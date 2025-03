Proč si předplatit Oneplay, dříve Voyo. Třeba kvůli těmto seriálům. Vybrali jsme ty nejlepší

1 / 32



Metoda Markovič: Hojer Minisérie zavádí diváky do ponuré Prahy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Šedivou atmosféru normalizace narušuje nový děsivý fenomén – série brutálních sexuálních vražd. Kriminalista Jiří Markovič se pouští do vyšetřování a odhalování pachatelů těch nejhrůznějších zločinů své doby. Klíčovou postavou je Ladislav Hojer, jeden z nejnebezpečnějších sériových vrahů československé historie. Série sleduje nejen proces jeho dopadení a usvědčení, ale také zvláštní vztah, který mezi ním a Markovičem vznikl. Oneplay přichází. Nejdůležitější otázky a odpovědi, co se mění pro uživatele O2 TV a Voyo Příběh se odehrává v několika časových rovinách a vedle policejní práce přibližuje i fungování psychiatrie a vyšetřovacích metod v době, kdy pravda a spravedlnost nebyly samozřejmostí. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Krimi seriály

Režie: Pavel Soukup

Hrají: Petr Lněnička, Petr Uhlík, Sarah Haváčová, Václav Neužil, Adam Mišík, Michal Isteník, Daniel Heriban

Původ a premiéra: Česko, 2024

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 2 / 32 Studna Šestidílné drama se vrací k příběhu, který se zapsal do povědomí celých generací. Začíná v roce 1932, kdy se mladý voják Standa na vesnické tancovačce zakouká do půvabné Marie. Charismatický a vtipný muž si rychle získá její srdce a společně začnou budovat život plný nadějí. Chtějí založit rodinu, šťastně žít a čelit všem nástrahám osudu. Jenže tam, kde je velká láska, se často rodí i velká tragédie. Příběh postupně odkrývá, co předcházelo nechvalně známé rodinné katastrofě z roku 1968, co po ní následovalo a jak hluboko mohou sahat jizvy narušených vztahů v uzavřené vesnické komunitě. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Drama seriály

Režie: Tereza Kopáčová-Vrabelová

Hrají: David Švehlík, Johana Matoušková, Filip František Červenka

Původ a premiéra: Česko, 2025

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 3 / 32 Okresní přebor Kultovní komediální seriál zavádí diváky do světa venkovského fotbalu, kde se hraje nejen o góly, ale i o prestiž, hrdost a pivo po zápase. Klub SJ Slavoj Houslice se sice nachází v zapadlém koutě republiky, ale jeho hráči a funkcionáři fotbal prožívají, jako by šlo o Ligu mistrů. Hlavními protivníky nejsou jen soupeři na hřišti, ale i vlastní neschopnost, osobní mindráky a nekonečné mezilidské tahanice. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Ondřej Vetchý, David Novotný, Pavel Kikinčuk, Jaroslava Pokorná, Luděk Sobota, Pavel Nečas, Ladislav Hampl

Původ a premiéra: Česko, 2010

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 4 / 32 Nevinné lži I malá lež může způsobit velké potíže. Cyklus komorních televizních filmů zachycuje osobní problémy i společenské fenomény. Překvapivě dobrý seriál potěší nečernobílým pohledem na téma a dobrými scénáři. Přičtěte kvalitní herecké obsazení a zajímavě zvolené náměty jednotlivých dílů. Nejde přitom o vysloveně vážný seriál, nechybí ani potřebný humor. Některé díly mají vyšší úroveň než jiné, rozhodně si ale Nevinné lži nenechte ujít. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Markéta Tanner, Luboš Veselý, Tatiana Dyková, Marek Taclík, Ondřej Vetchý, Pavel Liška, Martin Finger

Původ a premiéra: Česko, 2013 Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), iVysílání, Canal Plus, Prima Plus

Pokračování 5 / 32 Veliká Kateřina přijíždí do Ruska uzavřít dohodnutý sňatek s náladovým carem Petrem. Mladá dívka doufá v láskyplný a sluncem zalitý život, jenže se ocitne v nebezpečném, zpustlém a zaostalém světě… A tak se ho rozhodne změnit. Jediné, co pro to musí udělat, je zabít svého manžela, přemoci církev, usměrnit armádu a získat dvůr na svoji stranu. Hlavním tématem zábavného historického kostýmového seriálu je sex a boj o moc. Máte-li rádi věrné historické série, tak tady jste špatně. Ale jestli se chcete bavit, směle do toho. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Historické seriály

Původní název: The Great

Hrají: Elle Fanning, Phoebe Fox, Gwilym Lee, Sacha Dhawan, Adam Godley, Douglas Hodge, Belinda Bromilow, Bayo Gbadamosi, Nicholas Hoult, Sebastian de Souza

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 57 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Max (dabing a titulky), SkyShowtime (bez dabingu a titulků)

Pokračování 6 / 32 Proč ženy zabíjí V temném komediálním dramatu vystupují tři ženy z různých dekád, které zažívají manželské neshody. Žena v domácnosti v 60. letech, dáma v 80. letech a právnička v roce 2019. Každá z nich čelí nevěře ve svém manželství a každá se s ní vyrovnává po svém. Každý z těchto příběhů, plný intrik, vášně a temného humoru, vede ke stejnému konci – vraždě. Beth Ann, oddaná hospodyňka ze šedesátých let, postupně odhaluje zradu svého manžela a mění se z poslušné ženy v chytrou manipulátorku. Simone, extravagantní společenská ikona osmdesátých let, zjistí, že její třetí manžel je homosexuál, a vrhne se do milostného dobrodružství s výrazně mladším mužem. Taylor, moderní právnička s otevřeným vztahem, se ocitá v milostném trojúhelníku, který nečekaně naruší dynamiku jejího manželství. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Why Women Kill

Hrají: Ginnifer Goodwin, Lucy Liu, Allison Tolman, Kirby, Alexandra Daddario, Lana Parrilla, Reid Scott, Nick Frost, Sam Jaeger, B.K. Cannon

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), SkyShowtime (dabing a titulky)

Pokračování 7 / 32 České století Minisérie v produkci České televize mapuje nejdůležitější události let 1918 až 1992. Vidíme v ní tedy nejdůležitější události naší historie od založení Československa až po rozpad federace. Velmi nadprůměrný seriál vznikl v produkci ČT a představuje výborného průvodce moderními dějinami našeho státu. Byť byl poradcem seriálu historik, který se zaměřuje na 20. století, občas se scenáristé některým nepřesnostem nevyhnuli. To ale nijak nesnižuje celkově vysokou kvalitu tohoto seriálu. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Historické seriály

Režie: Robert Sedláček

Hrají: Daniel Landa, Jiří Vyorálek, Luboš Veselý, Jan Budař, David Novotný, Martin Finger, Miloslav Mejzlík, Martin Stránský, Monika A. Fingerová, Jaromír Dulava

Původ a premiéra: Česko, 2013

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), iVysílání, Canal Plus

Pokračování 8 / 32 Labyrint Nález těla krajského politika Karase, kterého vrah zabil v duchu středověkých mučicích praktik a tělo pečlivě naaranžoval v podivné scéně, rozpoutá policejní honbu za sadistickým pachatelem. Ten staví vyšetřovacímu týmu do cesty složitou sérii vražd, které svojí krutou obřadností otřásají místním regionem i samotnými kriminalisty. Nadprůměrný krimiseriál s výbornou hudbou a moderní kamerou režíroval Jiří Strach. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Krimi seriály

Režie: Jiří Strach

Hrají: Lenka Vlasáková, Tatiana Dyková, Jiří Langmajer, Miroslav Donutil, Pavel Řezníček, Zuzana Kajnarová, Petr Stach, Michal Dalecký, Jan Hájek, Pavel Batěk

Původ a premiéra: Česko, 2015

Délka: 58 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), iVysílání, Canal Plus

Pokračování 9 / 32 Král Šumavy: Fantom temného kraje Píše se jaro 1948. Druhá světová válka sice skončila, ale napětí mezi Východem a Západem sílí a studená válka už začíná rozdělovat svět. Hluboké šumavské lesy se stávají nepropustnou hranicí mezi dvěma systémy. Právě tam, v kuchyni Sboru národní bezpečnosti ve Zvonkové, slouží čtyřiadvacetiletý Josef Hasil. Divoký mladík, který prošel německým pracovním lágren a jako partyzán zažil boj o přežití, teď touží hlavně po dobrodružství a svobodě. Politika mu nic neříká, ale brzy se ocitne v situaci, která ho postaví na životní křižovatku – a jeho rozhodnutí ho navždy zapíše do dějin. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Thriller seriály

Režie: David Ondříček

Hrají: Oskar Hes, Kristýna Podzimková, Vojtěch Vodochodský, Gabriela Heclová, Jan Nedbal, Judit Pecháček

Původ a premiéra: Česko, 2022

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 10 / 32 Dobrý doktor Mladý autistický chirurg se syndromem učence se z tichého venkova připojí k prestižní chirurgické jednotce ve velkém městě. Shaun, sám mírně ztracený ve světě „normálních lidí“, používá své mimořádné lékařské nadání, aby zachraňoval životy svých pacientů a zmírnil skepticismus svých kolegů. Za seriálem stojí David Shore, který se postaral o výborného Dr. House. Obsazení hlavní role se i zde povedlo, herec Freddie Highmore je vynikající. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Good Doctor

Hrají: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Paige Spara, Jasika Nicole, Hill Harper, Richard Schiff, Christina Chang

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Netflix (titulky), Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 11 / 32 Extraktoři Čerstvě vytvořený tým české zpravodajské služby má za úkol pomáhat Čechům, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi. Potřebuje k tomu nejen špičkový výcvik a fyzickou kondici, ale i jazykové znalosti, kulturní a politický přehled, bystrý úsudek, schopnost rychle se rozhodovat. Příběh nabízí pohled do světa špionáže a mezinárodních tajných operací a je inspirován skutečnými událostmi. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Thriller seriály

Režie: Roman Kašparovský

Hrají: Jakub Štáfek, Jan Révai, Pavla Gajdošíková, Ján Koleník, Michaela Petřeková, Gabriela Heclová, Jiří Štrébl, Lukáš Duy Anh Tran

Původ a premiéra: Česko, 2023

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 12 / 32 Iveta Příběh Ivety Bartošové začíná od dětství, kdy spolu se svou sestrou začala navštěvovat školní sbor. Pokračuje přes úspěchy na hudebních soutěžích a odchod do Prahy a následnou cestu ke slávě, které dosáhla zejména díky spolupráci se zpěvákem Petrem Sepéšim. Průměrný, poměrně pomalý seriál je přímo od Voyo. Mapuje život oblíbené české zpěvačky, ale dopouští se řady nepřesností a idealizací. Rozhodně nečekejte věrný příběh. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Drama seriály

Režie: Michal Samir

Hrají: Anna Fialová, Eliška Křenková, Igor Chmela, Alena Mihulová, Vojtěch Vodochodský

Původ a premiéra: Česko, 2022

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 13 / 32 Matematika zločinu Novinářka Magdalena Sodomková, která obdrží dopis z indonéského vězení od uprchlíka Tomáše Tomana. Ten byl zadržen při pokusu vyhnout se české spravedlnosti a tvrdí, že zločin, za který byl odsouzen k dvanácti a půl letům vězení, nespáchal. Klíčovým důkazem proti němu byl znalecký posudek renomovaného experta na biomechaniku, přezdívaného „Matematik zločinu“. Co když se ale tentokrát přepočítal? Sodomková začne případ podrobně zkoumat a odhaluje nesrovnalosti, které zpochybňují nejen verdikt soudu, ale i samotný systém spravedlnosti. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Krimi seriály

Režie: Peter Bebjak

Hrají: Lucie Štěpánková, Jan Nedbal, Zuzana Bydžovská, Kristýna Boková, Miloslav Pecháček, Jiří Bartoška, Tomáš Maštalír, Barbora Bočková, Kryštof Bartoš

Původ a premiéra: Česko, 2023

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 14 / 32 Národní házená Letargické plynutí času na maloměstě skončí, když přijde pozvánka na Světový šampionát veteránů Národní házené na Slovensku. Odkvetlí házenkáři musejí zapomenout na rutinu i pohodlí, protože je potřeba začít trénovat a celkově se dát trochu dohromady. „Míč v ruce, národka v srdci“ a především pak celoživotní kamarádství provede partičku svérázů nelehkou cestou na Světový šampionát. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Komediální seriály

Režie: Michal Suchánek

Hrají: Michal Suchánek, Václav Neužil, Martin Pechlát, Jakub Špalek, Petr Vršek, Jiří Langmajer, Marek Taclík

Původ a premiéra: Česko, 2022 Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 15 / 32 Guru Ústřední postavou seriálu je Alice, která oznámí na policii, že byla znásilněna. Její výpověď však nejdříve u policistů a následně u lékařů vzbuzuje nedůvěru. Případu se ujímá vyšetřovatelka Petra, která začne rozkrývat zneklidňující skutečnosti. Zdá se, že guru Marek spáchal v rámci rádoby terapeutických lekcí jógy sexuální násilí až na desítkách žen. Je třeba jej co nejrychleji zastavit, zahájit trestní stíhání a postavit před soud. Kromě samotného procesu vyšetřování příběh odkrývá i soukromí Alice. Vychází najevo, že se v minulosti nechovala ideálně. To ještě více podrývá důvěru okolí v Alicinu verzi toho, co se jí a ostatním ženám mělo stát. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Drama seriály

Režie: Biser A. Arichtev

Hrají: Anna Fialová, Zuzana Stivínová, Alžběta Malá, Lukáš Melník, Vojtěch Kotek, Kristýna Podzimková

Původ a premiéra: Česko, 2022

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 16 / 32 Znovu 20 Liza je čtyřicetiletá, čerstvě rozvedená svobodná matka. Nyní hledá práci, což – jak brzy zjistí – je pro ženu jejího věku velmi obtížný úkol. Poté, co se jí dostane komplimentu od mladšího muže, se rozhodne, že podstoupí vizuální proměnu. Vezme si ji na starosti její přítelkyně Maggie. Úkolem je, aby Liza vypadala, že jí je přes dvacet. Ta pak, vyzbrojena novým sebevědomím, získá práci a chce se prosadit v kariéře svých snů. Teď se jen musí ujistit, že nikdo neprohlédne její tajemství. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Younger

Hrají: Sutton Foster, Hilary Duff, Debi Mazar, Miriam Shor, Nico Tortorella, Molly Bernard, Peter Hermann

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 21 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing)

Pokračování 17 / 32 Comeback Říkal si Tomi Paci a svět šoubyznysu a fanynky mu ležely u nohou. Teď na zašlou slávu jen vzpomíná a se svým svérázným bratrem Ozzákem vychovává sedmnáctiletou dceru Ivu. Když mu jednoho dne do jeho krámu s hudebními deskami vpadne věrná fanynka Marcelka, začnou se dít věci. Navíc v domě bydlí Simona, výčepní z nedaleké hospody U Jezevce, kde se Ozzák zdržuje víc než doma. Slavný český sitcom sice už má pár let, ale na popularitě rozhodně nic neztratil. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Tomáš Matonoha, Martin Dejdar, Matouš Ruml, Kristýna Leichtová, Marie Doležalová, Dana Batulková, Simona Babčáková, Jakub Žáček

Původ a premiéra: Česko, 2008

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 18 / 32 Poldark Británie se ocitla v sevření mrazivé recese... klesající mzdy, rostoucí ceny, občanské nepokoje – jen bankéři se usmívají. Píše se rok 1783 a Ross Poldark se vrací z americké války za nezávislost do svého milovaného Cornwallu, aby našel svůj svět v troskách. Jeho otec je mrtvý, rodinný důl dávno zavřený, dům rozbořený a milá se zavázala, že se provdá za jeho bratrance. Ross však zjišťuje, že naději a lásku lze nalézt i ve chvíli, kdy to v divoké, ale krásné cornwallské krajině nejméně čekáte. Poldark pojednává nejen o rodině, ale také o životních výzvách a konfliktech mezi chudými a bohatými. Ross totiž nyní stojí před nelehkým úkolem – musí učinit svou zemi produktivnější a schopnější, postarat o lidi, kteří na něj spoléhají a získat zpět ženu, kterou miloval... nebo najít důvod, proč žít bez ní. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Historické seriály

Hrají: Aidan Turner, Eleanor Tomlinson, Heida Reed, Kyle Soller, Ruby Bentall, Jack Farthing, Phil Davis, Beatie Edney

Původ a premiéra: Velká Británie, 2015

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing)

Pokračování 19 / 32 První republika Sága mapuje atmosféru první republiky mezi lety 1918 a 1945. V centru dění jsou pestré osudy rozvětvené rodiny Valentových, která zbohatla na válečných zakázkách a stěhuje se z venkova do Prahy, do Podolí. Zatím jsou zde jen louky, pár starých továrních komínů a poválečná chudoba. Podnikaví Valentovi však Podolí změní. Ovšem ne sami a ne lehce. V jejich rodině panuje rivalita mezi bratry. Je zde tajemství, které s sebou nese pátrání po staré předválečné vraždě, a postavy prožívají také své osudové lásky. Seriál pokrývá různé vrstvy společnosti, od elit až po dělnickou a rolnickou třídu. Osudy hrdinů se prolínají s událostmi tehdejší doby a připomenou divákům některé významné momenty naší historie. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Ján Koleník, Markéta Plánková, Jiří Vyorálek, Jan Vlasák, Robert Urban, Viktor Dvořák, Veronika Arichteva, Veronika Freimanová, Jana Štěpánková, Jan Hrušínský

Původ a premiéra: Česko, 2014

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), Netflix, iVysílání, SledovaniTV

Pokračování 20 / 32 Útok v Salisbury Seriál rekonstruuje skutečné události kolem útoku nervově paralytickou látkou novičok. S její pomocí se dle všech dostupných důkazů pokusili dva příslušníci ruské tajné služby 4. března 2018 otrávit přeběhlého bývalého agenta GRU Sergeje Skripala s dcerou Julií. Vystavili tak nebezpečí kontaminace populaci čtyřicetitisícového Salisbury v anglickém Wiltshiru. Drama zachycuje Británii v nejistotě, zda se nestala terčem rozsáhlejšího teroristického útoku, a soustředí se při tom na práci konkrétních lidí, kteří ji krizí provedli. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Salisbury Poisonings

Hrají: Anne-Marie Duff, Rafe Spall, MyAnna Buring

Původ a premiéra: Velká Británie, 2020 Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing)

Pokračování 21 / 32 SpongeBob v kalhotách Hluboko v Tichém oceánu žije v podzemním městě Bikini Bottom hranatá žlutá houba. SpongeBob bydlí v ananasu se svým domácím mazlíčkem, miluje svou práci kuchaře a má talent dostat se do nejrůznějších problémů, aniž by se o to opravdu snažil. Obvykle se ocitá uprostřed nejrůznějších podivných situací se svým nejlepším kamarádem, jednoduchou, ale milou mořskou hvězdicí Patrikem. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Animované seriály

Původní název: SpongeBob SquarePants

Hrají: Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 15 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Netflix (bez dabingu a titulků), SkyShowtime (dabing a titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 22 / 32 Specialisté Speciální tým zkušených kriminalistů se v každé epizodě pouští do vyšetřování těch nejzávažnějších zločinů. Nejde ale jen o napínavé případy, zaznamenané jsou také osobní životy jednotlivých vyšetřovatelů, které se často prolínají s jejich prací. Kromě kriminalistické rutiny sledujeme i vztahy mezi členy týmu a jejich blízkými, kteří jim někdy pomáhají s řešením složitých případů. Hodnocení Kinobox.cz: 45 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Marek Adamczyk, Jakub Štáfek, David Prachař, Zuzana Kajnarová

Původ a premiéra: Česko, 2017 Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 23 / 32 Viktorie Královna Viktorie vládla Británii v 19. století a zapsala se do dějin jako jedna z nejmocnějších a nejrespektovanějších královen všech dob. Nastoupila na trůn v době velkých hospodářských změn a obrozujícího se republikánství – aby o 64 let později zemřela jako hlava největšího impéria, jaké kdy svět viděl, zvedla prestiž královského trůnu a stala se „babičkou Evropy“. Velkolepý výpravný seriál s hvězdným hereckým obsazením čerpá ze skutečných událostí a podrobných deníků samotné královny. Vykresluje detailní portrét její proměny ze spontánní osmnáctileté dívky v dospělou ženu, matku a panovnici Spojeného království Velké Británie. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Životopisné seriály

Původní název: Victoria

Hrají: Jenna Coleman, Tom Hughes, Nell Hudson, Ferdinand Kingsley, Adrian Schiller, Tommy Knight, Louisa Bay, Anna Wilson-Jones, Jordan Waller, Lily Travers

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 32 Expozitura Kriminální seriál čerpá ze skutečných událostí spojených s nechvalně proslulým Berdychovým gangem. Ten v devadesátých letech páchal únosy, loupeže, vydírání i vraždy, často s tichým souhlasem zkorumpovaných policistů. Hlavní hrdinkou je mladá policistka, která nastupuje do Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a společně se svým parťákem se pouští do boje s jednou z nejmocnějších zločineckých skupin v zemi. Čím více se blíží pravdě, tím nebezpečnější pro ni situace je – nejen ze strany gangu, ale i policejních špiček zapletených do korupce. I přes některé kontroverzní úpravy proti reálným případům jde o jeden z nejúspěšnějších českých seriálů posledních let. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Krimi seriály

Režie: Petr Kotek

Hrají: Zuzana Bydžovská, Jan Dolanský, Pavel Zedníček, Hana Vagnerová, Jan Novotný, Robert Jašków, Martin Sitta

Původ a premiéra: Česko, 2011

Délka: 75 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 25 / 32 Horná Dolná Komedie zavádí diváky do malebné vesničky Horná Dolná plné svérázných obyvatel. Jejich každodenní život přináší nečekané a často absurdně zábavné situace. Ambiciózní starosta, který mezi vládnutím obci vášnivě rybaří, kněz svádějící boj s vlastními pokušeními nebo policista řešící „závažné“ zločiny, jako je ztracené kolo… to jsou jen některé z postav, které se postarají o salvy smíchu. Nechybí ani rivalita dvou energických žen soupeřících o pozornost mužů. Hodnocení Kinobox.cz: 41 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Zuzana Kubovčíková Šebová, Peter Brajerčík, Daniel Heriban, Roman Slanina, Juraj Šoko Tabaček, Michal Kubovčík, Matej Landl, Marta Sládečková, Peter Sklár, Štefan Skrúcaný

Původ a premiéra: Slovensko, 2015

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (v původním znění)

Pokračování 26 / 32 Kobra 11 Kobra 11 je populární akční seriál, v němž dva policejní inspektoři a jejich tým bojují se zločinem na německých dálnicích. Díky svému zvláštnímu ztvárnění se ihned stal hitem nejen v rodném Německu, ale také v dalších zemích napříč světem. Jejich revírem je dálnice, jejich tempo je vražedné, jejich soupeři jsou zloději aut, vrazi, vyděrači. A to už téměř třicet let. Za tu dobu tvůrci při natáčení seriálu zničili přes pět tisíc aut. Hodnocení Kinobox.cz: 53 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Alarm for Cobra 11: The Motorway Police

Hrají: Erdogan Atalay, Gedeon Burkhard, Christian Oliver, Katja Woywood, Charlotte Schwab, Carina Wiese, Mark Keller, Tom Beck, René Steinke, Pia Stutzenstein

Původ a premiéra: Německo, 1996

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing)

Pokračování 27 / 32 Jitřní záře Název minisérie odpovídá netradičnímu jménu dítěte, které „trápí“ místní sociální pracovnice. Jde o příběhy alternativních rodin, převážně z přelomu milénia, které byly často převyprávěny a upraveny médii. Série tak pokládá univerzální otázku – kde končí osobní svoboda člověka a kde začíná společenská norma? Dá se vůbec dnes žít mimo daný systém? Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Drama seriály

Režie: Dan Wlodarczyk

Hrají: Petra Bučková, Jan Plouhar, Pavel Zedníček, Halka Třešňáková, Lenka Vlasáková, Veronika Žilková, Denisa Biskupová, Yvona Stolařová, Valentýna Bečková, Klára Cibulková

Původ a premiéra: Česko, 2022 Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 28 / 32 Dáma a Král Advokátní kancelář přibere do svého týmu soukromého vyšetřovatele. Má za úkol odhalovat skutečné viníky trestných činů, ze kterých jsou klienti kanceláře obviněni. Hlavními hrdiny jsou trochu podivínský vyšetřovatel a schopná, úspěšná advokátka. Společně tvoří protikladnou a jiskřivou dvojici, která však výborně funguje. Pod taktovkou šéfa kanceláře a s pomocí začínajícího právníka vyšetřují různorodé případy a pomáhají lidem, kteří nemohou nebo nechtějí jít na policii. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Matěj Hádek, Miroslav Donutil, Jan Cina, Tereza Hofová

Původ a premiéra: Česko, 2017

Délka: 53 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 29 / 32 Kriminálka Anděl Na oddělení fiktivní pražské Kriminálky Anděl pracuje tým pěti kriminalistů, kteří pátrají po pachatelích nejzávažnějších trestných činů – loupežných přepadení, úkladných i sexuálně motivovaných vražd. Česká verze populárních amerických kriminálek se sice řadí k průměru, ale v rámci celkově mizerné české seriálové tvorby jde o chvályhodný pokus. Kupodivu daleko více odpovídá realitě než americké předlohy. Hodnocení Kinobox.cz: 53 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Marek Taclík, Jiří Langmajer, Helena Dvořáková, Michal Novotný, Oskar Hes, Martin Stropnický

Původ a premiéra: Česko, 2008

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 30 / 32 Sex O’Clock Největší starostí dospívajícího Adama byla doposud taneční kariéra a neodbytná otázka, kdy konečně přijde o panictví. Jenže rodinná idylka se náhle zhroutí poté, co jeho otec šokujícím odhalením obrátí život celé rodiny vzhůru nohama. Spustí tím sérii nečekaných událostí, se kterými se musí vyrovnat nejen Adam, ale i jeho matka, babička a brzy také sestra Ema, která zatím netuší, jaké překvapení ji čeká. Hořkosladká komedie o dospívání, vztazích a rodinných tajemstvích ukazuje, že někdy je život komplikovanější, než by si kdokoli přál. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komediální seriály

Režie: Jan Bártek, Karolína Zalabáková

Hrají: Maxmilián Kocek, Sára Korbelová, Jan Révai, Petra Bučková

Původ a premiéra: Česko, 2023

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 31 / 32 Mozaika Manželé Jirsovi po čtyřiceti letech společného soužití dospějí k závěru, že už spolu nechtějí dál žít. Zatímco se každý snaží najít novou cestu a samostatné bydlení, dočasně se stěhují ke svým čtyřem dospělým dětem. Každý ze sourozenců má ale své vlastní starosti. Rodiče, kteří náhle potřebují pomoc, převrátí jejich zaběhnuté životy vzhůru nohama. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Karel Heřmánek, Taťjana Medvecká, David Máj, Martha Issová, Marek Adamczyk, Kristýna Podzimková, Jan Nedbal, Tomáš Drápela, Eva Podzimková

Původ a premiéra: Česko, 2024 Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Pokračování 32 / 32 Ordinace v růžové zahradě Seriál sleduje osudy lékařů, zdravotních sester a jejich blízkých. Původně se zaměřoval na gynekologickou kliniku, ale s pokračováním Ordinace v růžové zahradě 2 se děj přesunul do nemocnice v Kamenici, kde se řeší i případy z chirurgie, pediatrie a plastické chirurgie. Kombinuje lékařská dramata s osobními příběhy hlavních postav, které procházejí vztahovými krizemi, profesními dilematy i nečekanými zvraty. Jeden byť jde o jeden z nejhůře hodnocených českých seriálů, překvapivě je velmi populární. Ordinace v růžové zahradě se začala natáčet v roce 2005, od té doby už bylo natočeno přes 1300 dílů. Hodnocení Kinobox.cz: 19 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Martin Zounar, Zlata Adamovská, Petr Rychlý, Linda Rybová, David Prachař, Roman Zach, Ladislav Potměšil

Původ a premiéra: Česko, 2005

Délka: 80 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo)

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se