V roce 2021 bychom se mohli dočkat 83" 4K OLED TV, ale také jasnějších panelů

Přes poměrně velký komerční úspěch OLED televizorů v prémiové třídě celkový objem prodaných OLED televizorů není nijak závratný. Výrobce OLED panelů, společnost LG Display, v roce 2020 začala nabízet 48" panel, který do podoby nového televizoru "přetavili" výrobci LG Electronics a Sony. V současné době se tedy vyrábějí OLED televizory o velikosti 48", 55", 65" a 77".



88" 8K OLED od LG

Samozřejmě byly také představeny 8K modely s úhlopříčkami 77" a 88", jenže ty mají velmi vysoké ceny, proto se mluví o tom, že LG Display začne nabízet také 83" OLED panel s 4K rozlišením.

Další pokrok by se měl dotknout známé slabiny OLED panelů, celkového maximálního jasu. Ten aktuálně dosahuje hodnoty přes 1000 nitů pouze u výběrových panelů vlajkové lodi Panasonic. Příští rok by vyššího jasu měly dosahovat všechny nové OLED panely. Divák by měl ale více ocenit vyšší celoobrazovkový jas bílé, který by měl být vyšší o 20 %.

Zda se "zvěsti" lepších OLED panelech potvrdí, zjistíme pravděpodobně začátkem ledna 2021, kdy se koná CES.

