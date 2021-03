Oceněný dokument V síti je online a můžete si ho pustit zadarmo

Plusy Způsob, jakým se tvůrcům k tomuto tématu podařilo nasměrovat pozornost široké veřejnosti. Minusy Divák ví, že tvůrci trochu návodně pracují s jeho emocemi a přesto se jim neubrání. 8 /10 Hodnocení

Dokumentární film V síti je k vidění na internetu zcela zdarma. Do kin šel teprve loni, ale vinou pandemie to měl těžké, shlédnout se dal i online za poplatek. Teď jej odvysílala Česká televize a je trvale dostupný na webu iVysílání (další odkazy níže v boxu).

Dílo, které zvedlo českou veřejnost ze židlí. Dílo, které přimělo Seznam.cz zrušit sociální síť Lidé.cz. Tvůrčí tým Barbory Chalupové a Víta Klusáka obsadil trojici dospělých hereček do rolí dvanáctiletých dívek a připojil je k internetu. Během deseti dní je oslovilo 2 458 potenciálních sexuálních predátorů. Do filmu se dostal jen zlomek z nich, ale jejich příběhy plynule přešly do soudních spisů a do českých médií.

Motivem pro relativně časné uvolnění filmu je posílení celospolečenského efektu.

V síti

Žánr: Dokumenty

Režie: Vít Klusák, Barbora Chalupová

Hrají: Tereza Těžká, Anežka Pithartová, Sabina Dlouhá, Karolína Zachová, Vít Klusák, Barbora Chalupová, Barbora Potužníková, Jan Vlček

Původ a premiéra: Česko, 2020

Kde si film můžete pustit: iVysílání, HBO, O2TV, Google Play, iTunes, Aerovod, DaFilms, Kuki, Prima Videopůjčovna, Starmax, Voyo