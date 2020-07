Viewsonic M1+: skvělý přenosný projektor kromě jasu a rozlišení

Viewsonic se v případě projektoru M1+ snažil. Vymýšlel, jak udělat věci co nejpřívětivější. Inteligentní stojan projektor zapíná a současně chrání objektiv. Paráda. S Harman Kardon se Viewsonic domluvil na hlasitém reproduktoru s příjemným podáním zvuku. Skvělé. Hlučnost chlazení se podařilo snížit na nerušivou úroveň a podpora formátů pro přehrávání z USB nebo microSD v podstatě na dnešní nároky stačí – H.264 a H.265 v MP4 není problém.

Co se ale nepovedlo do projektoru dostat, je bohužel to pro projektor nejdůležitější. Rozlišení a jas. Projektor nabídne jen 854 × 480 při udávaném jasu 300 ANSI lm (spíš nižším).

I když bude vše zbývající skvělé, tímto rozlišením a jasem se stává z projektoru jen velmi základní s podmínkou promítání za tmy. Projektor doporučíme pro děti na pohádky promítané na prostěradlo, ale na filmový večer s velkým obrazem pro větší skupinu je už nevhodný.

Projektor podporuje dodatečnou instalaci aplikací pro Android. Má tam k tomu obchod Aptoid, ale ten nedokáže najít žádnou aplikaci, instalovat můžete jen ty z úvodní stránky. Klidně ale do projektoru doinstalujete aplikace ze samostatných APK souborů. Zabudovaná Wi-Fi pak usnadní streamování obsahu z internetu.

Na projektoru se nám velmi líbil zvuk. Příjemně hlasitý sebejistý projev spolehlivě přehluší už tak docela tiché chlazení, takže při promítání bude zvukový zážitek v pohodě. Zabudovaný reproduktor můžete případně využít i jako Bluetooth reproduktor bez promítání obrazu.

Vestavěný akumulátor stačí na něco málo přes dvě hodiny promítání v plném jasu displeje. V různých ekonomických režimech se dokážete dostat i na šest hodin, jas obrazu ale bude horší.

Kdyby projektor uměl alespoň 720p a zvládal trochu vyšší jas stejně jako jiné projektory v ceně mírně nad 10 tisíc, rád bych ho doporučoval. Pokud se nebojíte nízkého rozlišení či jasu a chcete jen něco přenosného, co nevyžaduje složitou obsluhu a nastavování, Viewsonic M1+ to rozhodně splní, z uživatelského hlediska je skvělý. Chytře vyřešený stojan nebo příjemný zvuk budete obdivovat. Osobně si ale raději počkám na další generaci, která posune vnitřní výbavu na současnou úroveň.