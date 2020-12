Viewsonic M2: chytrý Full HD LED projektor domů i na cesty [test]

Plusy Nízká hlučnost

Dobrý obraz

Zvuk Minusy Operační systém

Jas "jen" na domácí sledování 8 /10 Hodnocení

Vůči projektorům, které chtějí zastoupit celé domácí kino, přistupuji trochu opatrně. Viewsonic M2 se chlubí rozsáhlou nabídkou funkcí včetně podpory hlasového ovládání, ve specifikacích ale trochu děsí udávaný jas 500 ANSI lumenů. Rovnou řeknu, že právě jas byl pro nás před testem hlavním důvodem obav, zda má smysl vůbec tento projektor testovat.

Po krátkém životu s projektorem se ale můj názor obrátil. Prezentovaný obraz zaujme příjemným podáním barev a jemných barevných přechodů včetně slušných možností nastavení a specifikacemi udávaný jas bude vyhovovat už při sledování v mírně tmavší místnosti. Viewsonic se vás snaží nalákat na soupisku lákavých vlastností a jak už to bývá, ne všechny za to opravdu stojí. Především ale to hlavní, co od projektoru potřebujete, tady funguje bez výhrad.



Kompaktní LED projektor naštěstí není úplně nejmenší a tak nemusí používat hlučné chlazení



Dálkový ovladač má srozumitelné popisky a příjemná tlačítka. Nabídka konektorů zahrnuje i USB-C pro připojení obrazu z notebooku

Obraz v pohodě, byť chlubení se HDR je zbytečné

Na projektoru se mi líbí spolehlivý bezproblémový obraz. Projektor si po zapnutí nebo větší změně polohy automaticky zaostří - zobrazí testovací obrazec a zkontroluje si čidly jeho ostrost. Můžete to sice ručně doladit, ale většinou k tomu není důvod.



Při automatickém ostření si projektor zobrazí tento testovací obrazec

Barvy pak mírně přesahují základní barevný prostor Rec709, takže jsou mírně živější, ale nikdy přehnaně radioaktivní nebo naopak mdlé a slité. Podání pleťových odstínů, je bez důrazu na červenou složku, vše prostě působí příjemným klidným dojmem bez tradičních chyb základních LED projektorů.



Ve filmovém režimu pokryté barvy více zdůrazňují modrou a červenou, ale na pleťových odstínech to tolik vidět není. Jiné obrazové režimy už nejsou tak přesné

Díky možnosti přesněji vyvážit bílou a upravit hodnotu gama křivky si obraz přizpůsobíte lépe než na běžných LED projektorech. Z barevných režimů doporučím přesný režim Kino, který neořezává barevné přechody. Jeho maximální jas jsem změřil na 440 ANSI lumenů, což je velmi blízko udávané hodnotě. Na jas 500 ANSI dosáhnete jen v režimu Jasný, kdy vyššímu jasu padne za oběť jemnost světlých přechodů a upřímně vnímaný nárůst jasu není tak dramatický. Ale Viewsonic nekecá, projektor umí jas 500 ANSI.



Vlevo je HDR video přehrávané jako HDR, obraz ale nepřekročí stín základních SDR barev a jasu. Při přehrávání můžete doladit podání barev v obrazu

Trochu nezvykle tento projektor připojeným zařízením hlásí, že podporuje HDR. Ano, můžete na něm přehrát HDR obsah, ale obraz víc než televizní HDR připomíná to fotografické – je celý spíš posunutý do světlejších odstínů a obrazu chybí kontrast. Kvůli HDR si jej rozhodně nekupujte, základní obraz se mi ale líbí.

FullHD za dvacet

Lampové FullHD projektory s vysokým jasem dnes seženete už za 13 tisíc, proč tedy dávat něco přes 19 tisíc za Viewsonic M2? Jasně LED znamená dlouhou životnost, ale malý jas omezuje využití. Za trochu větší příplatek tu jsou pak jasnější LED projektory, ale zase u nich hrozí vyšší hlučnost nebo horší práce s podáním barev.

Viewsonic M2 především není jen samotný projektor. Jeho hlasité reproduktory dokáží poskytnout filmový zážitek, velmi tiché chlazení neruší, ani když máte projektor přímo před sebou a díky systému Android a základní vestavěné podpoře přehrávání obsahu můžete přehrávat filmy rovnou z USB disků nebo microSD karty. Stačí vám tedy pro začátek samotný projektor.

Pokud byste chtěli dostat zvuk k plátnu, aby byl přece jen zážitek o něco příjemnější, můžete k projektoru připojit Bluetooth reproduktor a přesměrovat do něj zvuk. Pro lepší podporu aplikací ovládání dokoupíte Chromecast with Google TV a připojíte jej do HDMI a napájeného USB. Projektor dokonce nabízí USB-C připojení, takže jej můžete připojit k notebooku jako externí displej a notebook současně nabíjet z projektoru (pokud mu stačí dostupných 10W).

Špatný Android

Nejslabší místo projektoru představuje použitý operační systém. Android je tady bez Google služeb jen s obchodem Aptoid, odkud nemůžete nainstalovat to, co byste chtěli. Třeba Netflix je ve verzi pro telefon, takže jej ovladačem ovládáte těžko. K našemu překvapení jsme tam našli českou aplikaci Kuki, ta ale nejde ovladačem ovládat vůbec a musíte k projektoru připojit myš. Slabý výkon procesoru pak sotva stačí na přehrávání obsahu z Kuki a aplikace často padají. Podpora přehrávání souborů odpovídá maximálně 4K H.264 ve formátu MP4. Podporuje se sice víc formátů, ale spolehlivě bez dalších aplikací pojede jen to MP4.



Prostředí Androidu není špatné, podporuje i češtinu, ale nejde o plnohodnotný operační systém na výkonném hardwaru

Spolu s projektorem dostanete USB Wi-Fi adaptér, který se schová dovnitř projektoru, takže můžete projektor používat pro přehrávání obsahu z internetu, ale mnohem víc by projektoru slušel plnohodnotný systém Android TV. Jasně, stačí dokoupit nový Chromecast, ale pak nepotřebujete chytré funkce projektoru.



Pod krytkou se schovává USB konektor pro přibalený Wi-Fi adaptér

Alexa, set projector volume to 20

Na mobilní telefon si můžete stáhnout aplikaci pro dálkové ovládání projektoru, přes kterou také zapnete podporu hlasového ovládání projektoru přes Google Assistant nebo Amazon Alexa. Doporučím vám spíš používat Alexu, protože podporuje více hlasových příkazů, především ale potřebujete pro příjem hlasu telefon, Google Home nebo Amazon Echo. Projektor nemá vlastní mikrofony, pouze podporuje dálkové ovládání asistentem.



Návod pro spárování projektoru s mobilem a chytrým asistentem obsahuje QR kódy pro snadnější nastavení

Reálně jsem ověřil, že ovládání hlasem funguje, ale nepoužíval ho. Tlačítkové dálkové ovládání je zcela v pohodě a reaguje přesněji. Navíc, pokud chcete mít možnost projektor i hlasem probudit, musí projektor zůstat v pohotovostním režimu, kdy se mu pořád tiše ale slyšitelně točí větrák. V ložnici to rušilo, tak jsem probouzení hlasovým povelem zakázal.

Dobrý základ pro domácí zábavu

Viewsonic M2 mne nakonec přesvědčil, že dokáže uspět jako základní kámen domácí zábavy. Pro zážitek z filmů vám stačí samotný projektor s MP4 soubory na microSD kartě. Potěší vás obraz i zvuk a projektor nebude rušit hlukem chlazení. Díky přibalené tašce jej případně snadno sbalíte a přenesete, kam potřebujete.



Přibalený transportní obal projektor chrání a do boční kapsy se vejde napájecí adaptér i dálkový ovladač

Když budete chtít něco vylepšit, připojíte Bluetooth reproduktor pro zvuk od plátna nebo do HDMI strčíte nějaký základní přehrávač pro lepší přístup k obsahu z internetových zdrojů.

Bez ovládání hlasem by to pořád byl skvělý projektor a rozhodně to používat nemusíte. Ale když to tam je, dá se to zařadit do ovládání chytré domácnosti a třeba povelem zapnout projektor a zhasnout světlo nebo stáhnout žaluzie.

Tedy to, co dělá projektor projektorem, na Viewsonicu M2 funguje dobře – příjemný obraz s tichým chlazením navíc doplňují hlasité a zřetelné vestavěné reproduktory. Chytré funkce tu jsou relativně zbytečné, ale jen na nich hodnota tohoto projektoru naštěstí nestojí.

Viewsonic M2

rozlišení: 1920 × 1080 (na vstupu až 4K/HDR)

zdroj světla: LED, až 30 000 hodin životnost

automatické ostření, automatická korekce lichoběžníkového zkreslení

jas: 1200 LED lumenů (to je jednotka typu „papír snese všechno“),

Viewsonic dále udává 500 ANSI lumenů, my změřili 440 ve filmovém režimu

Viewsonic dále udává 500 ANSI lumenů, my změřili 440 ve filmovém režimu poměr zvětšení: 1,23 (80" úhlopříčka na 2,18m)

Udávaný hluk normal/eco: 26/24 dB

reproduktory: 2× 3W

konektory: HDMI 2.0, USB-C (5V/2A), USB, microSD, audio

Bluetooth pro připojení reproduktoru, Wi-Fi dongle pro 2,4/5GHz Wi-Fi

Cena: 19 000 Kč