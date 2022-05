Trailer na akční film The Gray Man od Netflixu. V hlavní roli Ryan Gosling, Chris Evans a Praha

Režijní dvojice, bratři Anthony a Joe Russoovi se proslavili především extrémně úspěšnou čtveřicí komiksových filmů Captain America: Návrat prvního Avengera, Captain America: Občanská válka, Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame. Loni pak pod záštitou Apple TV+ natočili romantické, válečné a feťácké drama Cherry s Tomem Hollandem v hlavní roli. Letos jiná streamovací platforma, Netflix, zase nabídne jejich novinku, akční film The Gray Man.

Do filmu The Gray Man si režiséři vytáhli jiného známého „superhrdinu od Marvela“, herce Chrise Evanse. Hlavní hvězdou však má být Ryan Gosling. Tuto dvojici doplní půvabná herečka Ana de Armas. Pro nás je zajímavé, že se film z části točil v i Praze, nicméně matička měst si ve filmu zahraje také na Bangkok, nebo na Vídeň.

O čem film bude? The Gray Man je agent CIA Court Gentry (Ryan Gosling), který pracuje jako nájemní zabiják. Nyní však je něj cíl, pronásledovaný po celém světě Lloydem Hansenem (zmiňovaný Chris Evans) – ten míval se CIA taky co do činění. A nezastaví se, dokud Gentryho nesejme. V pozadí všeho jsou samozřejmě mocní lidé, které je třeba odhalit...

Jak je z popisu vidět, tak nás čeká nonstop akce. Pro Netflix představuje The Gray Man s rozpočtem 200 miliónů USD nejnákladnější film, který zatím financoval. Trailer vypadá svižně, ale poněkud genericky, navíc Chris Evans hraje slizkého záporáka velmi podobného tomu, jak ho známe z kriminálky Na nože. Na druhou stranu režisérská dvojice Anthony a Joe Russoovi zatím byla vždy sázkou na jistotu a Netflix pořádný film, který mu natáhne další předplatitele, nutně potřebuje.

The Gray Man má premiéru zhruba v polovině prázdnin, na Netflixu bude dostupný od 22.7.2022.