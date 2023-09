Trailer na film Ferrari vypadá skvěle. Natočil ho Michael Mann a Enza si zahraje Adam Drive

O nejlepších filmech o autech jsme psali nedávno. V seznamu nám nechybí laciná, ale úspěšná mega sága Rychle a zběsile, ani výborné životopisné filmy, jako je Le Mans '66 a Rivalové. Loni šel do kin (ne do našich) film Lamborghini, který mapoval život Ferruccia Lamborghiniho (moc se ale nepovedl). A ještě letos se dočkáme filmu o další zakladateli další ikonické značky supersportů.

Film Ferrari bude režírovat Michael Mann, který má za sebou filmy jako Poslední Mohykán, Nelítostný souboj, Collateral, nebo Miami Vice. Předlohou filmu je kniha Enzo Ferrari: The Man and the Machine od novináře Brocka Yatese.

Na filmu přitom Michael Mann pracovat už před více než 20 lety, na hlavní roli byl v roce 2015 zvažován Christian Bale, producenti vyjednávali s Hughem Jackmanem, nakonec si ale postavu Enza Ferrariho zahraje Adam Driver (Star Wars).

Nový trailer je výborný, ale může to být i kvůli tomu, že protože na rozdíl od všech ostatních moderních upoutávek neprozrazuje celý film. A o čem má film vlastně být? Oficiální popis praví? „Děj se odehrává v létě roku 1957. V roce, kdy se bývalý automobilový závodník Ferrari ocitá ve velké krizi. Řeší problémy v manželství, smrt syna, ale také bankrot společnosti, jíž věřil. Příběh zachycuje nejen hlavního hrdinu, ale také další členy jeho rodiny, která definovala myšlenku výkonného italského sportovního vozu a prakticky stála u zrodu závodů formule 1 a také u legendární automobilové značky.“

Film Ferrari má v našich kinech premiéru 25.12.2023.