Vylepšené chytré laserové projektory Samsung The Premiere nahradí TV. Nabídnou obraz větší než 2,5 metru

Samsung první generaci ultra-short throw projektorů The Premiere uvedl už v roce 2022, a tak letos nadešel čas na upgrade. Projektory s ultra krátkou projekční vzdáleností mohou být velmi blízko stěně, na kterou se promítá, a přesto dokážou nabídnout obraz úhlopříčkou 100" (2,54 metru), nebo větší.

Nové projektory Premiere 7 a Premiere 9 mají být jednoduchou cestou, jak obývák proměnit v pořádné kino. Projektory využívají špičkovou laserovou technologii a výrobce slibuje „bezkonkurenční kvalita obrazu a zvuku“. Premiere 9 se může pochlubit technologií trojitého laseru pro přesnější a jasnější barvy, nabídne obraz s 4K rozlišením s úhlopříčkou až 130". Laserový zdroj světla má životnost 20 000 hodin.

Samozřejmostí je operační systém Samsung Tizen OS, což dává uživatelům přístup k široké škále streamovacích služeb, včetně Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Voyo, nová O2 TV, Magenta TV, iVysílání České televize, iPrima a dalších. Nechybí samozřejmě podpora IPTV služeb, takže lze sledovat běžné TV vysílání jako u běžného televizoru.

Vestavěné reproduktory s technologií Dolby Atmos se mají postarat o přesvědčivý zážitek z domácího kina bez nutnosti dodatečného zvukového vybavení. Zatímco The Premiere 7 má 30W 2.2kanálové reproduktory, The Premiere 9 nabídne 40W 2.2.2 kanálové řešení s fyzickými, nahoru orentovanými měniči pro Dolby Atmos.

Projekty Premiere 7 a Premiere 9 slibují pokrytí rozsahu barev 106 % standardu BT.2020, respektive 154 % ve standardu DCI-P3, přičemž oba modely podporují HDR10+/HDR10, což zajišťuje jasný a zářivý obraz i v osvětleném prostředí. The Premiere 7 má maximální svítivost 2 500 ISO lumenů, výkonnější The Premiere 9 dokonce 3 450 ISO lumenů, což je o 23 % a 14 % více, než nabízí předchůdci.

Podobně jako letošní nejlepší televizory Samsung i projektory The Premiere využívají inovativní AI vylepšení obrazu, včetně technologií AI Upscaling a Vision Booster. AI Upscaling pozvedne původní kvalitu snímku na 4K rozlišení, Vision Booster automaticky mění jas a kontrast podle okolního prostředí, čímž má zajisti optimální kvalitu obrazu.

Pro herní fanoušky nabízí Samsung pokročilé herním funkce, nechybí herních aplikace přímo v zařízení. Hráči tak nemusí vlastnit konzoli a přitom získají přístup k bohaté nabídce her dostupných přes cloud přímo na projektoru.

Nové projektory The Premiere umožňují jednoduše sdílet obsah z chytrých telefonů na velkoplošnou obrazovku pomocí funkce Tap View a Mirroring, integrovaný hlasový asistent (Bixby Assistant a Amazon Alexa) zjednodušuje ovládání projektoru a dalších připojených zařízení pomocí jednoduchých hlasových povelů. Integrace Samsung SmartThings dále umožňuje spravovat chytrá domácí zařízení.

Oficiální ceny pro EU zatím oznámené, nicméně dle oznámených cen v zahraničí by výkonnější projektor The Premiere 9 měl startovat na částce 130 000 Kč, nižší The Premiere 7 by mohl stát kolem 70 000 Kč.

Zdroj: Samsung