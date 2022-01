Tržby kin v roce 2021 byly tragické. Stále však podstatně lepší, než v roce 2020

Brutální dopady pandemie na kulturu se dají poměrně dobře ukázat na návštěvnosti kin. Nedávno byla zveřejněná čísla za ČR. Jak tedy dopadla česká kina v roce 2021?

Celkem do v ČR kin přišlo 7 141 906 diváků, ti dohromady utratili 1,088 miliardy korun. Proti poslednímu „normálnímu“ roku 2019, kdy do kin přišlo 18,3 milionu lidí (tržby byly 2,62 miliardy), je to podstatně méně. Není to ani polovina. Ale rok 2020 byl ještě větší průšvih – to tržby byl jen 0,9 miliardy Kč.

Vývoj návštěvnosti kin v ČR v posledních letech

Daleko větší propad však potkala kina v USA. Tam v roce 2019 byly tržby 11,32 miliard dolarů, ale v roce 2020 spadly o 81,4 %, na 2,1 miliardy USD. A i když v roce 2021 vystoupaly na 4,49 miliard USD, tak to stále činí necelých 40 % tržeb roku 2019. Přitom je třeba mít na paměti, že dost velkou část z toho utržilo loni v USA pět „Marvelovek“ – více než 1,3 miliardy USD.

Tržby amerických kin v posledních letech

V našich kinech byla nejúspěšnější komedie Prvok, Šampon, Tečka a Karel, na kterou přišlo 600 tisíc diváků (tržby byly 92,8 miliónů Kč). Druhým byl Spider-Man: Bez domova (404 tisíc diváků/67 miliónů tržba) a třetím film Zátopek (393 tisíc diváků/59 miliónů tržba). Čtvrtý pak byl docela překvapivě dokument Karel (390 tisíc diváků/58,7 miliónů tržba), překonal tak nejen novou bondovku Není čas zemřít, ale s přehledem i další čtyři „marvelovky“.

Návštěvnost filmů v roce 2021

Když už se díváme do historie, není od věci se podívat na dlouhodobý vývoj návštěvnosti kin. Ta byla u nás rekordní v letech 1957/58, kdy do kin přišlo 186 miliónů diváků, od té doby klesala, poslední údaj za ČSSR z roku 1986 říká, že do kin přišlo 77 miliónů diváků, revoluční rok 1989 přišlo do kin v ČR 51,5 miliónů lidí.

Návštěvnost kin v ČSR (do roku 1986) a v ČR

Je ale třeba mít na paměti, že TV vysílání začalo ukrajovat kinům návštěvnost až v šedesátých letech a v osmdesátých letech zde byly v podstatě pouze dva TV programy a v TV prakticky nic nebylo (jen páteční život v přírodě, sobotní filmové premiéry a nedělní sportovní odpoledne, pro ilustraci – začátkem osmdesátých let jsem poměrně pravidelně chodil do kina v neděli na odpolední pohádku za 1 Kčs). Od roku 1990 ceny samozřejmě rostly, na vývoj cen se můžete podívat také v grafu.

Vývoj průměrné cena vstupenky

Zda se lidé do kin vrátí, je zatím není jasné, nicméně i přestože byla část roku 2021 kina zavřená, případně vstup omezený, tak tržby tak špatné nejsou. Graf vývoje návštěvnosti v letech navíc ukazuje, že i v letech nástupu DVD a později při vstupu Netflixu a dalších streamovacích služeb zůstala návštěvnost stejná, nebo dokonce rostla.

Ano, lidé se v době covidu vybavili, mají doma velké televizory, soudbary (či rovnou domácí kina). Navíc často zjistili, že za cenu jedné vstupenky do kina mají měsíční předplatné HBO Go či Netflixu se spoustou filmů, na které se tak rodina může podívat za podstatně nižší cenu, než kolik by dali při návštěvě kina. Letos, v roce 2022, bude ale návštěvnost ještě poznamenána Covidem a omezeními. Teprve rok 2023 ukáže, zda se diváci do kin vrátí. Domnívám se, že ano.

Zdroj: Kinomaniak.cz, BoxOfficeMojo, UFD