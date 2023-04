V Česku je další streamovací služba. Canal+ má v předplatném vedle filmů a seriálů i zápasy Premier League

V Česku a na Slovensku zahájila vysílání streamovací služba Canal+. Po americkém Netflixu, HBO Max, Disney+ a SkyShowtime jde o ryze evropskou službu, která kromě filmů a seriálů nabídne zápasy anglické fotbalové ligy Premier League. Jednotná cena za předplatné je 189 korun na měsíc.

Canal+ vychází o pár korun levněji než Netflix, HBO Max a Disney+, kteří všichni startují na 199 korunách měsíčně. SkyShowtime aktuálně stojí 179 korun měsíčně, české Voyo 159 korun měsíčně a nedávno spuštěná Prima+ startuje na 99 korunách měsíčně.

Služba je dostupná na adrese canalplus.cz a nabízí streamování přes desktop, aplikace pro iOS a Android a vybrané chytré televize. Uživatel může katalog sledovat až na čtyřech zařízeních. Obrazová kvalita je Full HD, s rozšířením na UltraHD/4K se zatím nepočítá, ale to se může do budoucna změnit.

Za Canal+ stojí skupina Canal+ Group, která v Česku provozuje televize Skylink a freeSAT. Zákazníci, kteří mají od Skylinku zaplacený balíček kanálů Canal+, získají přístup ke streamovací službě automaticky.

Funguje to ale i obráceně, kdo si streamovací službu Canal+ předplatí, získá v aplikaci přístup k vysílání sedmi lineárních stanic, pěti od SPI International a pak Canal+ Sport a Canal+ Action. Tyto dvě stanice ale lze sledovat jen na dvou zařízeních najednou a jejich pořady budou dostupné ke shlédnutí maximálně týden po odvysílání.

Právě sportovní nabídka je to, co službu odlišuje od ostatních na českém trhu. Canal+ nabízí zápasy anglické fotbalové ligy Premier League, ke kterým má exkluzivní práva na následující tři sezóny, počínaje současnou 2022/2023. Podle ČTK usiluje i o práva na vysílání české fotbalové ligy.

Zbytek nabídky je poměrně standardní, zahrnuje filmy a seriály. Z filmů například oskarový Všechno, všude najednou, ze seriálů Kruk nebo Respondér. V květnu přijde seriál Django. Canal+ nedávno získal práva k tvorbě natočené pro Apple TV+, ale na zařazení se teprve pracuje.

Nebude chybět ani česká produkce. Příští rok bude uveden na Canal+ šestidílný seriál Families Like Ours a v koprodukci s Českou televizí vzniká minisérie Dcera národa o dceři Karla Havlíčka Borovského, která by měla přijít v létě příštího roku, píše Mediaguru. Z české produkce pochází také Planeta Single, kdy první epizoda vznikala v Praze.