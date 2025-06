tvOS 26 zjednoduší ovládání. Apple TV navíc promění váš obývák v karaoke bar

Apple včera představil hromadu novinek také pro své televizní přehrávače. tvOS 26 rovněž zavede nový design Liquid Glass jako mobily, tablety, počítače nebo hodinky, ale tam tolik vidět, protože uživatelské rozhraní je obecně dost minimalistické.

Nejvíc je patrné v Ovládacím centru. Spíš si ale všimnete přeuspořádaných dlaždic s filmy a seriály na hlavní stránce, které jsou teď vertikální. Nebo potěší, že při probuzení přehrávače se automaticky nabídne volba profilu, nebude je nutné přepínat zdlouhavě z menu.

Apple do systému přidá API pro aplikace třetích stran, pomocí něhož půjde spárovat jejich uživatelské účty s Apple ID. To by mohlo znamenat i to, že pokud se například na Netflix přihlásíte z mobilu, jedním klikem se pak přihlásíte i na Apple TV.

Do aplikace Hudba míří funkce Sing dostupná zatím jen na iPhonech. Slouží jako karaoke, vidíte ubíhající text písničky a při zpěvu se ztiší původní hlas. iPhone přitom nadále poslouží jako mikrofon. Texty je možné v reálném čase i překládat, což ale u zpěvu nedává moc smysl.

Na Apple TV se nově budou zobrazovat notifikace o příchozích hovorech. A libovolný reproduktor s funkcí AirPlay půjde použít jako hlavní reproduktor pro přehrávání.