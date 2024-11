Vylepšený přenosný sluchátkový zesilovač iFi GO link Max přidává výkon i symetrický výstup

iFi GO link Max je vylepšenou verzí populárního Go link DACu, která posouvá možnosti na novou úroveň. Novinkou je přidání 4,4mm symetrického výstupu vedle běžného 3,5mm Jakc konektoru. Zařízení nyní poskytuje výkon až 241 mW (5x více než MacBook Pro), což rozšiřuje možnosti poslechu a lze využít i náročnější sluchátka. Větší výkon přináší lepší zvukový zážitek, a to vše v podobně kompaktním těle o rozměrech 150x15x10 mm.

Srdcem GO link Max je Dual ES9219 DAC s oddělením levého a pravého kanálu, takže dosahuje separace kanálů vyšší než 118 dB. Tento DAC podporuje formáty až do kvality PCM 384 kHz a DSD 256, avšak na rozdíl od svého předchůdce nepodporuje MQA.

Zvuková kvalita se posouvá díky technologii Quad DAC+ a eliminaci jitteru, výrobce slibuje minimální zkreslení (THD+N ≤0,0016 % při 32 Ohmech, 2,4 V přes 4,4mm výstup) a maximální čistotu. Odstup signálu od šumu (SNR) byl také vylepšen na 130 dBA pro symetrický výstup, což je zlepšení oproti 125 dBA u původního modelu.

Další inovací je THD Compensation, která minimalizuje harmonické zkreslení a poskytuje čistší, přirozenější zvuk. Funkce Dynamic Range Enhancement rozšiřuje dynamický rozsah o +6 dB, což má posluchači přinést „bohatší a intenzivnější hudební zážitek“. GO link Max je vybaven hardwarovým ovládáním hlasitosti, které umožňuje jemné krokování a maximum detailů při jakékoliv hlasitosti.

Pro připojení slouží USB-C konektor a postříbřený měděný kabel s helixovou konstrukcí, která efektivně potlačuje rušení a zajišťuje nerušený poslech. iFi GO link Max má oficiální cenu za cenu 79 € (2 000 Kč). Pořídit jej můžete na webu výrobce.

Zdroj: iFi

