Tranya Rimor: levná zcela bezdrátová sluchátka úspěšně bojují s předsudky [test]

Zcela bezdrátové špunty málo známe značky automaticky budí pochybnosti. Výrobce tomu nepomáhá příliš nadšenými popisy vlastností, ale ve skutečnosti jde o pohodové, spolehlivé a dostupné špunty.

Plusy Spolehlivost připojení

Výdrž

Rozumný zvuk Minusy Dotekové ovládání

Nemá potlačení hluku, i když to tvrdí 7 /10 Hodnocení

Úspěch Apple Airpods a Airpods Pro potvrdil nejen rostoucí popularitu zcela bezdrátových (true wireless) sluchátek, ale také to, že nabídnout skvělý zvuk za dostupnou cenu nemusí být zaručený recept na úspěch. Sluchátka Applu nejsou levná ani nehrají nejlépe, ale souhrnem vlastností porážejí konkurenci.

Apple AirPods Pro: skutečně bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením zvuku [test] Pokud jste uživatel Applu, který nechce řešit technické záležitosti, AirPods Pro s aktivním potlačením hluku lze jen doporučit.

Každá nová sluchátka méně známé značky se tak musí rozhodnout: buď budou za každou cenu levná, nebo trochu zvednou cenu, ale zase zapracují na zvuku a ovládání. Jen pár se přitom odváží přijít i s vlastní aplikací pro zlepšení komfortu při používání.



Střídmý nenápadný design působí nadčasově

Sluchátka Tranya Rimor se pokoušejí o přístup ze dvou stran. Díky použití kvalitních komponent hrají příjemně a při používání netrpíte, současně se tu nehraje na co nejlevnější cenu. Nemají ani vlastní aplikaci a současně se nevyhnou několika vlastnostem typicky čínských produktů.

Zvuk v pohodě bez průšvihů

Sluchátka se chlubí centimetrovým měničem pro sytý basový zvuk, nemusíte se ale strachovat, že by zvuk byl nějak zahuhlaný. Zvuk popravdě není kdovíjak přebasovaný a basy budete vnímat především u osamocené basové linky. Jak se ke zvuku přidají i další nástroje, basový projev mírně ustoupí do pozadí a nepřitahuje pozornost. Určitě najdete lépe hrající sluchátka, ale především tu nejde o zvukový průšvih, před kterým bychom museli varovat. Pro příjemný poslech budou zcela adekvátní.



Kompletní obsah balení obsahuje i nálepky, hlavně je ale nabíjecí pouzdro rozumně velké

U zcela bezdrátových sluchátek neprověřené značky vás bude mnohem více zajímat stabilita bezdrátového připojení a vzájemná synchronizace sluchátek. Tady, nejen díky podpoře Bluetooth 5.0, vše fungovalo bez výhrad. Sluchátka hrála spolehlivě i na vzdálenost několika metrů od mobilu a poradila si i se stěnou v cestě signálu. Při nošení mobilu na těle zvuk nevypadával a sluchátka jela v páru spolehlivě.



Diody ukážou úroveň nabití, USB-C využijete pro rychlejší dobíjení

Tato sluchátka nedetekují zasunutí do ucha. Hudba se nepauzne, když vyndáte jedno sluchátko, stejně tak sluchátka fungují pro připojení k telefonu samostatně, nikoli jako hlavní a pomocné. Díky tomu můžete jedno ze sluchátek vyjmout z ucha, dát jej nabíjet do krabičky a poslouchat dále na zbývající sluchátko. Při vložení jen jednoho sluchátka do nabíjecího obalu se automaticky přepíná původní stereo zvuk na mono.

Ovládání bude chtít cvik a trpělivost

Na vnější straně sluchátek Tranya Rimor leží dotykové plošky. Ne fyzická tlačítka, ale dotykové plošky. Ovládání pak spočívá v různých klepnutích na levé či pravé sluchátko. Citlivost snímání a přesnost časových intervalů mezi jednotlivými stisknutími popravdě moc pohodlí nepomáhá. Ano, můžete tak ovládat hlasitost, skákat mezi skladbami nebo i vyvolat hlasového asistenta, popravdě ale nakonec budete jen pauzovat hudbu jedním klepnutím.



Ovládání vás ze začátku trochu potrápí

Často také pauznete hudbu při vyndávání sluchátka z ucha, protože se zrovna dotknete snímací plošky, ne protože by tam byla nějaká detekce zasunutí do ucha.

Zbytek bez problémů

Právě citlivost dotykových plošek a tak ovládání je asi nejslabším prvkem na těchto sluchátkách. Jinak jde o velmi příjemný kousek hardwaru bez citelných kompromisů. Nabíjecí pouzdro s USB-C konektorem dokáže nabíjet sluchátka opakovaně pro celkem 25 hodin výdrže (5 hodin samotné sluchátko) a jeho velikost zásadně nepřesahuje pouzdro od Samsung Galaxy Buds, vejde se tedy také do malé kapsičky na riflích a nepůsobí nějak nepatřičně. Při běžném používání se schováváním sluchátek do obalu vás nějaká výdrž nebude trápit. Prostě občas pouzdro nabijete a díky diodám na těle snadno zjistíte aktuální stav kapacity pouzdra.



Srovnání obalu s Galaxy Buds. Ten pro Tranya Rimor je o chlup větší, ale pořád se to dá zvládnout, navíc má vyšší kapacitu pro dobíjení

Výrobce se ve svých materiálech chlubí potlačením okolního hluku, nic takového tu ale nečekejte, byť jej v materiálech doprovází fotka spící osoby v letadle. Enviromental Noise Cancelation se ve skutečnosti týká potlačení ruchů pro mikrofon při volání.



Slibem neurazíš, ale udávané ENC rozhodně okolní hluk při poslechu nepotlačí

Rozplýváme obavy

U neznámých sluchátek se budete bát nejen neprověřeného zvuku, tak se tu pokusím zaměřit na hlavní zdroje obav:

Zvuk: nečekejte audiofilský průzračný zvuk, ale rozhodně se nemusíte bát průšvihů, které vás odradí. Zvuk je v dobrém smyslu slova normální, obyčejný, se spíše vyrovnanou charakteristikou. Z pohledu kodeků je tu navíc jen AAC, ale výraznější vliv na kvalitu poslechu nedává. Při telefonování si druhá strana na problémy nestěžovala, přičemž v hlučné místnosti či tramvaji mají problémy i ti nejlepší, takže tyto nijak nevybočují.

Pohodlí v uchu: sluchátka nemají žádnou pomocnou opěru a tak drží jen zasunutím do zvukovodu, přičemž dostanete tři velikosti špuntů. Já, ačkoli většinou volím střední velikost, jsem použil nejmenší, protože ta střední nebyla zrovna příjemná. Menší špunt ale neublížil jistotě umístění v uchu. Ani při rychlejších pohybech hlavy nebo žvýkání sluchátka nevypadávala.

Konektivita: u sluchátek mne překvapila robustnost připojení bez výpadků. Příjem signálu odpovídal běžným kvalitním velkým sluchátkům, byť tady jde o titěrné špunty.

Komfort ovládání: Nejslabší místo sluchátek. Když se rozmazlíte značkovými a mnohem dražšími sluchátky, budete chvíli trpět, než si na ovládání zvyknete. Jde to, naučíte se to, ale nadšení z vás cákat nebude.

Výdrž: udávaná výdrž pět hodin mimo pouzdro znamená rozumnou výdrž pro denní dojíždění do práce nebo delší poslech. V praxi tak dlouho poslouchat nejspíš nebudete a v krátkých přestávkách odložíte sluchátka do pouzdra, kde se rychle zase dobijí. Během několik týdnů testování se nestalo, že by sluchátka náhle umřela a nedala se poslouchat. Stačí se občas podívat na stav nabití pouzdra, na chvíli jej docucnout přes USB-C a budete v pohodě.

Cena děsí i láká současně

Když jsme sluchátka dostali na test, popravdě mne u nich docela odrazovala cena. Na webu výrobce uvidíte 80 dolarů, jakože zlevněných z původních 130 dolarů. Při započítání nutného doplatku DPH při objednání z Číny to nevypadá nějak atraktivně. Podobně naceněných i levnějších sluchátek najdete mnohem víc.

Nicméně když se podíváte na německý Amazon, usměje se na vás cena 50 euro včetně DPH s dodáním zdarma. A popravdě za 1 300 Kč ta sluchátka rozhodně fungují výborně. V této cenové kategorii bychom sami hodně váhali, zda zcela bezdrátová sluchátka budou rozumně fungovat, ale tady jsme ověřili, že Tranya Rimor hrají příjemně, signál jim drží spolehlivě, vydrží v pohodě dlouho a jedině ovládání dotykovou ploškou bude vyžadovat ze začátku trpělivost a zacvičení.

Pokud chcete vyšší komfort a lepší možnosti, samozřejmě doporučíme Samsung Galaxy Buds, Apple Airpods Pro nebo Sony WF-1000XM3. Pokud se ale zeptáte na levná, ale ještě použitelná sluchátka, Tranya Rimor můžou v pohodě sloužit.

Samsung Galaxy Buds: špunty bez drátů plné pohody [test] Bezdrátové špunty Samsungu kladou na první místo příjemné používání a pohodový zvuk. V uchu netlačí a přitom se nebojíte, že vypadnou.

Sony WF-1000XM3: nejlepší True Wireless sluchátka s ANC, která můžete mít [test] Zájem o zcela bezdrátová (True Wireless) od jejich uvedení na trh raketově roste. Novinka Sony WF-1000XM3 míří na nejvyšší příčky a právem. Kombinuje výborný zvuk, skvělé potlačení hluku a příkladnou ergonomii. Zkrátka máme tu novou referenci pro ostatní a nejlepší True Wireless sluchátka na trhu.

Tranya Rimor

Cena: 50 € na Amazon.de, 80 USD u výrobce

Stránky výrobce: www.tranya.com