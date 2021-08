Třetina domácností na světě má Smart TV. 50% podíl překročí chytré televizory roce 2026

I když počet chytrých televizorů v domácnostech strmě roste, tak jejich celosvětový podíl je 34 %. Jde ale o průměrné číslo. Zatím co v USA už 80 % domácností má doma Smart TV, tak v Evropě podíl činí necelých 70 %.

Podle zprávy společnosti Strategy Analytics se předpokládá, že do roku 2026 vzroste celosvětové vlastnictví chytrých televizorů z aktuálních 34 % na 51 %. V číslech vyjádřeno má Smart TV nyní 665 milionů, roce 2062 to už bude 1,1 miliardy domácností.

Velký podíl na stabilním růstu mají on-line služby a obliba streamování videa. Společnosti jako Netflix, Disney či Amazon však vidí právě v rostoucích číslech potenciál pro další vzestupu, protože se předpokládá, že vlastnictví Smart TV poroste ve všech regionech světa.

- "Do konce roku 2020 bude Smart TV vlastnit více než 665 milionů domácností po celém světě. To odpovídá 34 % světových domácností, přičemž toto číslo se má do roku 2026 zvýšit na 51 %, kdy počet domácností, které budou vlastnit Smart TV, dosáhne 1,1 miliardy. Prodej Smart televizorů vzrostl v roce 2020 o 7,4 % a dosáhl 186 milionů kusů, což představuje 79 % všech prodaných plochých televizorů," uvádí zpráva společnosti Strategy Analytics.

Společnost SA předpokládá, že podíl Smart TV do roku 2026 v Severní Americe přesáhne 90 %, v západní Evropě 80 % a 60 % ve Střední a Latinské Americe. Celosvětově podíl má činit již zmíněných 50 %. Tato čísla přitom nezahrnují externí streamovací přehrávače, jako jsou Apple TV, Chromecast a Roku. Ty poměrně dost lidí používá u starších „hloupých “ TV.

Dle zprávy má vedoucí postavení mezi platformami Smart TV samozřejmě Samsung se svým systémem Tizen. Samsung je už dlouhé roky s velkým odstupem jedničkou v prodejích. Samozřejmě nechybí ani WebOS od LG, ale v posledních letech zaznamenaly výrazný nárůst také platformy Android TV a Roku.

Čtyři hlavní platformy Smart TV se na prodejích podílejí více než 50 %, přičemž v roce 2015 to bylo 33 %. Náklady na vývoj vlastních systémů jsou vysoké a přitom chytré funkce již neslouží k odlišení od konkurence. ,Nyní jsou již nutností a výrobci chytrých televizorů často rozhodují mezi udržováním vlastních softwarových a aplikačních ekosystémů nebo licencováním softwarové platformy od třetí strany. Proto dochází růstu podílu Android TV, ale také například více výrobců letos přechází na WebOS od LG.

