Trust Duet XP: povedená, velmi dostupná True Wireless sluchátka třetí generace [test]

Už třetí generaci svých zcela bezdrátových sluchátek Duet nabízí Trust. Jsou cenově velmi dostupná, není to však na úkor komfortu, výdrže či konektivity. Celkově jde o výborná nenápadná True Wireless sluchátka pro každého.

Plusy pohodlné a bezpečné uchycení

excelentní stabilita bezdrátového připojení

velká kapacita nabíjecího pouzdra

hezký, čistý a neutrální zvuk

cena Minusy tlakové ovládání (pro někoho)

výšky by mohly být jasnější 8 /10 Hodnocení

True Wireless (TW – zcela bezdrátová) sluchátka jsou na trhu už třetím rokem, ale teprve letos dospěla. To však nebránilo firmě Trust nabídnout v roce 2017 svůj první model zcela bezdrátových sluchátek Trust Duet. Po druhé generaci Duet2, zde letos máme třetí generaci s názvem Trust Duet XP.

Právě zkušenosti a poučení ze dvou předcházejících generací jsou na aktuálním modelu vidět, cítit a slyšet. Vydrží 4 hodiny na jedno nabití, pouzdro s 2200 mAh baterií dá další 45 hodin, dokonce se dá použít pro nabití telefonu. Zkrátka výsledkem jsou výborná sluchátka, která každému, kdo hledá levnější True Wireless špunty s radostí doporučím.

Vzhled a konstrukce

Velikost sluchátek patří k těm menším, nicméně v uchu zcela schovaná nebudou. Vnější část mimo ucho je z černého plastu, vnitřní z odolného a příjemného silikonu. Udávaná odolnosti proti vodě IPX5 nám praví, že sluchátka snesou i tryskající vodu, takže snesou nejen běh a pot, ale i déšť.

Pevné uchycení v uchu je řešeno malým pružným silikonovým obloukem – sluchátko dáte do ucha shora, pootočením do rovné polohy se "zamkne" a drží. Díky pružnému oblouku nic netlačí, v balení si můžete vybrat ze tři velikostí koncovek. Osobně mne potěšilo, že koncovky výborně drží, takže typická slabina špuntů, ztrácení uvolněných koncovek, zde majiteli nehrozí.

​

Srovnání velikosti a ergonomie s jinými TW sluchátky

Design je nenápadný, na fotografii vidíte, že proto první generaci jsou podstatně menší, ale ve srovnání se podstatně dražšími a výraznějšími TW sluchátky Sennheiser či Sony mají Trusty o stejnou, nebo menší velikost s decentním vzhledem.

Ovládání a funkce

Indikace stavu a nabití Trust řeší diodou, skrytou pod šedým průsvitným obloukem, který je okolo ovládacího tlačítka. Tlačítka jsou na obou stranách shodné, stejně tak jejich funkce. Což chválím – nemusíte si tak pamatovat, na kterou stranu případně máte sáhnout. Jedním stiskem dáte pauzu/play, dvěma/třemi posouváte skladby, dlouhým pak aktivujete hlasového asistenta. Pokud vám někdo volá (mikrofon je vestavěný), tak stiskem můžete hovor vzít, podržením položit. Jednoduché.

Hlasitost přes sluchátka nenastavíte, to lze jen přes telefon. To mi ale vůbec nevadilo, protože při zkušenostech s podstatě dražšími TW sluchátky s dotekovým ovládáním musím říci, že hlasitost vždy ovládám stejně přes telefon, protože je to rychlejší a přesnější. Duet XP mají ovládání tlačítkové, stisk je poměrně dost silný a vždy musíte tlačit proti uchu. Což je sice použitelné, ale méně příjemné. Nicméně to i chválím, protože nehrozí náhodný stisk tlačítka při manipulaci se sluchátkem, jako tomu bývá u dotekové či citlivější varianty (osobně u svých TW sluchátek dotekové ovládání mám vypnuté a využívám jen telefon).



Pro nabíjení pouzdra slouží mikroUSB,

po vložení do pouzdra se sluchátka automaticky vypnou a nabijí

Sluchátka se automaticky nabíjejí v pouzdru po vložení, sednou tam perfektně, indikace stavu se děje za pomocí blikající ledky, na zadní straně pouzdra u konektorů máte stavovou LEDku, která počtem bliknutí informuje o stavu baterie pouzdra. Po vyjmutí z pouzdra se zapnou a automaticky připojí, po připojení sluchátek k mobilu máte vždy informaci o stravu baterie u sluchátek.



Srovnání první a třetí generace sluchátek Trust Duet – nová je menší,

déle vydrží a má podstatně lepší pouzdro s vyšší kapacitou

Sluchátka samotná mají hlavní pravou stranu (master), levá je pak sekundární (slave), z toho pramení, že můžete samostatně používat pravé sluchátko a levé mít v pouzdru, opačně to nelze. Senzor, zda sluchátko je v uchu zde není, takže je třeba myslet na uložení do pouzdra, na druhou stranu se vám sluchátka nebudou vypínat při vyjmutí levé strany, když například potřebujete s někým prohodit pár slov.

Zvuk a použití

Obrovskou pochvalu mají sluchátka Trust Duet XP za stabilitu připojení. I v místech, kde jiná (daleko dražší) bezdrátová sluchátka vypadávají, tato perfektně drží signál, což bylo pro mne velké překvapení. Sluchátka mají Bluetooth 5.0, podporují kodeky AAC a SBC, lze využívat hlasové asistenty Siri a Google Assistan.

Po zvukové stránce patří spíše k lepšímu průměru, zvuk je příjemně neutrální, basy jsou pevné, přiměřené, u filmů a taneční hudby oceníte výraznější nejspodnější pásmo. Střední pásmo je krásně čitelné, nekoná nabasované halení středů a zvláště mužských hlasů, obvyklé u levnějších sluchátek. Nižší cenu poznáte až u méně jiskrných výšek, kdy v hudbě uslyšíte méně detailů. Pokud patříte mezi náročnější posluchače a toužíte po prokreslených výškách, tak hledejte jinde - mezi TW sluchátky o pár tisíc dražšími.

Zvuk je celkově neutrální, sluchátka zvládají všechny žánry, náročnější jazz či klasika však už méně detaily dá najevo, že jste za sluchátka nezaplatili 5 000 Kč. Potěšila mne dobrá izolace okolních ruchů, kdy při cestě tramvají je okolí potlačeno, ale nikoliv natolik, abyste při sportu přeslechli přijíždějící auto.

Verdikt

V záplavě více či méně dostupných stále populárnějších True Wireless sluchátek určitě sluchátka Trust Duet XP stojí za pozornost. Excelují stabilním připojením a skvělým pouzdrem na 12 plných nabití, bezproblémovým ovládáním a decentním vzhledem.

Přidejte k tomu pohodlnou ergonomii a odolnost proti vodě a výsledkem jsou špunty, ze kterých budete mít radost. Poměr cena/výkon mají výborný. Pokud hledáte levná, ale kvalitní True Wireless sluchátka, Trust Duet XP určitě můžeme doporučit.

Trust Duet XP

Cena orientační: 1 500 Kč

Web výrobce: Trust

Technické parametry