V roce 2022 budou mít filmy premiéru zase jen v kinech, on-line budou ale o hodně dřív, než před pandemií

Pandemie zamávala dosavadním způsobem uvádění premiér v kinech a Warner Bros překvapil koncem minulého roku oznámením, že všechny áčkové filmy v roce 2021 od této filmové společnosti budou mít premiéru současně v kinech i on-line na HBO MAX. Prvním filmem, který šel zároveň na stream i do kin byla už koncem milého roku Wonder Woman 1984.

Filmový gigant Disney, který spustil streamovací platformu Disney+ dlouho odolával a například Black Widow postupně odkládal a stále prohlašoval, že rovnou na on-line nepůjde. Nyní ustoupil a s ohlášením data premiéry Black Widow na 9. července 2021 zároveň oznámil, že stejný osud potká film Cruella s Emmou Stone v hlavní roli, ten by měl jít do kin a na Disney+ 28. května 2021. Nicméně to má háček – zájemce o shlédnutí musí zaplatit Prémiový přistup (Premier Access) v ceně 30 USD.

Svůj původně ohlášený postup (kin a on-line zároveň) mezi tím však přehodnotil i Warner Bros. A to opačným směrem. Kinopremiéra bude, na HBO MAX pak filmy půjdou se zpožděním 30 dnů. To se má týkat například letošních premiér filmů Godzilla vs. Kong, Duna, The Suicide Squad, Mortal Kombat a také Matrix 4. V roku 2022 chce Warner Bros. pevně nastavit zpoždění uvedení na on-line stream na 45 dní.

Podobné zkrácení uvedení filmů plánuje i Paramount. Za 45 dní by on-line měly být velkorozpočtové filmy, běžnější tituly budou výhradně v kinech 30 dní. Studio Universal u velkých filmů plánuje exkluzivitu pro kina 31 dní, u menších filmů to má být 17 dní.

Pandemie tak zjevně bude znamenat velkou revoluci v postupu filmových společností, neboť dosud se muselo čekat 70 až 90 dní pod premiéry v kině, než filmové společnosti uvolnili své "áčkové" tituly pro streamingové služby. "Okno" se tedy bude značně zkracovat. Kina tedy stále zůstanou jediným místem, kde půjde filmy během premiéry shlédnout, ale platící diváci on-line služeb se "novinek" dočkají daleko dřív, než před v čase pandemií.

Zdroj: www.whathifi.com