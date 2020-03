Trust Nika Sports: dostupné True Wireless špunty pro sportovce s výdrží 6 hodin

Zcela bezdrátových špuntů je na výběr hodně, pokud ale s nimi máte zkušenost, tak zajisté víte, že stabilita v uchu není zrovna jejich silnou stránkou. Letošní novinka, sluchátka Trust Nika Sports tento problém řeší, ba dokonce si můžete vybrat, co vám bude vyhovovat nejvíce.

Sluchátka mají výdrž 6 hodin na jedno nabití, nabíjecí pouzdro má dle výrobce ještě energii na další 4 nabití, takže se dostanete až na 28 hodin. Nabíjí se přes mikroUSB, pro bezdrátové připojení slouží Bluetooth 5.0, podporovány jsou kodeky AAC a SBC. Ovládání je dotekové, nechybí podpora pro hlasového asistenta.

Vhodnost pro sportovní použití potvrzuje certifikace IPX 7, takže sluchátka by dokonce měly zvládnout i dočasné ponoření do vody (testuje se 30 minut v hloubce 1 metru). Co se uchycení k uchu týče, tak na výběr máte ze dvou různě velikých "opěrek" do ucha, nebo je zde klasické spolehlivé uchycení za ucho, které známe z klasických bezdrátových modelů.

True Wireless sluchátka Trust Nika Sports se dají pořídit za 1 500 Kč.