro Správu parků, kteří jsou výstavními byrokraty v malém americkém městečku Pawnee, původně vznikly jako samosprávní obdoba The Office, ostatně tvůrce seriálu Michael Shur produkoval a psal i americký The Office. První (naštěstí krátká) sezóna je proto ještě trochu divná ve stylu The Office, ale v dalších sezónách našel seriál svou tvář a kultovní postavy celého ansáblu hláškují jednu perlu za druhou. Pokud Parks and Recreation ještě neznáte, závidím vám ten první dojem, já to už viděl několikrát a rád se k seriálu vracím. První sezónu s šesti díly klidně přeskočte a podívejte se na ně až vás seriál chytne. Díly jsou naštěstí krátké, takže to rychle odsýpá. Tvůrce seriálu Michael Schur pak obtiskl svůj rukopis také do The Good Place nebo Brooklyn 99, které pochopitelně také vřele doporučuji. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Amy Poehler, Adam Scott, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Aziz Ansari, Retta, Jim O'Heir

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (bez dabingu a titulků)

Community / Zpátky do školy O Community jsem věděl jen rámcově, ale když se loni objevil na Netflixu, spolkl jsem jej naráz jen s přestávkami na jídlo a spánek. Na první pohled vám to tak nepřipadne, ale jde o nejlepší dekonstrukci všech filmových a seriálových žánrů plnou kultovních scén a hlášek. Jakmile narazíte na první paintballovou epizodu, bude vám jasné, že to celé bude pořádná jízda. Paradoxně právě na tomto seriálu se proslavili Russoovi bratři, kteří později režírovali několik filmů Marvelu včetně epické Endgame. Jejich rukopis, cit pro akci a schopnost přehledně pracovat s ansámblem postav v prostředí Community funguje výtečně. Hlavní tvůrce seriálu Dan Harmon se pak dále proslavil kultovním animákem Rick and Morty . Poslední sezóny už nejsou tak dechberoucí. Jak odejde Donald Glover, který se chtěl věnovat své startující hudební kariéře, seriálu trochu spadne řemen. Není to ale důvod seriál nedokoukat, pořád se v něm najde několik báječných epizod. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Community

Hrají: Alison Brie, Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Paget Brewster, Ken Jeong

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Good Omens Anděl Azifaral a démon Crowley se snaží na Zemi zabránit Apokalypse v seriálovém zpracování slavného díla Neila Gaimana. Tento seriál mám osobně spojený s šestihodinovým letem z Dubaje do Vídně, během kterého jsem jej vdechl na jeden zátah. Čeká na vás herecký koncert Michaela Sheena a Davida Tennanta, a zápletka z pera Neila Gaimana je chytrá, promyšlená a hlavně vtipná. Na Amazon Prime je od Gaimana i seriál American Gods, ten mi ale připadá přece jen trochu náročnější a ne tak pohodový. Good Omens je báječný zákusek, který vás rozesměje a zůstane ve vás jen příjemný pocit a klidně jej naservírujte dětem. Stačí si pustit úvodní scénu v Ráji a budete vědět, zda vám tento styl britského humoru sedne tak jako mně. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Fantasy seriály

Hrají: Michael Sheen, David Tennant, Sian Brooke, Frances McDormand, Jon Hamm, Michael McKean, Daniel Mays

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (bez dabingu a titulků)

Fleabag / Potvora A když jsme u britského humoru, v rámci kulturního rozhledu musím zmínit i Fleabag. Seriál jednoznačně cílí víc na ženské publikum a jeho situační humor tak nedokážu vždy plně ocenit, ale jde o fenomén, který stojí za to vidět. Jde o autorské dílo Phoebe Waller-Bridge, která hraje i hlavní roli, a podstatou seriálu je bourání čtvrté stěny mezi divákem a herci ve scénkách které balancují na hraně humoru v nepříjemných situacích. Je to chytré, promyšlené a zábavné. Fleabag nastartoval americkou kariéru Phoebe Waller-Bridge, která si pak třeba zahrála v Solo: A Star Wars Story (bohužel jen CGI robotku) a nově se podílí na vylepšování scénáře připravovaného Indiana Jonese. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Fleabag

Režie: Harry Bradbeer

Hrají: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman, Bill Paterson, Jenny Rainsford, Brett Gelman, Hugh Skinner

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky)

Tales from the Loop Magické snové sci-fi vychází z obrazů Simona Stålenhaga kombinujících běžný tuctový svět s roboty, vesmírnými loděmi a podivuhodnými konstrukcemi. Původně osamocené obrazy jsou propojené do příběhu městečka, jehož obyvatelé žijí nad strojem vybudovaným k odemknutí a zkoumání záhad vesmíru. Seriál dokazuje, že se ve sci-fi nemusí nutně střílet a lítat vesmírem, a úplně stačí, aby si dvě postavy povídaly. Atmosféra podivuhodného bezčasí odkazující na období od šedesátých let do současnosti je pro diváka povědomá a přitom neuchopitelná. Jednotlivé díly působí jako osamocené povídky nenápadně propojené stylem a reáliemi. Pokud chcete něco klidnějšího, co povzbudí vaši představivost, zkuste Tales from the Loop. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Rebecca Hall, Tyler Barnhardt, Paul Schneider, Jonathan Pryce, Duncan Joiner, Daniel Zolghadri, Nicole Law

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky)

Jerry Seinfeld: Jak zabít 23 hodin času Vysvětlit někomu americký stand-up je podobně složité, jako se pokusit vysvětlit jazz. Existuje nepřeberně tvůrců s osobitým stylem a musíte najít ten, který vám sedne nejlépe. Mám toho nakoukáno opravdu hodně, a pokud bych vám měl vybrat první krok pro začátek, doporučil bych vám nedávný speciál Jerry Seinfelda: 23 Hours To Kill. Jerry Seinfeld je vtipný, ale hlavně pečlivý profesionál. Specializuje se na běžné všední každodenní situace, ve kterých dokáže odhalit absurdity, ze kterých vykřeše perfektně vypointovaný vtip. Nepotřebuje být sprostý, používat klišé „také tak neradi lítáte letadlem?“, nebo komentovat politiku. Budete se smát a současně oceňovat, jak to má Jerry perfektně vymyšlené. Druhým podobným profesionálem je bezesporu Dave Chappelle, který se naopak nebojí jít naplno i do kontroverzních politických témat, a jeho speciály na Netflixu si také nenechte ujít. A až ke scéně amerického humoru přičichnete víc, sjedete určitě i další projekt Jerry Seinfelda: Comedians in cars getting coffee (také na Netflixu), kde pohodovou formou rozhovorů nad kávou nebo za volantem poodhalíte, jaké to je dělat humor v Americe. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Dokumenty

Původní název: Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill

Režie: Joe DeMaio

Hrají: Jerry Seinfeld

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Země svobody: Amerika jinýma očima Na Netflixu mám moc rád i dokumenty. V nedávné době mne zaujal ten věnovaný 14. dodatku americké ústavy. Ne, fakt to není taková nuda, jak to možná vypadá. 14. dodatek je relativně jednoduchý - všichni narození nebo naturalizovaní v USA jsou občany a jsou si rovni před zákonem. Na jeho základech ale postupně stál boj za práva černochů, žen, LGBT komunity či přistěhovalců. Zpracování minisérie je perfektní s hvězdným obsazením a pro občanskou výchovu bych rád viděl podobně zpracovaná i nám bližší témata. Ale americký boj za rovnoprávnost určitě rezonuje i u nás a argumenty i protiargumenty věrně známe na vlastní kůži. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Amend: The Fight for America

Hrají: Will Smith, Mahershala Ali, Samira Wiley, Courtney B. Vance, Samuel L. Jackson, Bambadjan Bamba, Lena Waithe

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Éra samurajů: Bitva o Japonsko Dějiny Japonska šestnáctého století jsme upřímně ve škole zrovna důkladně neprobírali. Ze základního kulturního rozhledu tak nějak tušíte význam pojmů šogun, samuraj nebo z počítačových her a filmů znáte základy japonské mytologie. V době, kdy u nás po smrti Jiřího z Poděbrad na trůn nastoupila dynastie Jagelonců, se v Japonsku rozpoutala nelítostná občasná válka mezi místními vládci, tzv. období Sengoku, ukončená až v roce 1600. Na dokumentární sérii jsem se začal dívat kvůli soubojům samurajů a ze začátku se upřímně ztrácel v záplavě japonských jmen, ale na konci jsem získal mnohem lepší trvalejší zážitek, než by mi dalo pár hodin českého školního dějepisu. Kéž by někdo podobným způsobem bez patosu zpracoval neméně drsné české 15. století. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Age of Samurai: Battle for Japan

Hrají: Hiro Kanagawa, Masami Kosaka, Hayate Masao, Masayoshi Haneda

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Dějiny nadávání Afektovaný a přehrávající Nicolas Cage se skvěle hodí pro moderování seriálu o historii a kulturních významech některých z nejznámějších anglických vulgarismů. Výborně proniknete do historie, prvotních významů, a měnící se závažnosti konkrétních slov. Ani jeden díl seriálu se nevěnuje „slovu na N“, které je příliš silné i pro seriál o sprostých slovech. Ale nebojte, díky vysvětlení ostatních slov velmi dobře pochopíte, proč jej někdo může říkat veřejně a jiného kvůli němu mohou vyhodit z práce. Česká zásoba sprostých slov by pochopitelně vydala na několik sezón podobného seriálu, ale analýza těch amerických (resp. anglických) vás určitě v mnohém překvapí. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: History of Swear Words

Hrají: Nicolas Cage

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)