Trailer na western Dead for a Dollar vypadá slibně. Christoph Waltz se vrací jako lovec odměn

Většinou sem dávám trailery na filmy, které s jistotou míří do našich kin, nebo na streamovací služby. U filmu Dead for a Dollar to ale zatím není moc jisté, nicméně co je jisté, že někde bude. Proč? Kvůli hereckému obsazení i osobě režiséra.

Pokud vám jméno Walter Hill nic neříká, tak vězte, že tento letos už osmdesátiletý producent, režisér a scénárista natočil známé filmy 48 hodin (1984), Rudé horko (1988), či Poslední zůstává (1996). A nyní na stará kolena natočil další western, tentokrát pod názvem Dead for a Dollar. A hlavních rolí si zahrají dva Oscaroví herci – Willem Dafoe a Christoph Waltz. Pro zajímavost, kameru dostal na starost Lloyd Ahern II, kterému je taktéž 80 let.

Děj? Mladá žena uteče s vojenským dezertérem a najatý lovec odměn Max se za nimi vydá, aby ji přivedl domů. Když zjistí, že utekla od násilnického manžela, stojí Max před volbou, zda práci dokončit, nebo se dívat jinam. Zatím se k němu blíží nelítostní zabijáci a jeho dlouholetý rival Joe...

Film je zjevně natočen ve stylu spaghetti westernů, včetně atmosféry a hudby, která odkazuje na dnes už legendárního skladatele Ennia Morriconeho. I když jde zjevně o nízkorozpočtový film, tak vzhledem k zmíněnému obsazení a osobě režiséra by mohl fanouškům westernů udělat radost.