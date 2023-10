True Wirelles špunty Intezze Swing s aktivním potlačením hluku mají být zajímavou alternativou k prémiovým sluchátkám

Značku Intezze jsme už párkrát testovali a rozhodně patří mezi ty zajímavější, které se nějakým způsobem snaží vyčlenit z masy velmi podobných sluchátek. Příkladem budiž velmi dobré Intezze CLIQ s malým kovovým pouzdrem. Nyní do nabídky sluchátek přibyla sluchátka Intezze Swing.

Novinka Intezze Swing patří do kategorie True Wirelles špuntů s aktivním potlačením hluku a svými vlastnostmi míří spíše proti prémiovým TWS sluchátkům s ANC. A protože musíte zaujmout i něčím jiným, než cenou, tak opět jde o pouzdro a způsob vyjímání/ukládání sluchátek. Pouzdro má totiž kolébkové otevírání. Sluchátka jsou držena magneticky a rozdílný tvar zaručí, abyste si pravou a levou stranu neprohodili. Samotný design ale samozřejmě nestačí.

Sluchátka mají mít učinné aktivním potlačením hluku (až 35 db útlum), nechybí ani oblíbený příposlech okolí, abyste sluchátka nemuseli z uší vyjímat (režim Transparency). K tomu Intezze Swing přidávají dlouhou výdrž – se zapnutým ANC má být 7 hodin, bez zapnutého ANC pak až 10 hodin. S dobíjecím pouzdrem se pak dostanete na 28, potažmo 40 hodin.

Pro připojení slouží Bluetooth 5.2 a kodeky AAC a SBC, nechybí funkce Multipoint pro současné připojení dvou zdrojů zvuku. Co se zvuku týče, tak o ten se starají 10mm dynamické měniče, Intezze slibuje „vyvážený, zábavný a zkrátka nejkvalitnější zvuk v dané kategorii“. Co se využití sluchátek týče, tak to je univerzální, neboť odolnost dle IPX4 zajistí i základní ochranu proti dešti a potu, ovládání je dotykové.

Intezze Swing mají oficiální cenu 2 990 Kč, takže míří už proti dostupnějším prémiovým modelům, než proti levným sluchátkám s ANC. Proti nim zaujmou neobvyklým designem, tomu ale výrobce obětoval například stále populárnější bezdrátové dobíjení – zde není musíte použít USB-C kabel. Oželet musíte také kvalitnější kodek aptX HD, či LDAC, sportovci asi zase zvolí něco s vyšší odolností proti potu a vodě. Navzdory tomu jde ale o sympatický model, který rozhodně nekopíruje design známějších značek.

Zdroj: Audigo.cz