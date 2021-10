Výroba OLED a LCD televizorů Panasonic v Plzni končí

Dle dostupných informací má japonský Panasonic příští rok v březnu ukončit výrobu televizorů v továrně v Plzni. Aktuálně se v Plni vyrábí LCD a OLED televizory. Výrobu Panasonic spustil v roce 1997, začal s výrobou klasických CRT televizorů, později přešel na výrobu plazmových a LCD televizorů. Jako poslední Panasonic rozšířil výrobu o špičkové 4K HDR OLED televizory.

OLED televizory Panasonic řady 2000 platí za referenci a používají je i profesionálové při kontrole nastavení barev při tvorbě filmů.

Informaci přines předseda odborového svazu KOVO Jaroslava Součka, řekl to na dnešním jednání rady svazu KOVO v Hradci Králové. Ukončení výroby televizorů v Plzni Souček označil za strategické rozhodnutí nadnárodní firmy, pravděpodobně na to může mít vliv i současný nedostatek čipů. Dle oficiálního vyjádření Panasonicu firma převádí výrobu svých TV na externího dodavatele. Ukončení výroby by se mělo týkat pouze televizorů, další produkty se zde budou vyrábět dále.

Společnost Panasonic AVC Networks Czech ve výroční zprávě za rok 2020 uvedla, že tržby z prodeje televizorů se na jejím obratu podílely 78 procenty. Prodej tepelných čerpadel tvořil 14 procent tržeb, videotechniky šest procent a dvě procenta firma získala z prodeje náhradních dílů a služeb. Panasonic má v České republice ještě výrobní závod v Pardubicích, kde produkuje autorádia.

