Univerzální D/A převodník iFi ZEN One Signature bude ideální pro upgrade Hi-Fi zesilovače či aktivních reprobeden

Velmi zajímavou novinku pro majitele kvalitní Hi-Fi sestavy určitě bude iFi ZEN One Signature. Firma ho označuje jako „univerzální převodník. V podstatě jde o čistý D/A převodník bez integrovaného sluchátkového zesilovače (nemá ovládání hlasitosti). Poslouží, jako audio centrum pro všechna dostupná digitální zařízení: od chytrých telefonů a tabletů přes počítače PC a Mac, přehrávače CD, přes streamery, až pro TV a herní konzole.

Úkolem zařízení ZEN One Signature je kvalitně převést drátový i bezdrátový digitální zvukový signál z libovolného zařízení na analogový zvuk. Výstup se připojí k integrovanému zesilovači, nebo aktivním reproduktorům.

ZEN One Signature umí zpracovat Hi-Res Audio o kvalitě 32-bit/384 kHz PCM, případně 192 kHz z S/PDIF, poradí si s DSD 2.8/3.1/5.6/6.1/11.3/12.3MHz, či s DXD (352.8/384kHz). Nechybí dekodér formátu MQA až do 384 kHz (pro předplatitele služby Tidal „HiFi Plus“). DAC je od Burr Brown.

Tím to ale nekončí. Díky nejnovějšímu čtyřjádrovému čipu QCC5100 od Qualcommu nabízí bezdrátové připojení Bluetooth 5.1, přičemž podporuje naprosto všechny současné formáty zvuku Bluetooth – včetně aptX Adaptive, aptX HD, aptX LL, LDAC, AAC, či HWA/LHDC.

D/A převodník iFi ZEN One Signature má rozměry 158 × 35 × 100 mm, nechybí tlačítka pro zapnutí/vypnutí a přepínání mezi vstupy USB, S/PDIF a Bluetooth, LED diody mění barvu a informují o formátu příchozího zvuku a vzorkovací frekvenci.

Na zadní straně se nachází asynchronní port USB, jeden optický vstup a jeden koaxiální digitální vstup/výstup. Klasický analogový stereovýstup 2x Cinch doplňuje symetrický výstup jack 4,4 mm, který umožňuje plně symetrické připojení k zesilovači.

Pokud tedy máte kvalitní Hi-Fi sestavu, která postrádá zcela analogové vstupy, nebo chcete rozšířit možnosti svého zařízení, univerzální D/A převodník iFi ZEN One Signature by mohl být ideální adept. Cena pro Evropu by měla být 349 Euro.

Zdroj: ifi-audio.com