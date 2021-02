Valco ANC – bezdrátové mušle s obří výdrží, skvělým zvukem i ANC za hubičku [test]

Plusy velikost / hmotnost

hudební projev / aptX HD

potlačení hluku

výdrž Minusy mnoho basů

neošetřené dřevo 9 /10 Hodnocení

Skandinávští výrobci audiotechniku umí, a to jak po stránce zvukové, tak z pohledu designu, který bývá poměrně nadčasový s jistou dávkou minimalismu. Ovšem finská společnost Valco, na to jde trochu jinak. V roce 2019 představila první model uzavřených sluchátek s potlačením hluku, která mají jednoduchý název Valco ANC – jejich kódové označení je pak VMK20.

Specialitou výrobce je také poměrně drsný smysl pro humor, který se prolíná nejen webovou prezentací, ale ve značné míře také v přiloženém návodu k použití. Ostatně, kdo ze známých výrobců by si dovolil hned v prvním odstavci poděkovat za vaše peníze a slíbit vám, že je svědomitě využije pro nákup kokainu a prostitutek.

Konstrukce a zpracování

Tvarově jsou sluchátka Valco velmi podobná většině modelů, které mají uzavřenou circumaurální konstrukci – tedy větší náušníky s ovládacími prvky umístěnými po obvodu mušle.

Konstrukce sluchátek je skládací – držák mušle je otočný v rozsahu cca +90 /-5°, z jeho opačné strany je pak uchycena kovová výztuha hlavového mostu s kloubovým mechanismem.

Ve složeném stavu sluchátka perfektně sednou do dodávaného skořepinového obalu, který má vedle tvarovaných prolisů také síťovanou kapsu na zip pro základní příslušenství – k tomu patří nabíjecí USB-C kabel, signálový propojovací kabel jack–jack a redukce pro připojení sluchátek v letadle.

Z pohledu konstrukce stojí za zmínku dřevěné panely na vnější straně mušlí – v jejich ploše je vygravírované logo Valco a také dvojice otvorů, které ukrývají mikrofony určené pro efektivní potlačení hluku. Dřevo bohužel nemá žádnou povrchovou úpravu, což není dobře, bez ošetření totiž může absorbovat vyšší množství vlhkosti a zkroutit se.

Z pohledu zpracování není sluchátkům moc co vytknout, vše lícuje velmi dobře, nikde není nežádoucí vůle ve spojích či kloubech. Naopak použité materiály působí odolně a bez problémů snesou srovnání s přímou konkurencí.

Mušle mají středně silné polstrované náušníky z paměťové pěny, hlavový most má polstrování bez paměťového efektu, avšak vzhledem k jeho velikosti a celkové hmotnosti sluchátek to nijak nevadí.

Komfort a ovládání

Vzhledem k velikosti hlavového mostu bych doporučoval sluchátka spíše těm, kdo mají střední či větší obvod hlavy. Jejich velikost není nijak nadprůměrná, osobně mi však nejlépe sedí ve chvíli plně zasunutého hlavového mostu (obvod hlavy 54 cm), což by mohlo být pro uživatele s menším obvodem hlavy limitující zejména při pohybu.

Najít si optimální polohu sluchátek na hlavě není problém, náušníky z paměťové pěny velmi dobře kopírují kontury obličeje a v případě, že nosíte brýle tak se po krátkém přitisknutí k hlavě vytvarují tak, aby co nejlépe těsnily. Hmotnost sluchátek je 259 gramů, a ani při delším poslechu nikde netlačí ani není jejich nošení nepříjemné.

Pro ovládání je využito klasického řešení v podobě základní trojice tlačítek a zásuvky pro 3,5mm jack na pravé mušli, která doplňuje tlačítko ANC a USB-C konektor na levé mušli.

Aktivace ANC se provádí jedním stiskem tlačítka a je indikována zeleně svítící diodou umístěnou hned vedle. Zajímavé je, že potlačení hluku se zde aktivuje zcela nezávisle – můžete jej zapnout i při vypnutých sluchátkách a samozřejmě také při poslechu přes dodávaný signálový kabel.

Trojice tlačítek na pravém sluchátku (+/-/MFB) umožňuje kombinací krátkých a dlouhých stisků změnu hlasitosti nebo posun mezi skladbami. multifunkční tlačítko (výrobcem označované jako Muthafuckin' button) pak sluchátka zapíná a vypíná, aktivuje režim párování, přehrávání nebo pauzu, přijímá a ukončuje telefonní hovor a v neposlední řadě aktivuje hlasového asistenta.

Praktickou funkcí je také možnost připojení ke dvěma zařízením zároveň, kdy stačí přehrávání na jednom pozastavit a na druhém pustit – přechod mezi zdrojem zvuku je bezproblémový a celkem rychlý. Vhodné zejména do pracovního prostředí, kdy pracujete u počítače a zároveň můžete přijímat telefonní hovory.

Hudební projev

Sluchátka Valco jsou osazena 40mm měniči, kterým sekunduje čtveřice mikrofonů a řídící čip Qualcomm QCC3008. Napájení obstarává baterie s kapacitou 1050 mAh, která je schopná po plném nabití (2–3 h) zásobovat sluchátka až po 40 hodin provozu s ANC.

To rozhodně není málo a praxe ukázala, že se výdrž při běžném používání pohybuje někde mezi 36 a 43 hodinami. V zimním období samozřejmě bude výdrž o něco menší, vzhledem k rychlejšímu vybíjení baterie vlivem nízkých teplot.

Potlačení hluku je na velmi dobré úrovni a stejně jako u konkurence i v tomto případě velmi dobře odfiltruje zejména nízké kmitočty a zvuk například v podobě monotónního hluku od motorů. Při častějším cestování ANC opravdu oceníte, stejně jako při práci ve větší otevřené kanceláři, kde vás krásně odizoluje od okolí.

Při použití v domácích podmínkách budete úspěšní napůl, hluk přístrojů (lednička, myčka, pračka) neuslyšíte. Ovšem vřískot dětí a povykování pubertální mládeže pronikne až k vašim uším, i když ve značně utlumené podobě. Nebál bych se tvrdit, že ve srovnání s nejlepšími modely stejného zaměření od známých výrobců (Sony, Bose, B&O a další) obstojí Valco ANC velmi dobře a přinášejí větší užitnou hodnotu vzhledem k pořizovací ceně.

Kde je tedy háček? Ano, částečně je to ve zvukovém projevu, respektive v zastoupení jednotlivých pásem. Ale postupně. Hned při prvním poslechu dostanete ránu úderným a hlubokým basem, ovšem postupně zjistíte, že sluchátka jsou naladěna velmi dobře.

Výšky jsou čisté bez zrnitosti nebo náznaku umělosti, střední pásmo je také velmi pěkně vykreslené a při poslechu opravdu slyšíte, to co je v něm nahrané. Ovšem problematickým pásmem jsou zde basy, ne že by nebyly přesné nebo pomalé, jen je jich zkrátka moc velké množství.

Velice pěkné je u sluchátek podání prostoru a zvuk je čistý až průzračný (ve srovnání s většinou produkce v podobné i nižší cenové hladině, kde je obvykle zvuk mírně zastřený), ovšem množství basů je příliš velké a zejména u elektronických nahrávek bude mnohdy působit rušivě.

Při kabelovém propojení je zvuk prakticky totožný, s krapet horší dynamikou, když však aktivujete ANC, je úplně stejný, jako při bezdrátovém spojení. V případě vybité baterie si tak můžete užít de facto stejný přednes, jako při bezdrátovém připojení. Snad jedinou vadou na kráse je zde kabel vedoucí do pravého sluchátka, častější variantou je konektor na levém sluchátku. Na levé straně má výstup také většina noteboků.

Verdikt

Někomu uvedené naladění vyhovovat bude, někomu naopak nebude, v rámci zkušeností se setkáte s oběma názory, na čem se ale oba tábory uživatelů shodnou, to je jinak velmi dobré naladění a účinnost potlačení hluku.

Výrobce tedy šel do sebe a na trhu je již druhá generace sluchátek (VMK20) , která mají odlišný materiál na vnější straně mušlí, dostala jiný mikrofon pro hads-free hovory a zejména pak odlišné naladění, kde je množství basové složky menší – tedy sluchátka by měla být ideálním nástupcem, navíc je jejich cena o pouhých 200 Kč vyšší.

Jaké je tedy doporučení? Z mého pohledu jednoznačné, pokud chcete pohodlná sluchátka s dlouhou výdrží, která mají efektivní potlačení hluku a potrpíte si na muzikální hudební projev, a to vše v ceně do 5000 Kč, našli jste vítěze.

Určitě bych při koupi sáhnul po novějším modelu – vzhledem k tomu, co výrobce o prvním modelu tvrdil a potvrdilo se to, nemám důvod mu nevěřit v tom, že bude druhá generace lépe naladěna. Ostatně první ohlasy recenzentů to potvrzují.

Valco Wireless ANC Headphones (VMK19)

Cena: 4 290 Kč | zapůjčil: Alza.cz