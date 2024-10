V domácnostech už bude miliarda 4K UHD televizorů, odpovídající televizní vysílání ale chybí. Ještě že máme streamovací služby

Dle analytické společnosti Omdia od roku 2013 dodali výrobci do obchodů po celém světě už celkem jednu miliardu televizorů s 4K UHD rozlišením. Drtivou většinu z nich mají ve svých domácnostech lidé v Evropě, Severní Americe a Číně (tam je jich 30 %). Z grafu ale také zjistíte, že modely se „zastaralým“ HD rozlišením mají stále nezanedbatelný podíl na trhu, a to hlavně v menších úhlopříčkách.

Pokud jde o technologie, tak velká většina 4K televizorů samozřejmě využívá LCD obrazovky, které jsou výrobně daleko levnější, než OLEDy. A vzhledem k tomu, že velká čísla dělají zejména cenově dostupnější modely, tak jen relativně malá část z 4K televizorů v domácnostech dokáže nabídnout skutečně kvalitní HDR obraz.

Zajímá-li vás, jak jsou na tom televizory s 8K rozlišením, tak vězte, že celkově se jich zatím prodalo pouze 1,8 milionu kusů. V Japonsku se přitom prodávají od roku 2015, na západních trzích pak od roku 2018. Pro informaci – jejich prodej byl dosud nejvyšší v roce 2022.

Zejména v Evropě už podíl domácností s 4K televizory je velký, to ale neznamená, že by obsah s tímto rozlišením byl běžně dostupný. Filmy a seriály ve 4K HDR rozlišení v současné době zajišťují už výhradně streamovací služby jako jsou Netflix, Disney+, Apple TV, či Prime Video. Případně nároční filmoví fanoušci pak mají doma 4K HDR Blu-ray disky.

Český trh je v tomto ohledu opět „specifický“. Populární česká streamovací služba Voyo nabízí maximálně Full HD rozlišení, o nabídce 4K se dle dostupných informací ani neuvažuje. Televizní vysílání v ČR je také není kdoví co, zejména to komerční. Pokud zůstanete u neplaceného pozemního vysílání, tak nejvyšší Full HD kvalitu nabízí veřejnoprávní ČT, ostatní nedosáhnou ani sem. Až když si zaplatíte IPTV, či kabelovku, tak přece jen se k vyšší kvalitě dostat můžete.

Celkový počet dodaných 4K UHD televizorů

A buducnost? Přes desítky milionů 4K televizorů v domácnostech to nevypadá s 4K vysíláním v Evropě moc dobře. To ostatně ukázala letošní Olympiáda v Paříži, případně Evropský šampionát ve fotbale Euro 2024. Obě události byly „natáčeny“ a přenášeny jen ve Full HD rozlišení s HDR, pak už záleželo na lokálním distributorovi, co nabídne divákovi. Jak už jsem psal dříve, zápasy Eura 2020 se ve 4K Ultra HD vysílaly, letos UEFA svým vysílacím partnerům poskytoval pouze přenosy v HD rozlišení 1080p s HDR. Odklonu se dočkalo i finále Ligy mistrů UEFA, které se v UHD vysílalo od roku 2015, a teď spadlo do Full HD s HDR.

Na druhou stranu je třeba říct, že kvalita upscalingu šla v posledních letech nahoru a i díky AI technologiím jsou u značkových televizorů výsledky velmi dobré. Pomáhá tomu i fakt, že zejména u sportovních pořadů si navíc dávají TV stanice pozor, aby měly vysoký datový tok. Například za kvalitu obrazu při přenosu Olympiády v Paříži lze ČT Sport jen pochválit.

Dřívější nadšení TV stanic pro 4K rozlišení vyprchalo. A tak, přestože počet vyrobených 4K televizorů překročil už jednu miliardu, pokud divák chce pro svůj televizor kvalitní 4K HDR obraz, nezbývá mu nic jiného, než sáhnout po 4K HDR obsahu, který nabízí streamovací služby. Je také pravděpodobné, že tato „nutnost“ jedním z důvodů růstu cen streamovacích služeb. Příkladem z poslední doby budiž třeba SkyShowtime, které konečně nabídne rozlišení 4K. Ale musíte si za něj pořádně připlatit.

Zdroj: FlatspanelHD