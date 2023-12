Větší, jasnější a přesnější – takové budou TV v roce 2024. Ale ne všechny

Už zhruba před dvaceti lety výrobci TV přešli na každoroční uvádění novinek. Což mne jako člověka hněte, ale jako technika těší, to jsem ale ostatně už psal. A tak i v roce 2024 se můžeme těšit na mraky novinek. Ale, že půjde o mírnou evoluci (kterou budou PR oddělení výrobců prezentovat jako velkou revoluci) si nemusíme tady opakovat. Za pár dnů nás čeká každoroční veletrh spotřební elektroniky CES 2024 v Las Vegas, ale už nyní můžeme odhadnout, co nás čeká.

Nejdříve ale jen na okraj zmíním, že od 1. března 2023 začaly platit nová přísnější pravidla EU co se spotřeby elektřiny televizorů týče. Před tímto datem spousta „odborníků“ strašila, že to povede k zákazu OLEDů, jasných 4K TV a energeticky náročnějších 8K TV. A stalo se samozřejmě velké nic, což jsem předpovídal už v roce 2022. Velké a jasné TV tak zde jsou a budou stále s námi – jen v roce 2024 budou ještě větší a jasnější.

K chce TV s úhlopříčkou obrazu 2,5 metru...

V roce 2023 začali výrobci nabízet cenově dostupné televizory s obrazovkami 98". Velkou zásluhu na tom má TCL, neboť tato čínská společnost srazila cenu už pod 100 tisíc Kč a ostatně díky nejnižší ceně je v této kategorii nejprodávanější značkou. Ovšem i Samsung má svůj výborný 98" 4K QLED televizor a v září k tomu přidal i s 98" QLED s rozlišením 8K.

Na CESu se očekává, že LG, Hisense a další uvedou své 98" televizory. A dokonce i větší, 110". Samozřejmě – tyto novinky budou drahé a jde nejen o průzkum trhu, ale také dohánění konkurence. Dá však se očekávat, že s úhlopříčkami kolem 100" (což je 2,5 metru) přijdou i jiní a za chvíli nepůjde o nic mimořádného.

Pozitivním dopadem tohoto trendu je snižování cen 85" a 75" televizorů. Zvláště ty prvně jmenované si cenu držely poměrně vysoko, ale s tím, jak 85" se stalo až druhým v pořadí velikostí, tak logicky klesají i ceny. Jen pozor – v levné kategorii často mají jen 50Hz/60Hz panely, neb jak praví klasik, žádná sleva není zadarmo.

Jasný, jasnější, nejasnější...

Spolu s příchodem HDR se postupně začaly výrobci nabízet i jasnější televizory, nicméně OLED se svojí schopností zároveň zobrazit černou, a přitom „rozzářit“ vycházející slunce odstartoval konkurenční závod o nejjasnější televizor.

Spolu s příchodem „MiniLED televizorů“ (což jsou vlastně jen klasické LCD TV s lepším podsvícením) ztratil OLED svůj technologický náskok. Jistě, pouze OLED dokáže dokonale zobrazit noční oblohu plnou zářících hvězd, ale díky MiniLED podsvícení už také LCD dokáže nabídnout jasný obraz a přitom vás nebudou rušit šedé pruhy u filmů s formátem 21:9.

Na CESu má Hisense ukázat svoji novinku – 110" ULED X televizor s celkem 40 000 zónami a maximálním jasem až 10 000 nitů. Pro srovnání – levné TV mají běžně 250 až 300 nitů, střední a vyšší třída 500 až 1000 nitů, špičkové modely OLED televizory jsou schopné bodově dosáhnout až na 1500 až 2000 nitů, nejlepší MiniLED LCD televizory mají maximum na hodnotách 2000 až 4000 nitů.

Dá se čekat, že ani ostatní nezůstanou stranou a budou se chlubit podobnými novinkami. Otázkou ale je nejen cena, ale také reálná dostupnost. Často se totiž stává, že výrobce ukáže parádní TV, či technologickou novinku, ale větší sériové výroby se už takový produkt nedočká, neb reálný zájem je mizivý.

Přesnější obraz nejen u prémiovek

Letos mne překvapilo, kolik televizorů v obrazovém režimu Kino, či Filmmaker Modu nabízí už relativně přesně nastavený obraz dle standardů. O tom si člověk v předchozích letech mohl nechat často jen zdát. Dlouhé roky platilo, že pouze prémiový OLED Panasonic dokáže nabídnout opravdu korektně nastavený obraz.

Od roku 2020, kdy se režim Filmmaker začal v televizorech objevovat, tak výrobci zpřesnili nastavení obrazu do té míry, že konečně má možnost divák vidět film tak, jak tvůrci zamýšleli (víceméně). Ano, pro ty náročnější má přesná kalibrace TV stále smysl, ale i u běžných televizorů jsme na tom rozhodně lépe, než například před pěti lety.

Samozřejmě – spoustě lidí se „teplá“ bílá nelíbí s tím, že je žlutá. A mají rádi svoji studenou namodralou bílou. Ve výsledku jsou sice mimo všechny barvy, ale pokud se vám to tak líbí, je to vaše volba. Ale ti, co korektně nastavený obraz chtějí, tak mají možnost si jej zvolit. Například Sony letos prakticky u všech modelů nabízí velmi kvalitně nastavený filmový režim. Ale samozřejmě u prémiových modelů i Samsung a další výrobci.

Dá se čekat, že tento trend bude v roce 2024 pokračovat. Je zkrátka vidět, že výrobci se i v této oblasti učí a zlepšují se.

A chcete to?

Přestože se OLEDům předpovídala velká budoucnost, tak jejich celkový podíl více méně stagnuje. A dříve odepisovaná LCD technologie díky technologickému vývoji a posunu kvality podsvícení rozhodně neustupuje do pozadí. Naopak – jas u LCD roste do dříve nevídaných hodnot a k tomu se přidal prostý fakt, že na rozdíl od OLEDu je 100" LCD panel podstatně levnější. Zkrátka ve velkých úhlopříčkách nemůže OLED cenově LCD technologii konkurovat.

Otázkou ale je, zda to chceme a především – zda to potřebujeme. Největší, nejjasnější, nejrychlejší. Snaha mít další „nej“ je zcela zjevná i u televizorů. A vzhledem k tomu, že lidské oko je na jas daleko citlivější, než na barvy, tak právě nárůst jasu představuje poměrně jednoduchý způsob, jak přilákat zákazníky.

Faktem však je, že popsané „nej“ se netýká nejprodávanější ekonomické a nižší střední třídy, zkrátka „masovek“. Ano, postupně se do cenově dostupnějších modelů dostávají dříve prémiové technologie, ale rozhodně rozdíly stále budou. A občas doslova propastné.

Výrobci samozřejmě i v roce 2024 budou hledat, čím by zaujali, co nového by lidem prodali. Je pouze na nás, abychom si řekli, zda to chceme a potřebujeme.