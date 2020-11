Velodyne Wi-Q 10: prémiový bezdrátový aktivní subwoofer s automatickou kalibrací [test]

Druhou záležitostí, která velmi usnadňuje soužití v běžném obývacím prostoru, je automatická ekvalizace. Stačí subwoofer usadit tam, kam si to můžete dovolit (protože kalibrace není všemocná, stojí za to dát si i tak trochu záležet), připojit měřící mikrofon, umístit ho na poslechové místo a pak stisknout na ovladači tlačítko – během minuty pustí subwoofer testovací tóny a dopočítá optimální odezvu. Rozdíl „před“ a „po“ je obrovský a na to, jak strašně jednoduchá kalibrace je, tak funguje dobře. Připočtěte k tomu digitální limitér, který koriguje měnič tak, aby nepřekročil určitou (blíže nespecifikovanou) hranici zkreslení.

Napájecí zásuvka je standardní a vybavená kolébkovým vypínačem, signál můžete do subwooferu přivést buď dvojicí klasických analogových cinchů (hned vedle nich je další pár výstupů, subwoofery tak lze teoreticky řetězit nebo prostě vložit do signálové cesty za předzesilovač apod. Není-li k dispozici na vaší elektronice pre-out, můžete využít pérové svorky, které umí brát vysokonapěťový signál z reproduktorových terminálů.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Subwoofer jsme zkoušeli v obou redakčních poslechových místnostech a to buď ke Xavian Quarta na pre-out výstupu Norma Revo IPA-140, kde signál dodával Métronome DSC1, elektrickou energii čistil GMG Power Harmonic Hammer 3000P a všechno bylo propojeno kabeláží Nordost Heimdall 2, nebo v druhé sestavě s Cambridge CXC / Cambridge CXA81 / Teac NT-503 s reprosoustavami Fischer&Fischer SN-70 na kabeláži Dynamique Audio Horizon 2. Ke srovnání byl krátce i poslech s KEF LS50 na RME ADI-2 FS / Emotiva XSP-1 / Emotiva XPA-DR2, kde došlo k výměně za GoldenEar SuperSub X.

Přestože Velodyne nabízí u svého dostupného subwooferu automatickou kalibraci, ani ta není všemocná a stojí za to přemýšlet, kam subwoofer postavíte (takže ne do kouta nebo ne do poličky / pod poličku apod.), trochu místa mu stojí za to nechat, je-li to jen trochu možné. Podle vkusu pak můžete snadno měnit jednotlivé profily, jakkoliv když jsme jednou nastavili jazzový profil, nebyl úplně důvod ho měnit a tím i níže uvedené charakteristiky platí právě dominantně pro toto nastavení).

V „Hiccups“ Harry Sacksioniho („STS Test Demo CD Vol. 1“ | 2014 | STS Digital | STS-6111134) přidal do houpavého basového základu Velodyne poměrně dramatickou notu, ráznost a protáhl zvuk pěkně dolů. Není to ani po kalibraci zvuk úplně dokonale integrovaný, dává o sobě vědět – nejde tu úplně o audiofilskou záležitost, spíše o zesílení basu a efektů, které nicméně filmům, hrám nebo rockové muzice sluší bez připomínek. Ani nahlas pak nedochází subwooferu dech, pořád má chuť „tlačit“.

Jak jsou bas a jeho neomezenost v hudbě důležitými prvky, to na regálovkách ukázal „Ailein Duinn“ („L’Héritage Des Celtes“ | 2011 | Columbia | COL 481530-2), kde jakoby přítomnost poměrně slušně přesného basu (v dané třídě rozhodně rozmanitějšího a čitelnějšího, než je běžný standard) zvuk celý otevřela a spodní frekvence pomohou „vytvarovat“ i znělost vokálu díky tomu, že jeho spodní polohy mají více síly. Wi-Q 10 nicméně i tady sází spíše na akčnější, výbušnější zvuk s trochu efektním stylem.

Přes svou výraznost ale Velodyne „nezamazal“ ani zvuk lehce ševelících činelů v „La Rosita“ Colemana Hawkinse a Bena Webstera („Encounters“ | 2013 | Verve | 31452147-2), byť bylo cítit, že jistá dominance subwooferu (nehledě na kalibraci a na nastavenou úroveň hlasitosti) přitahuje uši spíše ke spodní polovině pásma a tak nejsou výšky TAK – subjektivně – jasné a přítomné.

V čem pak ale expresivní charakter Wi-Q 10 rozhodně pomohla, tak to byl pocit větší dynamičnosti. Jakmile totiž naplnil v „Rí Na Cruinne“ od Clannad („Extended Dynamic Experience 5“ | 2017 | STS Digital | STS-6111158) energií i spodní oktávy, pomohlo to doznívání bubnů, jejich masivnosti, byť za cenu trochu dunivějšího stylu. Máte-li chuť, dokáže tlak Wi-Q 10 rozklepat nejen sedačku, ale pravděpodobně i vaši duši. Není to audiofilie (na to se zvuk prostě moc prosazuje), ale subwoofer se drží až nečekaně pevně a konkrétně.

U basově výraznějších nahrávek, jako je „Fortysomething“ („Incredible Music & Recordings“ | 2012 | STS Digital | STS-6111130) si Wi-Q 10 řekl o ztišení, tisícerý díky v takových případech za dálkové ovládání. Basu tu totiž bylo jinak až moc, takže máte pocit, že zvuk už poněkud ztěžkl a touž měrou, jakou se zlepšila čitelnost kontrabasu se posunula čitelnost vyšší poloviny spektra, leč opačným směrem. Jak už ale bylo řečeno, třeba soundtrackům, filmům nebo rockové hudbě modernějšího střihu to sluší, protože Velodyne umí být na danou cenu dobře čitelný a zachovává pocit slušné konkrétnosti.

Když přišlo na popovou „Breaking Silence“ Janis Ian („Breaking Silence“ | 1993 | Columbia | 519 614-4), podpořil zvuk Wi-Q 10 ty správné bohaté výbušné okamžiky, stejně jako zvětšil celkový objem a zvuk byl tak nějak pružnější a šťavnatější, což žánrům, které nestojí na autentické tonalitě prostě sluší. Možnost navíc té které skladbě zvolit lehce jinak hrající profil (jakkoliv „jazz“ je nejméně efektní) dodává další rozměr zábavy.

Verdikt

Jedno z velkých subwooferových jmen (tedy Velodyne) prošlo transformací a jakkoliv už nejde o americkou společnost, stále staví na know-how a stylu, na tom „basovém americkém snu“.

Poměrně dostupný model Wi-Q 10 pak nabízí za dané peníze hodně – luxusní je komfort bezdrátového spojení, u nějž prakticky nepoznáte rozdíl oproti drátu, velmi dobře funguje automatická kalibrace (i když postavení do rohu vám stejně nezachrání) a příjemné je dálkové ovládání.

Wi-Q 10 je určený těm, kteří rádi trochu efektu, kteří chtějí mírně „připepřit“ svoje zvukové zážitky a zejména tam, kde hraje prim moderní hudba, filmy, hry nebo obdobné samy o sobě efektní materiály, tam bude Velodyne slušivý. Má slušně přesný, čistý zvuk, hodně, opravdu hodně síly a hraje s chutí. Pokud tak zapadá svým „lehce komerčním“ pojetím ve velmi důstojné kvalitě do vašich estetických a finančních nároků, funguje velmi obstojně.

Velodyne Wi-Q 10

Cena: 24 990 Kč

Technické parametry

Typ subwooferu Aktivní

Aktivní Měnič 10" (254 mm)

10" (254 mm) Typ reproduktoru Spodní bass reflex

Spodní bass reflex Výkon kontinuální (W) 390 W dynamický, 195 W RMS (Class D)

390 W dynamický, 195 W RMS (Class D) Udávaná frekvenční odezva (Hz) 16 až 240 Hz (celkový), 28 až 120 Hz (± 3dB)

16 až 240 Hz (celkový), 28 až 120 Hz (± 3dB) Fáze 0, 90, 180, 270

0, 90, 180, 270 Bezdrátový přenos Wi-Q - frekvence, dosah: 2,4 GHz, 15 m

2,4 GHz, 15 m Rozměry Š x V x H (mm) 387 x 440 x 432

387 x 440 x 432 Hmotnost (kg) 18,6

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice