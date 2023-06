Viděli jsme první dva díly Secret Invasion. Nick Fury se vrací, aby rozkryl konspiraci ohrožující celý svět

Už 21. června se na Disney+ objeví seriál Secret Invasion – v češtině Tajná Invaze. Děj se odehrává v současnosti světa MCU ale bez nějakého pevnějšího ukotvení v chronologii nových filmů. Nick Fury se dozvídá o tajné invazi frakcí Skrullů na Zemi, kteří mění podobu. Fury se připojí ke svým spojencům, včetně Everetta Rosse, Marie Hillové a Skrulla Talose, který si na Zemi vytvořil vlastní život. Společně závodí s časem, aby zmařili útok na hrozící invazi Skrullů a zachránili lidstvo.

To je asi tak z děje vše, co můžeme říci, protože jde o oficiální shrnutí od Disney. Ještě před oficiálním startem seriálu nám ale Disney poskytl možnost se podívat na první dva díly seriálu, abychom mohli nasát atmosféru, styl vyprávění a herecké výkony.

Máme k dispozici i česky dabovaný trailer a i když dabingu neholdujete, schválně si ho poslechněte. Nebojte, milovníci dabingu se z vás po jeho zhlédnutí rozhodně nestanou:

Seriály jako rozvláčné filmy

Seriály Marvelu na platformě Disney+ mají poměrně nevyrovnanou kvalitu. Některé si hrají s formátem televizního seriálu (WandaVision), jiné mohly být po sestříhání klidně film (Falcon a Winter Soldier), jiné raději neměly vzniknout vůbec (She Hulk). Některé zase dovolují rozehrát dospělá témata a nejednoznačné postavy (Moon Knight), které by ve filmu nenašly potřebné publikum, ale na Disney+ dokážou zabodovat.

Tajná invaze nám po prvních dvou dílech připadá nad průměrem v horní polovině MCU seriálů. Hlavní díl na tom mají pochopitelně herecké výkony, očekávatelně u Samuel L. Jacksona (Nick Fury), ale větší prostor dostává i Ben Mendelsohn (Talos) často schovávaný do vedlejších rolí. Svou roli si užívá i oskarová Olivia Colman (Sonya Falsworth).

Seriál Tajná Invaze není vyloženě nabitý akcí. Ostatně přátelé i protivníci Nicka Furyho mu často připomínají, že je starý, nemotorný a měl by se raději vrátit na oběžnou dráhu, kde jsme ho naposledy viděli v potitulkové scéně Spiderman Far from Home. Není tu ani adrenalinová úvodní scéna jak z Falcon a Winter Soldier a od začátku přechází do spíše ekonomického pojetí. Velmi často děj spočívá v tom, že si dvě postavy vyprávějí v tmavém prostředí a po pár takto úsporných minutách následuje krátká akce.

Tajná Invaze se stylizuje do podoby temného špionážního thrilleru, který ale většinou (nesmíme ani naznačovat) postupuje předvídatelným tempem. Během prvních dvou dílů se tak akorát představí úvodní „figurky na šachovnici“ a rozestaví se do výchozích pozic.

Máte dát invazi šanci?

Nechci hodnotit děj, ale i bez spoilerů je snad jasné, že lidstvo se podaří zachránit a děj seriálu, jako v případě těch ostatních, bude mít minimální vliv na další vývoj ve světě MCU. Samozřejmě, pokud chcete získat komplexní zážitek z světa MCU a ocenit veškeré narážky, seriál musíte vidět. Nejspíš ale nehrozí, že byste bez jeho absolvování jen nechápavě sledovali v kině nový biják ze světa MCU.

Máte tedy důvod se na Secret Invasion těšit? Herecké výkony to drží v nadprůměru a některé scény vás budou bavit. Není to rozhodně tak dospělý seriál jako Moon Knight, spíše vstupenka pro mladší generaci do světa špionážních thrillerů.

Po prvních dvou dílech seriál doporučíme k zařazení do vašeho seznamu a sami se určitě podíváme, jako to celé dopadne, byť spíše kvůli hercům a zpracování, než kvůli ději. Není to žádný revoluční seriálový počin, který rozhodně musíte vidět, ale v době, kdy se MCU tak trochu plácá, je fajn se podívat na něco zcela normálního. A i za to jsme vděční.