Třicetileté výročí oslaví multižánrové Boskovice ve společnosti festivalových stálic i nových tváří

Boskovice - festival pro židovskou čtvrť letos oslaví své kulatiny. Už potřicáté pozve Unijazz milovníky letních festivalů do Boskovic na pestrou přehlídku hudby, divadel, filmů, výstav, besed a dalších akcí.

Termín tentokrát padl na druhý prázdninový víkend 7. - 10. července, během něhož kulturně bohatý program opět zavede zájemce na řadu míst ve městě, ať už do synagogy a ulic židovské čtvrti, na hrad, do skleníku v zámeckém parku, do amfiteátru letního kina či do muzea.

Tata Bojs, Lenka Dusilová nebo DVA

Pozvání na oslavu přijali Tata Bojs, chtělo by se říci rezidentní kapela, bytostně s festivalem spjatá, která se na něj pravidelně vrací už od prvního ročníku, který se i s jejich účastí konal v roce 1993. Celkově podeváté se tu objeví legenda české alternativní scény Už jsme doma.

Z headlinerů večerní scény v letním kině tu dále vystoupí devítinásobná držitelka ceny Anděl Lenka Dusilová v originálním spojení s kapely Květy, po pauze se vrátí i alternativci DVA, kteří se posledních deset let věnují převážně tvorbě hudby a ozvučení počítačových her.

V programu budou mít své místo i další interpreti, jejichž historie se s tou festivalovou dlouhá léta protíná, jako jsou jazzově-taneční Oswald Schneider, nervní OTK nebo brněnská legenda Ještě jsme se nedohodli. Zároveň ale zahrají i zcela současná a progresivní jména, jako jsou například olomoučtí Dirty Old Dogs, elektropopový projekt Léto s Monikou či indie popoví něco něco, jejichž druhé album Útržky v srpnu se opakovaně objevuje v nominacích na album loňského roku.

Poprvé zde zahrají folkovými Anděly ocenění Žamboši, dále pak bluesoví The Turtev Brothers, živelní Lebanon, podmanivá zpěvačka Marie Puttnerová, jemně poetický písničkář Mirek Kemel se svým bandem, osobitá zpěvačka a autorka Martina Trchová, zamyšlení poetici Post-hudba nebo mostecká dreampopová kapela Favorite Obsession.

Maďarský Fokus

Ze zahraničních zásadní post-hardcorová kapela Girls Against Boys. Ta slaví 25. výročí vydání svého kritikou vysoce ceněného alba House of GVSB z roku 1996 reedicí tohoto alba a také koncertním turné. Jeho letní evropskou část zahájí právě v Boskovicích, které se stanou jednou z pouhých dvou zastávek v Česku na něm.

Elektro-art-punk-popová mezinárodní kapela Art¡g stojí na písničkářství kanadské rodačky Seliny Martin, jejíž texty jsou podávány se silou a jemností jejího jedinečného hlasu. Svěžím ženským hlasem vládnou i maďarští post-punkoví Human Ramen, ze stejné země pochází i domácí nahrávací projekt Zsófie Németh, nazvaný Piresian beach, který je hudebně ovlivněn náladovým garážovým rockem i surfovými kytarovými melodiemi. Instrumentální maďarský noise-rock pak přivezou Pozvakowski a Söndörgő, hrající balkánskou hudbu, festival ve čtvrtek zahájí.

Maďarská scéna se v rámci festivalového projektu Fokus potáhne jako červená nit napříč festivalovou dramaturgií v hlavním i doprovodném programu. O současné maďarské literatuře bude přednášet hungarista Evžen Gál, o dezinformacích a maďarských médiích zase Jan Moláček z Deníku N. Pozvání přijali i literáti Ondřej Hübl a Kamila Hladká. Vybraná témata doplní přednášky Igora Lukeše, Petra Blažka nebo Jaroslava Šebka.

Své výročí v rámci festivalu oslaví také česko-německá jazzová scéna, která už po dvacáté svede na pódium v zámeckém skleníku hudebníky z obou zemí. A i letos se návštěvníci mohou těšit na jejich speciální společný projekt.

Ve skleníku se představí tradičnější i experimentální projekty z obou zemí, např. duo vynikajících muzikantů Emila Viklického a Pavla Hrubého, kapelu studentů KJJ Michale to Castle, německé duo Land Über či experiment Agnes Ponizil Improvife.

Výtvarná scéna nabídne výlet do minulosti, otevře ale i témata současná

Ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka připravují organizátoři výstavu děl malíře, grafika, kreslíře a pedagoga s hudební i literární minulostí Vladimíra Kokolii. Prostřednictvím výběru z koláží a karikatur z celého jeho tvůrčího období pak představí příběh Adolfa Hoffmeistera, středoevropského intelektuála se silnými mravními a etickými zásadami.

Už neodmyslitelnou součástí festivalové nabídky jsou v posledních letech také exteriérové výtvarné instalace. V rámci nich ukáže svou aktuální tvorbu, vycházející ze street artu, slovenský výtvarník Erik Binder. Další práce deseti výtvarníků vzniknou přímo na místě, bezprostředně před festivalem, inspirované aktuální atmosférou. Chybět mezi nimi nebude například Magdaléna Roztočilová, Jakub Tytykalo nebo dvojice Néphéli Barbas & Martin Herold.

Desítka divadel i současné dokumenty

Více než desítka divadelních souborů se pokusí zaujmout diváky všech generací divokou improvizací nebo třeba autorskou, rodinnou i firemní tragikomedií skupiny Akolektiv Helmut s názvem Lidé v situaci. Návštěvníci se mohou těšit na konverzační grotesku souboru Ductus Deferens Na políčku nebo autorskou hru tří žen Divadla oProti Zažehnutí, aneb Blatnický Bajkonur.

Pro nejmenší návštěvníky festivalu připravují pohádku Loutky bez hranic a větší děti zajisté ocení tragikomickou loutkohru spolku Waxwing Theatre. V neděli večer uzavře festivalovou divadelní scénu zvukově sofistikovaná adaptace Houellebecqova románu Serotonin, kde v hlavní roli vystoupí herec Jan Hájek.

A pokud by chtěl někdo strávit pobyt na boskovickém festivalu v kině, i to je možné. Filmové projekce nabídnou od ranních až do pozdních večerních hodin celovečerní evropské, studentské i dokumentární filmy. Každoroční filmový profil se letos zaměří na tvorbu Ivana Passera, režiséra a scénáristy Československé nové vlny šedesátých let, který uvede filmový historik Pavel Taussig.

V rámci festivalového Fokusu se představí maďarská tvorba, z nových dokumentů uvidí návštěvníci tituly Jan Werich: Když už člověk jednou je, Sny o toulavých kočkách nebo Tenkrát v Praze, který v Boskovicích osobně uvede režisér snímku Josef Císařovský. Objeví se v něm nikdy nezveřejněné záběry Filipa Topola a Psích vojáků z 80. let, jejichž hudba se bude filmem i prolínat. Nabitý festivalový program i možnost seznámit se s historií židovské čtvrti tak za návštěvu festivalu v malebném jihomoravském městečku určitě stojí.

Boskovice, festival pro židovskou čtvrť