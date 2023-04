Trailer na film Spider-Man: Napříč paralelními světy ukazuje, co se chystá. Fanoušci se dočkají stovek různých verzí hlavního hrdiny

Ve filmovém světě je komiksová postava Spider-Mana doslova zlatý důl. Už první trilogie režiséra Sama Raimiho z let 2002, 2004 a 2007 utržila v kinech 2,5 miliardy dolarů. Filmové studio Sony se pokusilo vyždímat postavu znovu a v roce 2012 rozjelo sérii The Amazing Spider-Man. Dva filmy sice utržily slušných 1,5 miliardy USD, ale očekávání byla větší, a tak se Sony rozhodlo připojit svoji drahocennou postavu konečně k MCU a o další přeobsazení Spider-Mana. Tom Holland se tak objevil ve filmu Captain America: Občanská válka.

Kromě týmovek následoval také film Spider-Man: Homecoming s tržbami 880 miliónů, nicméně Sony se s Marvelem neshodlo na podílech ze zisku a další spolupráce byla ohrožená. Nakonec se ale filmová studia k radosti fanoušků domluvila a následující dva filmy dohromady přinesly tržby více než 3 miliardy dolarů.

Sony však mezitím rozjelo svoji animovanou sérii, první díl se jmenoval Spider-Man: Paralelní světy. Ten nejen při rozpočtu 90 miliónů USD přinesl zisk 385 miliónů USD, ale v roce 2019 odnesl si Oscara za nejlepší animovaný film a k tomu přidal několik dalších ocenění.

Když to sečteme, tak jen samostatné filmy v posledních 20 letech postava Spider-Mana přinesla tržby 8,2 miliard dolarů (pro představu – je to zhruba 175 miliard Kč). Což znamená, že dokud peníze potečou, tak se budou točit další.

Nejnovějším počinem bude Spider-Man: Napříč paralelními světy, který vlastně bude pokračovat tam, kde minulý film skončil. Miles Morales se vrací a čeká ho epické dobrodružství, které přátelského souseda Spider-Mana transportuje z Brooklynu napříč mnohovesmírem, aby pomohl Gwen Stacey a nové skupině Spider-lidí proti padouchovi silnějšímu než cokoliv, proti čemu se v minulosti postavili.

Byť minulý film byl extrémně povedený, je otázkou, zda i zde Marvel nenarazí na stejný problém, jako ve světě MCU. Rozmělnění hlavní dějové linie a především faktu, že mnoho podobných postav v různých realitách diváky nezajímá. Proč by měli investovat čas a emoce do něčeho, co vlastně může být kdykoli přepsáno, změněno a resetováno. Zkrátka a dobře – co funguje u skalních komiksových fanoušků v papírových sešitech nefunguje u masového diváka. Navíc za „dvojkou“ stojí už jiní režiséři a pozměněný scénáristický tým.

Jak Spider-Man: Napříč paralelními světy dopadne, to se dozvíme 1.6.2023, kdy má film v kinech premiéru.