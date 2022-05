Unikly neoficiální fotografie dostupnějšího soundbaru Sonos Ray. Nebude mít HDMI

Soundbar Sonos Beam patří mezi jeden z nejlepších kompaktních soundbarů, pokud chcete nejen dynamičtější zvuk k televizoru, ale i pro běžný poslech hudby. Ostatně dalším důležitým kladem je příslušnost k systému Sonos a možnost zařazení do multiroom systému, či jednoduchého rozšíření o zadní bezdrátové efektové repro.

V nejbližší době by Sonos měl svoji nabídku rozšířit ještě o levnější soundbar pod názvem Ray. První informace už průběžně prosakovaly nějaký čas, nicméně nyní SnoopyTech na Twitteru uveřejnil několik „oficiálních“ fotografií novinky.

Ty potvrzují, že půjde o kompaktní soundbar a bude dostupný v černé a bílé verzi. Co ale poněkud překvapuje, že kromě připojení do sítě a Wi-Fi, bude mít pouze digitální optický vstup a má postrádat HDMI ARC vstup. K televizoru se tak bude připojovat pouze přes optický digitální výstup a neumožní přímé ovládání hlasitosti přes HDMI a dálkový ovladač televizoru.

Vzhledem k tomu je jasné, že bude podporovat pouze Dolby Digital 5.1, nikoliv Dolby Atmos. To se však předpokládalo, protože Dolby Atmos přidával v druhé generaci právě Sonos Beam.

Co se předpokládané ceny týče, tak ta činí 249 USD, což je zhruba 6 000 Kč. Cena je tedy o dost nižší, než kolik stojí Beam. Otázkou je, zda zájemci při tak nízké ceně za soundbar s podporu přímého streamování hudby budou ochotní odpustit nepřítomnost HDMI vstupu, protože ten v dnešní době chybí jen u naprosto základních a nejlevnějších soundbarů. No, počkáme si na oficiální uvedení a na test, to pak ukáže, zda ostatní kvality vyváží tento jednoznačný zápor.

Zdroj: WhatHiFi, The Verge, SnoopyTech