True Wireless sluchátka AKG N400 přidávají aktivní potlačení hluku

Samsung na svém jihokorejském webu ukázal svoji novinku, sluchátka AKG N400. Nedávno Samsung začal prodávat svůj vylepšený True Wireless model Galaxy Buds+, nicméně potřeboval také konkurenci proti AirPods Pro, tj. sluchátkům s aktivním potlačením hluku (ANC), se nimiž Apple slaví velké prodejní úspěchy.

A právě True Wireless sluchátka AKG N400 by měly být tím správným rivalem. Kromě aktivního potlačení hluku potěší také sportovněji založené jedince, neboť má certifikaci IPX7. Při zachovaných malých rozměrech a pohodlní, kterým Samsung jednoznačně boduje, nepřekvapí, že výdrž baterie s ANC bude 5 hodin, a bez ANC 6 hodin. Což s 11 hodinami výdrže TW špuntů Galaxy Buds+ se bohužel nedá srovnat. Zájemce si tedy bude muset vybrat – buďto velkou výdrž, nebo ANC. Potěší však bezdrátové nabíjení a možnost za 10 minut nabít na 1 hodinu poslechu.

Podobně jako Buds+ také AKG N400 podporují hlasové asistenty Bixbby, Siri a Google Assistant, ovládání je dotekové, a tak lze nastavit i hlasitost, či ovládat přehrávání hudby. Aplikace AKG také umožní upravit zvuk pomocí ekvalizérů podle vlastního vkusu.

Na výběr budou tři barvy – modrá, černá a bílá, cena v Jižní Korei vychází na 5 500 Kč, což by mohlo odpovídat i cenové relaci zde v ČR. "Parazitovat" na levnějších Buds+ nové AKG N400 nebudou, neboť drtivá většina výrobců má v nabídce dva modely - s aktivním potlačením hluku a bez. Dostupnost na našem trhu není známá, odhadem by to mohlo být koncem léta.