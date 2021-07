Vláďa Kluska doporučuje: Na co se dívám a vy byste měli taky

U seriálů trávím hodně času a vybrat tedy těch několik, které stojí za doporučení, je poměrně náročné. Zvolil jsem tak hlavně ty, které se staly mými nejoblíbenějšími, či mi něčím utkvěly v paměti.

Příběh služebnice Začnu starším, ale přesto aktuálním seriálem. Příběh služebnice odstartoval před lety, kdy nám ukázal dystopickou alternativní současnost/budoucnost, kde celý svět zasáhla neplodnost. Ze současné Ameriky se stal totalitní režim, v němž si bohatí a vlivní najímají plodné služebnice, aby jim přivedly na svět děti. Seriál aktuálně pokračuje čtvrtou řadou a byť k ní jsem se ještě nedostal, všechny předchozí byly perfektní. Svět, který vykresluje, totiž působí neuvěřitelně realisticky – úpadek společnosti do totalitního režimu je zde popsán až děsivě reálně. Jako něco, co by se klidně mohlo stát, když by zrovna tato situace s celosvětovým prudkým nárůstem neplodnosti nastala. Připravte se na nelehké sledování. Minimálně v prvních dvou řadách se tvůrci s postavami nemazlí a dílo je tak spíše pro ty, kteří si libují v depresivněji laděných dramatech. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Handmaid's Tale

Hrají: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Max Minghella, Samira Wiley, Alexis Bledel, O.T. Fagbenle

Původ a premiéra: USA, 2017 Kde si film můžete pustit: HBO (titulky)

Nailed It Na uklidnění je pak vždy ideální skočit k něčemu bláznivému, jako je třeba soutěž Nailed It od Netflixu. Amatérští kuchaři soutěží ve dvou kolech o to, kdo z nich vyrobí nejlepší dort či jinou cukrovinku podle zadání. Vtip je v tom, že vzor je úmyslně až absurdně složitý a obtížný i pro běžného cukráře, natož začátečníka, a ještě je k tomu přísný časový limit. Vše tak vyústí v bláznivě nepovedené kreace, což je ostatně pointa pořadu. Zasmát se, jak moc se to lidem nepovedlo. To nejlepší ale je, že vše se nese v neuvěřitelně pozitivním duchu, všichni se smějí a rozhodně nikdo není ponižován za to, že se mu něco nepovedlo. Připravte se pouze na to, že moderátorka je hodně svérázná – má velmi výrazný hlas a neustále něco pokřikuje. Já ji za to miluji a bez ní to zcela ztrácí šmrnc, někdo ji ale nemůže vystát. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Reality-show

Původní název: Nailed It!

Hrají: Nicole Byer, Jacques Torres

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 33 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

BoJack Horseman Od komedie ale zpátky k dramatu. BoJack Horseman je totiž dokonalou ukázkou toho, že animované seriály nejsou jen pro děti a mohou přinést hloubku a vhled, který hraný seriál nedokáže. Hlavní hrdina BoJack je totiž mluvící kůň – televizní hvězda, žijící v Hollywoodu. A není sám. Jsou tu sovy, psi, kočky, ryby, spousta zvířat. A ty žijí a mluví jako lidé, přesto si ale zachovávají své zvířecí vlastnosti. Zní to bláznivě? Ono to tak trošku je. Ale díky této nevšední kombinaci scenáristé mohou naplno prozkoumávat lidskou psychiku, naše povahové rysy a to, jak se chováme v některých situacích. BoJack Horseman totiž perfektně ukazuje, jak se chová člověk sužovaný depresemi, alkoholem a drogami. Vše přitom v rámci i několika minut brilantně střídá humor a dramatické chvilky a scenáristé se také nebojí experimentovat s formou. Vždyť je tu jedna celá epizoda, kde se promluví jen několik slov! A přesto funguje skvěle. K tomu přičtěte skvěle napsané a uvěřitelné postavy a je vyhráno. Tento seriál má tak pro mě velmi speciální místo a považuji jej za naprostý klenot, byť neuvěřitelně depresivní. Ale o tom to je. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Will Arnett, Aaron Paul, Alison Brie, Amy Sedaris, Paul F. Tompkins, Minae Noji, Aparna Nancherla

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

The Boys Co kdyby superhrdinové nebyli úplně tak superhrdinové, jak se navenek tváří? Co když to jsou zkorumpovaní násilníci, kteří se vyžívají v zabíjení lidí, před kamerami jsou ale za ty největší hrdiny? Jak by to vypadalo? Přesně tuto otázku si klade seriál The Boys a já říkám – Konečně! Pokud už máte také dost všech těch Marvelů, DC Comics filmů a podobných, které oslavují lidi s nadpřirozenými schopnostmi, tohle je něco pro vás. Amazon se na celé téma dívá ze svěžího, nového pohledu a ještě k tomu s vtipem a velkou dávkou vnitřností a krve. Tohle rozhodně není pro děti. Hlavnímu hrdinovi totiž jeho přítelkyní prolétne A-Train, který umí běhat neuvěřitelnou rychlostí, a rozprskne ji na kousky. Vše ale ututlá firma, která celá superhrdiny řídí a těží z jejich propagace nemalé peníze. No a tak se, částečně nechtíc, dostane k partě lidí mající za cíl ony superhrdinské padouchy odhalit a přivést ke spravedlnosti. The Boys je zábavná jízda, která si příliš nebere servítky. Herci jsou skvělí, některé postavy si zamilujete, jiné začnete nenávidět, vše ale pěkně plyne a první dvě sezóny tak budete mít za sebou co nevidět. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Comicsové seriály

Hrají: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing a titulky)

Rick a Morty Některé seriály se stanou legendami a Rick a Morty je toho příkladem. Je bláznivý, nekorektní a poměrně kontroverzní. Hlavní hrdina je Rick, bláznivý génius, který je ale zároveň alkoholik s problematickým postojem k ženám a dalším skupinám. Ten společně se svým vnukem cestuje vesmírem a zažívá různá bláznivá dobrodružství. Jednotlivými sériemi se lehce prolíná ústředí motiv či příběh, Rick a Morty je ale spíše epizodický seriál stavějící na popkulturních narážkách a parodiích jiných filmů. Notně využívá meta humor (tedy kdy postavy mluví přímo k divákovi a jsou si vědomy toho, že jsou uvnitř seriálu) a vícedimenzionálního světa. Všechny postavy tak často umírají, aby byly nahrazeny z jiných realit a to vše v bláznivé, ale zábavné formě. Hodnocení IMDb: 93 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Rick and Morty

Hrají: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke, Kari Wahlgren, Tom Kenny

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), HBO (titulky)

Ruská panenka Seriálů a filmů o tom, kdy hlavní hrdina prožívá neustále dokola jeden den, moment, apod. je nepřeberné množství. Ruská panenka mě ale zaujala hned několika prvky. Tím nejdůležitějším je herečka v hlavní roli. Natasha Lyonne je naprosto boží a jejího chraplavého hlasu se nemohu nabažit. I když ale pomineme tento prvek, nabízí seriál příjemný mix zábavy a lehkého dramatu, na který se opravdu pěkně dívá. Hlavní hrdinka tak neustále umírá často dosti vtipnou smrtí, aby se vždy probudila na její narozeninové párty, ze které chce odejít. Ne vždy se jí to podaří a postupně, mezi umíráním, zjišťuje, proč se jí to děje a co za tím vším stojí. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Russian Doll

Hrají: Natasha Lyonne, Greta Lee, Yul Vazquez, Charlie Barnett, Charlie Barnett, Elizabeth Ashley

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Titans Když jsem zmiňoval The Boys jako protiklad běžné komiksové tvorbě, dovolím si zmínit něco i z druhé strany. Titans jsou seriál ze stáje DC Comics, který se věnuje ne tolik známým superhrdinům. Velí jim Robin, který se nepohodl s Batmanem, odstěhoval se a zakládá svou vlastní skupinu Titans. Aktuálně jsou vydané již dvě série, třetí je přitom na spadnutí. Oproti jiným seriálovým tvorbám nabízí Titans pochmurnější atmosféru, pomalejší tempo a obecně trochu jiné pojetí. Nemusí sedět každému, mě ale právě pro svou jedinečnost zaujalo. Zároveň se zde ve většině epizod nesetkáte s typickou šablonou objeví se padouch – musíme ho najít – máme problém – padouch poražen, hurá. A to se vždycky cení. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Tomaso Sanelli, Curran Walters, Alan Ritchson

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Gotham Když jsme načali Batmana, co se dělo předtím, než se stal bojovníkem v černém plášti? To pokrývá seriál Gotham, který se nevěnuje netopýřímu hrdinovi, ale policejnímu detektivovi Jimu Gordonovi. Dostanete se do temného města, které sužuje zločin a podivné postavy, ještě ale nemá svého temného ochránce. Tvůrci zde chytře využívají známé postavy z komiksů, které si buď prochází svým zrodem, nebo se objeví, aby si vytvořily původ pro své případné setkání s Batmanem. Bruce Wayne je zde jako teenager, který teprve zjišťuje své místo ve společnosti a má daleko k tomu se stát hrdinou. V celkových pěti sezónách se objeví Catwoman, Joker, Tučňák ale i další známé figury a s tím, že je seriál již hotový, se dočkáte i řádného konce. Pro komiksové fanoušky bych tohle bral jako povinnost. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Comicsové seriály

Hrají: Ben McKenzie, Michael Bowen, Lori Petty, Donal Logue, David Mazouz, Zabryna Guevara, Sean Pertwee

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

The Umbrella Academy Další komiksovka, která je nezvyklá a neuvěřitelně mě bavila, je Umbrella Academy. Seriál je o hrdinech, kteří nejsou úplně tak hrdinové, jako spíše nefunkční rodina. Nyní se musí spojit proti společné hrozbě, která chce zničit vše. Takto z popisku zní zápletka seriálu jako tuctovka, provedení a celkové vyznění ale takové rozhodně není. První sezóna má pomalejší rozjezd s tím, že vám postupně musí představit jednotlivé postavy, druhá se ale mnohem více rozjede a tak pokud vás seriál napoprvé nechytne naplno, vyčkejte, rozhodně se to vyplatí. Nabízí příjemný mix humoru a napětí, nečekejte ale vyloženě žádná dramata. Je to prostě taková příjemná, ne hloupá, komiksová popcornovka. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Comicsové seriály

Hrají: Ellen Page, Tom Hopper, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Justin H. Min

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Dirk Gently's Holistic Detective Agency Stopařova průvodce po Galaxii asi netřeba představovat. Od Douglase Adamse je i předloha k tomuto seriálu. Dočkal se sice jen dvou sezón, ty jsou ale naprosto prošpikované bláznivými, bizarními a dosti nezvyklými událostmi. Vše je spojené dokonalým soundtrackem a herci. Dirk Gently mě přitom neoslovil hned napoprvé – ze začátku je totiž neuvěřitelně zmatený a smysl začne dávat třeba až tak od poloviny, kdy jednotlivé, zdánlivě nesouvisející scény, začne spojovat do jednoho celku. Pokud tento styl vyprávění nemusíte, Dirk pro vás nebude. V opačném případě si ale užijete neuvěřitelnou, bláznivou jízdu podivným světem nadpřirozena, kterým vás provede holistický detektiv a jeho asistent. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Samuel Barnett, Elijah Wood, Hannah Marks, Jade Eshete, Fiona Dourif, Amanda Walsh, Mpho Koaho

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Pozůstalí / Leftovers Od bláznivých a zábavných seriálů pojďme zpátky k těm vážným. Leftovers jsou sice starším počinem, pro mě ale naprostou srdcovkou. Seriál sleduje několik postav tři roky po události, která kompletně změnila svět – z ničeho nic zmizely 2 % celosvětové populace. Seriál se přitom nezaměřuje na vysvětlení tohoto fenoménu, ale na to, jak se s tím lidé poperou. Jak se postavíte k tomu, že vám zmizela celá rodina? Nebo dítě z autosedačky, když jsme se na okamžik dívali pryč? A to zcela bez vysvětlení – nikdo neví, proč se to stalo, což je mnohem drásavější, než když by odpověď byla. Obrátíte se na církev, nově vzniklou sektu, či se zkusíte se vším poprat sami? Pozůstalí jsou naprosto perfektním dramatem, od kterého neočekávejte příliš mnoho chvil na zasmání. Pokud se dokážete vcítit do skvěle napsaných postav, dostane se vám emočně vyčerpávající jízdy, která je ale krásná a doprovázená naprosto skvělým soundtrackem. Celé tři sezóny navíc přináší kompletně uzavřený příběh, kde se scenáristům podařilo vše uzavřít a překročit tak i knižní předlohu, která zpracovává první sezónu. Tuto knihu mimochodem doporučuji přečíst – je to krásná ukázka, jak má vypadat seriálové zpracování. Scenáristé, se kterými spolupracoval i autor knihy, totiž vzali pouze hlavní motiv, postavy, umístění a hlavní události, vše ostatní ale změnili. Přesto z obou děl dostanete stejný pocit a stejné vyznění. A tak to má být. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Thriller seriály

Původní název: The Leftovers

Hrají: Justin Theroux, Carrie Coon, Christopher Eccleston, Curtiss Cook, Margaret Qualley, Chris Zylka, Amy Brenneman

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

Řada nešťastných příhod Kromě knih Harryho Pottera, Artemise Fowla a Darrena Shana jsem vyrůstal i na Řadě nešťastných příhod. Vždy se mi líbil i původní film, seriál od Netflixu šel ale ještě dál a pokryl všech třináct nešťastných knih. Ty sledují osudy sirotků Baudelairových, kteří při požáru přišli o své rodiče. Zdědili tak velké jmění, které se snaží získat hrabě Olaf, hlavní padouch celého seriálu. Seriál sice je lehce repetitivní (jako knižní předloha), zároveň ale obsahuje spoustu milého a občas trochu bláznivého humoru. Netflixu se podařilo zachovat atmosféru knih a tak pokud jste tuto sérii četli, můžete se těšit na velmi (občas až příliš) věrné zpracování. A pokud ne, máte před sebou lehce dětskou, ale přesto zábavnou jízdu. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: A Series of Unfortunate Events

Režie: Barry Sonnenfeld

Hrají: Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Weissman, Louis Hynes, K. Todd Freeman, Presley Smith

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Hledání / Looking Seriálů, které věrohodně a bez zbytečných klišé a nesmyslů zobrazují život v rámci LGBT komunity, není mnoho. Looking je zářnou výjimkou. Sleduje osudy několika přátel žijících v San Franciscu, kteří lehce neřízeně a často komicky zkoumají to, jaké je to být gayem v současné Americe. Pokud tedy chcete vhled do komunity s věrohodně napsanými postavami a dobrou produkcí, je Looking právě to, co hledáte. Člověku až přijde škoda, že HBO seriál ukončilo po dvou sezónách. Nakonec ale naštěstí vyslyšelo přání a volání fanoušků a dočkali jsme se závěrečného filmu a tak jsou jednotlivé dějové linky uzavřené. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Looking

Hrají: Jonathan Groff, Frankie J. Alvarez, Murray Bartlett, Russell Tovey, Lauren Weedman, Raúl Castillo

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

RuPaul's Drag Race RuPaul's Drag Race je minimálně v zámoří naprosto kultovní záležitost. Jedná se o soutěžní reality show, ve které skupina drag queens soutěží o titul Drag Superstar. Show sama o sobě získala cenu Emmy a je populární i díky tomu, že ukazuje část LGBTQ+ komunity, která může být pro mnohé neznámá. Soutěžící přitom musí v jednotlivých dílech v rámci úkolů prokázat talent v mnoha oblastech, především tanci a zpěvu. Musí si ale i sami šít své oblečení a tak byť vás třeba nemusí zajímat část hašteření mezi soutěžícími (jako mám já sám), můžete show sledovat jen kvůli obdivu, s jakými šaty a make-upem dokáží soutěžící přijít. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Reality-show

Původní název: RuPaul's Drag Race

Hrají: RuPaul, Michelle Visage, Ross Mathews, Carson Kressley

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Pád Gillian Anderson můžete znát ze seriálu Akta X. V Pádu je v roli hlavní vyšetřovatelky, která se snaží dopadnout násilného vraha žen. nejedná se ale o klasickou detektivku. Zde hned od začátku víte, kdo je vrahem a máte tak šanci se seznámit nejen s postupem policie, ale i myšlenkami vraha. Seriál se přitom věnuje hlavně psychologickým pochodům vraha. Rozebírá, co ho vede k tomu stát se sériovým vrahem, který je ale v soukromí manželem a otcem dcery, kterou miluje. Seriál tak poměrně vybočuje z toho, na co jsme na obrazovkách zvyklí, což ve spojení s produkcí od BBC a skvělými herci je kombinace, která stojí za pozornost. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Fall

Hrají: Gillian Anderson, Jamie Dornan, Aisling Franciosi, Niamh McGrady, John Lynch, Colin Morgan, Stuart Graham

Původ a premiéra: Velká Británie, 2013

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Voyo (dabing a titulky)

Hříšnice / The Sinner Další nezvyklá detektivka je The Sinner. V ní sledujete detektiva, který má na starost zvláštní a na první pohled jasný případ – mladá matka nečekaně ubodá cizince v parku. Snaží se rozplést její zmatené vzpomínky a zjistit, co a proč se doopravdy stalo. Celý seriál se tak zabývá opět pochody, které vedly k jednání jednotlivých lidí, a každá sezóna se věnuje jedné události, kterou postupně rozebírá. Výtku tu mám jednu k českému překladu – hříšné totiž rozhodně nejsou jen ženy a tak český název je naprosto zavádějící. Své chyby a vnitřní démony mají v tomto seriálu všichni, včetně hlavního detektiva. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Sinner

Režie: Antonio Campos

Hrají: Jessica Biel, Bill Pullman, Christopher Abbott, Orlagh Cassidy, Abby Miller, Dohn Norwood, Pamela Gray

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Mindhunter: Lovci myšlenek Když jsme u těch hříšných myšlenek – pojďme se teleportovat do USA v 70. letech, kde pár detektivů z FBI dostalo revoluční myšlenku vyslýchat a spolupracovat s usvědčenými vrahy, aby mohli dopadnout ty stále běhající na svobodě. Čekejte zde velmi, velmi pomalé tempo, ale i neuvěřitelně precizní zpracování a skvělé herecké výkony. Mindhunter je pomalá, ale brutální a skvělá jízda. Přesně tak, jak byste očekávali od Davida Finchera, který stojí za celým seriálem. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Mindhunter

Hrají: Jonathan Groff, Holt McCallany, Hannah Gross, Sonny Valicenti, Anna Torv, Cotter Smith, Stacey Roca

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Tajné město Jestliže jste fanoušky sci-fi, zajisté si pamatujete seriál Fringe (česky Hranice nemožného), ve kterém hrála skvělá Anna Torv. Kvůli ní jsem si pustil i minisérii Secret City a mohu říci, že rozhodně nelituji. Australský seriál se věnuje investigativní novinářce, která se navzdory výhrůžkám snaží odhalit spiknutí a podvody v mezi vysoce postavenými politiky. Dostává se tak na půdu různých konspirací a musí rozlišit, co je pravda, co jsou výmysly a vyhnout se nejen případnému vězení, ale i fyzickým útokům na její osobu. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Secret City

Režie: Emma Freeman

Hrají: Anna Torv, Daniel Wyllie, Jacki Weaver, Alan Dale, Alex Dimitriades, Damon Herriman, Mekhi Phifer

Původ a premiéra: Austrálie, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Dark Německý seriál Dark patří mezi ty, které jsem nedokoukal. Skončil jsem někde uprostřed 3. série, první dvě ale mohu s čistým svědomím doporučit jako naprosto skvělé. Mysteriózní sci-fi seriál, který se odehrává v městečku, kde je něco špatně. A jak to vypadá, něco je špatně nejen s lidmi, ale i časem. Postupně tak odkrýváte nejedno tajemství a seriál spíše než aby je zodpovídal, přidává další a další. To ale vůbec nevadí, protože se jedná o zábavnou, napínavou podívanou se skvělou hudbou i produkcí a pokud vás tento žánr baví, rozhodně stojí za to i jako neukončený kousek. On sice závěr má, poslední sezóny ale trochu ztratily na lesku a já osobně je neviděl a vůbec mi to nechybí. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Thriller seriály

Režie: Baran bo Odar

Hrají: Oliver Masucci, Maja Schöne, Mark Waschke, Jördis Triebel, Anatole Taubman, Daan Lennard Liebrenz, Stephan Kampwirth

Původ a premiéra: Německo, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pustina Českou tvorbu téměř nesleduji, většinou mi totiž nemá co nabídnout. Pustina je ale světlou výjimkou. Jedná se o povedenou detektivku ve skvělém zasazení, s dobrými herci i hudbou. Prostě to ani nevypadá, že to bylo natáčené u nás. Vizuál je temný, pochmurný a krásně ladí se samotným obsahem seriálu, kterým je hledání ztracené dcery. Jediné, co bych seriálu vytknul, je poslední díl. Do té doby má totiž velmi pomalé tempo, které mu neuvěřitelně sedí. Ke konci to ale bohužel vypadá, že scenáristé si na poslední chvíli uvědomili, že už nemají čas a tak bum, plácli tam vše, co jim zbývalo. Chtělo by to tak o díl více. Je to ale drobná vada na jinak dobrém miniseriálu. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Krimi seriály

Režie: Alice Nellis

Hrají: Zuzana Stivínová, Jaroslav Dušek, Eliška Křenková, Leoš Noha, Roman Skamene, Eva Holubová, Miroslav Vladyka

Původ a premiéra: Česko, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO

Banshee Banshee je typický seriál pro dobu před deseti lety. Částečně epizodický, ale s hlavní dějovou linkou napříč všemi sériemi. Bývalý trestanec se dostane do vesnice, kde zabijí nového šerifa, kterého ještě nikdo nezná, a tak ho nenapadne nic lepšího, než se za něj vydávat. Ano, je to trochu hůře uvěřitelné, ale tento seriál musíte brát jako lehčí jízdu. Pak se vám odmění skvělou akcí, rychlým tempem, skvělými herci i postavami a celé to plyne velmi pěkně. Občas je fajn podívat se i na něco, co se dnes již příliš netočí. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Akční seriály

Hrají: Antony Starr, Ivana Miličević, Ulrich Thomsen, Frankie Faison, Lee Seok-hoon, Matthew Rauch, Hoon Lee

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

Dobré místo / The Good Place Komedie je velmi těžké natočit, natož zakončit. The Good Place je ale krásnou ukázkou, že to jde. Celý seriál sleduje osud Eleanor, která umřela a dostane se do nebe. Jenže nebyla zrovna dvakrát dobrým člověkem. Přiznání, že v nebi nemá co dělat, a sestup do pekla ale nepřipadá v úvahu a tak je její jedinou možností se zlepšit a zasloužit si své místo. Celý seriál neuvěřitelně lehce odsýpá a nabízí spoustu možností k zasmání se. Zároveň ale probírá neuvěřitelně vážná a těžká témata týkající se smrti, následků našeho jednání a toho, jak by měl vypadat posmrtný život. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Good Place

Hrají: Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Jameela Jamil, Manny Jacinto, D'Arcy Carden

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Kosmo Když jsme u komedií, nelze nezmínit Kosmo. Jedná se o satirický pětidílný kousek od České televize, který bláznivě rozvádí myšlenku toho, že by se Češi měli vydat na Měsíc. To, co je zpočátku fiktivní let, se ve finále přetvoří v bláznivou akci, kde svou roli sehraje i oplechovaná tramvaj. Zde jsem se bavil od začátku až do konce. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Komediální seriály

Režie: Jan Bártek

Hrají: Eva Josefíková, Jakub Žáček, Petr Vančura, David Novotný, Jana Plodková, Martin Myšička

Původ a premiéra: Česko, 2016 Kde si film můžete pustit: iVysílání

Anihilace Na závěr jsem si vybral tři filmy. Obecně nejsem příliš filmový fanoušek, některé mě ale zaujmou natolik že si je pouštím i několikrát. Takovým případem je i Anihilace, což je pro mě téměř prototypem dokonalého snímku s mimozemšťany. Hlavně proto, že o nich vůbec není. Obecně nemám rád snímky, kde pobíhají podivné postavy vypadající jako my, hrající si na inteligenci odjinud z vesmíru. V Anihilaci na Zemi přistálo něco, co postupně roste, zabírá prostor a vytváří podivnou světélkující kupoli. Nikdo, kdo do ní vstoupil, se nevrátil. Celý film sleduje tým, který se vydá zjistit, co je doopravdy uvnitř, aby narazil na ty nejbizarnější útvary, věci a stvoření, jaké si jen dokážete představit. Pokud existuje mimozemský život proč by měl vypadat a chovat se tak, jako my? Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Annihilation

Režie: Alex Garland

Hrají: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Oscar Isaac, Gina Rodriguez, Sonoya Mizuno, Tuva Novotny

Původ a premiéra: USA, 2018 Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Král Historické filmy nemám v oblibě. Občas se ale najde výjimka, jako je třeba právě The King. Přiznám se, pustil jsem si jej jen kvůli Timothée Chalametovi, který hraje titulní roli anglického krále, jenž je událostmi donucen napadnout Francii. Film staví na historických reáliích, přetváří si je ale k obrazu svému a tak nečekejte dokument. Jedná se spíše o až shakespearovskou hru herců, hudby a produkce, která vás zavede na královský dvůr plný pletich a zrad. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Historické filmy

Původní název: The King

Režie: David Michôd

Hrají: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Sean Harris, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn, Lily-Rose Depp, Tom Glynn-Carney

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 133 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)