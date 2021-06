Triangle Borea BR03: malé francouzské regálové Hi-Fi reprosoustavy pro všechny [test]

Čelo má kontrastní podobu, oddělenou od skříně mezírkou, maličko vpadlá zadní strana je pak extrémně jednoduchá – na kovovém obdélníčku se skví dvojice terminálů, opět na poměry dané třídy lepších, než by člověk čekal.

Francouzští výrobci reprosoustav Triangle se pyšní takovým hezkým heslem – „High fidelity for all“, neboli „Hifi pro všechny“. Vcelku to odpovídá firemnímu profilu, kdy se ze své základy v Soissons severovýchodně od Paříže snaží nabídnout skutečně hi-fi pro každou běžnou místnost i každý běžný rozpočet.

Impedance se vcelku korektně drží nad úrovní 4 ohm, ladění bassreflexu lze odhadnout na cca 55 Hz. Nejsou tu žádné dramatické záchvěvy nebo rezonance (ač trochu jich je patrných na 320, 620 a 1 000 Hz), celkový průběh impedance by neměl být zásadně náročný. Elektrická fáze by mohla být o něco klidnější, zejména vezmeme-li v potaz pravděpodobnost spojení s levnou elektronikou. Celkově jsou Borea BR03 průměrnou zátěží bez pozitivních i negativních překvapení a odpovídají nárokům dané třídy.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 50 metrů čtverečních, standardním zatlumením (basové pasti a absorpčně-difúzní panely Sonitus Acoustics, koberce, velké plochy sedaček, rozlehlá knihovna, podhled vyplněný vatou, záclony a těžké závěsy,...), byť bez rozsáhlých akustických úprav.

Jak to hraje

Borea BR03 jsme poslouchali na běžných redakčních sestavách – hlavně na GMG Power Harmonic Hammer 3000P / OPPO UDP-250 / Métronome DSC1 / Kinki Studio EX-P7 / Kinki Studio EX-B7 a to přes kabely Nordost Heimdall 2 a to proti Xavian Quarta. Borea BR03 ale hrály také ve „stolním“ systému místo KEF LS50 Meta a to s RME ADI-2 DAC FS, Emotiva XSP-1 a Emotiva XPA-DR2 na kabelech ZenSati Authentica.

Asi to nebude úplně překvapující, ale síla a důraz subbasových oktáv, generovaných Bachovou varhanní „Toccata BWV 565“ („Audiophile Test“ | 2008 | ABC Records | HD-150), jsou logicky limitované – protože jde o lehce větší regálovku, nějaká váha tu je, cítíte snahu o větší objem, nicméně bas měkne a chce spíše tak nějak probublávat. V malých místnostech ale funguje férově, plnost není špatná. Spíše než konkrétnost nabízí Triangle lehce akcentovanou „hezkost“.

Takové ladění pak nicméně docela sluší Izumi Masuda a jejímu výkonu v „May you have happiness“ („Golden Lips“ | 2009 | ABC Records | HD-121). Zejména při vyšší hlasitosti se zdá, že reprosoustavy jsou trošku na hraně (zejména proto, že je taková i nahrávka), ale naštěstí ji minimálně při našem poslouchání nikdy nepřekročily. Zvuk pak není nijak oslňujícím způsobem plný, ale je ho tak akorát, naprosto v proporcích dané třídy. Je to kultivované základní hi-fi s lehce sladšími způsoby.

Činelů i dalších výšek v „So What“ Milese Davise („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207) bylo poměrně dost, každý dopad paličky vybudí celkem výrazné kovové břinknutí – snad ne úplně plné, ale tak nějak přímočaré. Čistota je v rámci dané cenové úrovně solidní, analytické detaily ale Borea BR03 moc neřeší, hraje přiměřeně a s férovou čistotou – právě tak, jak si lze za dané peníze přát.

Když jsme skrze reproduktory prohnali živá a rázná bicí v „Jazz Variants“ (The O-Zone Percussion Group | „Stereo Test Record“ | 2014 | ABC Records), Borea BR03 neztratily svůj šarmantně uvolněný klid. Chvílemi jsou činely trochu řízné, ale opět nepřekračují rovinu agresivity. Ladění jde spíše směrem k hřmotnosti a efektní bohatosti, naštěstí ovšem v neúnavné podobě – údernost je lehounce efektně „kašírovaná“, ale vlastně to nelze v dané třídě brát ani jako nějaký nedostatek.

Jak už bylo řečeno, Borea BR03 netlačí na analytickou rozborku detailů – třeba „Jacob’s Dream“ od Alison Krauss („Hear the Difference“ | 2012 | ABC Records | HD-148a) byla „trochu po povrchu“, přesto podaná příjemný stylem a s čitelností, která odpovídá standardu základního hi-fi. Z takové té úplně jednoduchosti posouvá zvukový zážitek lehká efektnost a trochu měkčí, trochu sladší ladění. Obecně ale nabízí Borea BR03 dobrý standard za dané peníze.

Velmi dobře funguje stereofonní obraz, Händelova „Wasser Musik“ („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207) měla šířku scény definovanou roztečí reprosoustav, ale byl tu dokonce i náznak hloubky. Nesrší detaily a holografií, přesto je to základní stereo jak má být.

Navzdory tomu, že Borea BR03 mají svůj styl a svůj charakter, umí nadprůměrně dobře zprostředkovat jakousi vágní kvalitu, které můžeme říct „atmosféra“. Cohenova „In my secret life“ („Absolutely Bass Voice“ | 2016 | ABC Records | HD-177) byla příjemně plná, měla decentní linku kopáku (byť tu a tam byl lehce slyšet zvuk reflexu, akcentující to „čvachtnutí“) a hlavně měla takový celkově sladký, příjemný, houpavě laskavý styl, který zůstává konstantní napříč žánry a hlasitostmi.

Verdikt

Francouzský Triangle Borea BR03 nabízí solidní variaci na základní moderní hi-fi – je tu vidět důraz na potěšení oka v moderním stylu, je tu slyšet důraz na potěšení ucha. Ale přestože jde o mírný efekt, tak je příjemný, zakryje v základní cenové úrovni ne úplně raritně přítomnou suchost a tvrdost elektroniky, stejně jako případné limity nahrávek.

Celkovým pojetím není Borea BR03 puristicky pojatým hi-fi, ale jde o řekněme „hezké“ hi-fi moderního střihu, které potěší každého, kdo chce dobrý zvuk a dobré zážitky ze své oblíbené hudby, aniž by přitom nutně potřeboval dokonalou tonalitu nebo dokonalé barvy nástrojů – stačí, že budete mít (za dané peníze) dokonale zábavný poslechový zážitek na první dobrou a to není málo.

Triangle Borea BR03

Cena: 11 290 Kč

Technické parametry

Počet měničů 2

2 Počet pásem 2

2 Citlivost 90 (dB/W/m)

90 (dB/W/m) Šířka pásma 46 Hz až 22 000 Hz (+/-3dB)

46 Hz až 22 000 Hz (+/-3dB) Výkon RMS 100 W

100 W Nominální impedance 8 ohm

8 ohm Rozměry 206 x 314 x 380 mm

206 x 314 x 380 mm Hmotnost 7 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice