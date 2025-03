Proč si předplatit Oneplay, dříve Voyo. Třeba kvůli těmto filmům. Vybrali jsme ty nejlepší

Máte rádi české filmy? Tady se bude cítit jako v ráji. Na Oneplay najdete černobílé komedie ze třicátých let minulého století, československou klasiku z šedesátých a sedmdesátých, ale i nejnovější populární filmy. Nechybí ani zahraniční tituly, ale nabídku české tvorby má tato služba mimořádně rozsáhlou a prakticky bezkonkurenční.



Režie: Jiří Menzel

Hrají: János Bán, Marián Labuda, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Petr Čepek, Rudolf Hrušínský, Milena Dvorská, Milada Ježková, Jan Hartl, Jiří Lír

Původ a premiéra: Česko, 1985

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Netflix, O2TV, Canal Plus, Apple TV+, KVIFF TV, Prima Plus, Vodafone TV

Režie: David Ondříček

Hrají: Václav Neužil, Martha Issová, James Frecheville, Robert Mikluš, Gabriel Andrews, Sinéad Phelps, Sean Brodeur, Anna Schmidtmajerová, Filipp Mogilnitskiy, Roy McCrerey

Původ a premiéra: Česko, 2021

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Michael Beran, Kristýna Badinková Nováková, Miroslav Donutil, Simona Stašová, Jiří Kodet, Emília Vášáryová, Bolek Polívka, Marek Morvai, Stella Zázvorková, Eva Holubová

Původ a premiéra: Česko, 1999

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Netflix, Max, iVysílání, O2TV, Canal Plus, DaFilms, Filmy česky, Apple TV+, Prima Plus, Vodafone TV

Původní název: Lord of War

Režie: Andrew Niccol

Hrají: Nicolas Cage, Bridget Moynahan, Jared Leto, Ethan Hawke, Eamonn Walker, Ian Holm, Sammi Rotibi, Shake Tukhmanyan, Eric Uys, Stewart Morgan

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 122 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Canal Plus (dabing), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Režie: Jiří Menzel

Hrají: Petr Čepek, Jaromír Hanzlík, Jiří Schmitzer

Původ a premiéra: Česko, 1981

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Netflix, O2TV, Apple TV+, KVIFF TV, Prima Plus, Vodafone TV

Režie: Juraj Herz

Hrají: Jiří Menzel, Vlasta Chramostová

Původ a premiéra: Česko, 1969

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Netflix, iVysílání, O2TV, Canal Plus, DaFilms, KVIFF TV, Vodafone TV

Původní název: The Wolf of Wall Street

Režie: Martin Scorsese

Hrají: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Kyle Chandler, Rob Reiner, Matthew McConaughey, Kenneth Choi, Brian Sacca, Cristin Milioti, Aya Cash

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 180 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), O2TV (dabing), DaFilms (bez dabingu a titulků), Google Play (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), KVIFF TV (titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků), SledovaniTV (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Režie: David Ondříček

Hrají: Martha Issová, Marek Taclík, Robert Mikluš, Petr Buchta, Jiří Langmajer

Původ a premiéra: Česko, 2018

Délka: 160 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), iVysílání

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Jan Tříska, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Václav Jakoubek, Radoslav Budáč

Původ a premiéra: Česko, 1991

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Netflix, Max, iVysílání, O2TV, Canal Plus, České kino, DaFilms, iTunes, Vodafone TV

Původní název: Southpaw

Režie: Antoine Fuqua

Hrají: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest Whitaker, Oona Laurence, Naomie Harris, Rita Ora, 50 Cent, Clare Foley, Beau Knapp

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 123 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Netflix (titulky)

Režie: Ondřej Trojan

Hrají: Anna Geislerová, György Cserhalmi, Jaroslava Adamová, Miroslav Donutil, Jaroslav Dušek, Iva Bittová, Ivan Trojan, Jan Hrušínský, Anna Věrtelářová, Michal Hofbauer

Původ a premiéra: Česko, 2003

Délka: 150 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Netflix, Max, iVysílání, Canal Plus, DaFilms, KVIFF TV, Vodafone TV

Původní název: Silver Linings Playbook

Režie: David O. Russell

Hrají: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker, Anupam Kher, John Ortiz, Shea Whigham, Julia Stiles, Dash Mihok

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 122 minut 25 nejlepších romantických filmů. Drama, komedie, velkofilmy i oddechovky. Víme, kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky)

Režie: Věra Chytilová

Hrají: Miroslav Donutil, Šárka Vojtková, Jozef Kroner, Bolek Polívka, Dagmar Havlová Veškrnová, Markus Knüfken

Původ a premiéra: Česko, 1992

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Netflix, Max, iVysílání, O2TV, Canal Plus, Apple TV+, KVIFF TV, Prima Plus, Vodafone TV

Režie: Tomáš Hoffman

Hrají: Vladimír Polívka, Petra Hřebíčková, Jan Cina, Alžběta Dolečková, Olivie Sulženková, Vojtěch Kotek, Hynek Čermák, Miroslav Táborský, Jenovéfa Boková, Zlata Adamovská

Původ a premiéra: Česko, 2024 Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Původní název: A Perfect World

Režie: Clint Eastwood

Hrají: Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, T.J. Lowther, Bradley Whitford, Keith Szarabajka, Leo Burmester, Ray McKinnon, Jennifer Griffin, Belinda Flowers

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 138 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (dabing a titulky)

Původní název: Law Abiding Citizen

Režie: F. Gary Gray

Hrají: Jamie Foxx, Gerard Butler, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Gregory Itzin, Regina Hall, Emerald-Angel Young, Christian Stolte, Annie Corley

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Canal Plus (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (dabing), Vodafone TV (dabing)

Původní název: Limitless

Režie: Neil Burger

Hrají: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Anna Friel, Robert John Burke, Darren Goldstein, Tomas Arana, Ned Eisenberg, Cindy Katz, Brian Anthony Wilson

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Prima Plus (bez dabingu a titulků), SledovaniTV (bez dabingu a titulků)

Režie: Jiří Menzel

Hrají: Jana Preissová, Vlastimil Brodský, František Řehák, Míla Myslíková, Bohuš Záhorský, Alois Vachek, Bohumil Koška, Karel Hovorka, Antonín Pražák, Jiří Menzel

Původ a premiéra: Česko, 1968

Délka: 74 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), O2TV, KVIFF TV, Prima Plus

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Bolek Polívka, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Vilma Cibulková, Jiří Pecha, Pavel Liška, Nikola Pešková, Lukáš Baborský, Boris Hybner, Bohumil Klepl

Původ a premiéra: Česko, 2003 Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Max, iVysílání, Canal Plus, DaFilms, Prima Plus, Vodafone TV

Původní název: Point Break

Původ a premiéra: USA, 1991

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Rakuten (titulky)

Původní název: Treasure of Silver Lake

Režie: Harald Reinl

Hrají: Lex Barker, Pierre Brice, Götz George, Karin Dor, Herbert Lom, Ralf Wolter, Eddi Arent

Původ a premiéra: Německo, 1962

Délka: 111 minut Našli jsme 31 nejlepších westernů. Kolty jsou proklatě nízko a většinu filmů si můžete pustit online Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing)

Režie: Karin Babinská

Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař, David Novotný, Vanda Hybnerová, Lenka Vlasáková, Viktor Preiss, Vilma Cibulková, Zdena Hadrbolcová, Stanislav Zindulka

Původ a premiéra: Česko, 2013 Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Canal Plus, Prima Plus, SledovaniTV

Původní název: Gone Girl

Režie: David Fincher

Hrají: Ben Affleck, Rosamund Pike, Carrie Coon, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Patrick Fugit, Missi Pyle, Kathleen Rose Perkins, Emily Ratajkowski

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 145 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), O2TV (dabing), Google Play (titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Kuki (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Režie: Oldřich Lipský

Hrají: Karel Fiala, Rudolf Deyl, Miloš Kopecký, Květa Fialová, Olga Schoberová, Bohuš Záhorský, Josef Hlinomaz, Waldemar Matuška, Karel Effa

Původ a premiéra: Česko, 1964

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), O2TV, Prima Plus

Režie: Otakar Vávra

Hrají: Elo Romančík, Vladimír Šmeral, Soňa Valentová, Josef Kemr, Lola Skrbková

Původ a premiéra: Česko, 1970

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), O2TV, Canal Plus

Hrají: Miroslav Zounar, Jiří Lábus, Pavel Kikinčuk

Původ a premiéra: Česko, 1984

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Netflix, O2TV, Canal Plus, Prima Plus, Vodafone TV

Původní název: Basic Instinct

Režie: Paul Verhoeven

Hrají: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Denis Arndt, Leilani Sarelle, Bruce A. Young, Chelcie Ross, Dorothy Malone, Wayne Knight

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 127 minut 22 nejlepších erotických thrillerů. Víme, jestli a kde si je můžete pustit online Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing)

Původní název: The Revenant

Režie: Alejandro González Iñárritu

Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Brad Carter, Kristoffer Joner, Lukas Haas, Brendan Fletcher, Joshua Burge, Robert Moloney

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 156 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), O2TV (dabing), Canal Plus (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Původní název: Terminator 2: Judgment Day

Režie: James Cameron

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Joe Morton, S. Epatha Merkerson, Castulo Guerra, Jenette Goldstein, Dick Bernstein, Earl Boen

Původ a premiéra: USA, 1991

Délka: 137 minut Nejlepší filmy s Arnoldem Schwarzeneggerem: Od Conana a Terminátora až k Postradatelným Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Režie: Ján Kadár, Elmar Klos

Hrají: Ida Kamińska, Jozef Kroner, Martin Gregor, Hana Slivková, Martin Hollý, Adam Matejka

Původ a premiéra: Česko, 1965

Délka: 128 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Netflix, O2TV, DaFilms, Apple TV+

Režie: Matthew Vaughn

Hrají: Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Nicolas Cage, Omari Hardwick, Dick Bernstein, Clark Duke, Garrett M. Brown, Evan Peters, Deborah Twiss

Původ a premiéra: Velká Británie, 2010

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Canal Plus (dabing)

Režie: Tereza Kopáčová-Vrabelová

Hrají: Lukáš Vaculík, David Máj, Kristýna Podzimková, Veronika Freimanová, Dušan Sitek, Vladimír Kratina

Původ a premiéra: Česko, 2018 Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), iVysílání

