Výborný seriál Arcane má parádní upoutávku na druhou sezonu. Ta bude zároveň poslední

Seriál Arcane (Arcane: League of Legends) se velmi rychle po premiéře zařadil mezi nejlepší animáky, které kdy byly natočeny. Za animovaným seriálem stojí spolutvůrci Linke a Alex Yee, produkovalo ho francouzské animační studio Fortiche ve spolupráci s Riot Games. Seriál přitom uspěl nejen u fanoušků hry League of Legends, ale také u diváků, kteří tuto on-line hru neznají.

Druhá sezóna, která dorazí na Netflix v listopadu 2024, bude závěrečnou kapitolou Arcane. Zástupce společnosti Riot prozradil, že s ukončením příběhu ve druhé sérii se už počítalo od začátku vývoje. V dnešní době je to velmi neobvyklé, aby divácky úspěšný seriál skončil po pouhých dvou sezónách a nedocházelo k prodlužování. na druhou stranu by to mohlo znamenat, že dostaneme mnohem lepší a uzavřený příběh.

Arcane vypráví příběh o původu dvou ikonických postav League of Legends. A shodou okolností jsou to sestry. Jinx, známá také jako Powder, a Vi se ocitnou na znepřátelených stranách války, která se rozpoutá mezi utopickým městem Piltover a jeho utlačovanou spodinou Zaun. Druhá série by měla začít tam, kde první skočila, tedy po zničení rady Piltoveru.

Nicméně Arcane má být jen prvním z mnoha příběhů z videoherního světa Runeterra, které studio plánuje natočit, neboť postav je tam daleko více. Měli bychom se tak dočkat dalšího, který bude pravděpodobně opět uzavřený.