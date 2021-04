Voyo chce být streamovací trojkou, lákat bude českým obsahem

Daniel Grunt, nový šéf online divize CME, v rozhovoru pro Mediaguru prozradil několik zajímavostí z kuchyně TV Nova. Třeba to, že tentokrát již nazrál čas udělat z Voyo.cz významnou streamovací službu.

Sama už odstartovala před devíti lety, dlouho před Netflixem nebo HBO Go, avšak lidé tehdy ještě nebyli připraveni platit. Voyo v dobách největší slávy nasbíralo 30 tisíc předplatitelů, později služby přestala čísla reportovat. Až příchod globálních hráčů a covid nás naučily, že když je dobrý obsah, vhodná cena a příjemné uživatelské rozhraní, předplatitelů přibývá.

Voyu se loni podařilo zdvojnásobit počet platících diváků a Grunt má za cíl dvojnásobně růst každý rok. Je prý reálné, že by do pěti let mohlo Voyo v Česku a na Slovensku mít milion předplatitelů. Právě na tyto dva trhy se chce CME momentálně soustředit, přestože mediální skupina působí také na televizních trzích v Bulharsku, Rumunsku a Slovinsku. (Na všech již funguje i Voyo.)

Podle Grunta je na trhu místo pro tři placené videotéky, které by na sebe mohly být ziskové. Věří, že v té trojce bude Netflix, Disney+ a právě Voyo. HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+ nebo dokonce Peacock či Paramount+ dle jeho logiky nemohou v Česku vydělávat.

A jak se chce Voyo lákat předplatitele? Lokálním obsahem. Netflix u nás sice produkuje filmy i seriály, avšak původní český obsah ještě nevyrobil. HBO natočí něco českého jednou za uherský rok.

Voyo už oslovuje tuzemské filmaře a chce přinášet nové minisérie každý měsíc. Obsah přitom má vznikat primárně pro Voyo, až zpětně se dostane na TV Nova. Už dnes nové díly nováckých seriálů mají premiéry na Voyu. Chystaná reality show Love Island pak bude vznikat přímo pro internet. Vlastní pořady musí Voyo točit i proto, že v budoucnu se bude těžko dostávat k tomu zahraničnímu, když každé hollywoodské a televizní studio zakládá svou streamovací službu. To přiznává i Grunt.

Voyo stojí 159 Kč na měsíc. V katalogu najdeme přes 2000 filmů a seriálů, součástí jsou také online verze kanálů Nova Sport 1 a 2, které vysílají atraktivní evropský fotbal, zápasy NHL, NBA nebo závody Moto GP. Voyo je dostupné na webu, Androidu, iOS, většina Smart TV a podporuje i Chromecast.

Takhle před devíti lety startovalo Voyo: