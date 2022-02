Výroba QD-OLED běží, ale nedaří se ji navýšit. Samsung Display vyčkává

První QD-OLED televizor Sony A95K a nové 34palcové QD-OLED monitory Samsung a Alienware byly oznámeny začátkem ledna na CESu, nicméně na faktické uvedení produktů na trh se zatím čeká. Otázkou je, v jaké množství se novinky objeví.

Dle jihokorejského webu The Elec se Samsung Display zatím potýká s nízkou výtěžností výroby nových QD-OLED panelů. Dle informací dosahuje výtěžnost nanášení substrátů pouhých 30 %, když se k tomu připočtou další kroky, tak výtěžnost je ještě nižší.

Nicméně nízká výtěžnost výroby QD-OLED není žádné překvapení, při zavádění nových výrobních procesů bývá nízká výtěžnost nízká, ostatně s LG se v prvních letech výroby svých OLED panelů potýkalo s podobnými problémy. Teprve postupné zvládnutí výroby a navýšení obejmu výroby přineslo kýžené snížení nákladů a postupné snížení cen. V současné době se odhaduje výtěžnost LG na 95 %.

Další m faktem, který ovlivňuje výrobu je, že Samsung Display čeká na reakce trhu na své první QD-OLEDy. Společnost se dle dostupných informací domnívá, že nemá dostatek údajů o reakcích zákazníků a poptávce na trhu.

The Elec také poukazuje na to, že Samsung pravidelně provádí přezkumy investic, vyhodnocuje se jejich úspěšnost a schvalují se další výdaje. S dalšími investicemi a rozšířením výroby se tedy váhá. Podle zdroje tak bude rozhodnutí pravděpodobně odloženo na druhou polovinu roku, až dispozici více dat o reakci trhu na nové QD-OLEDy.

V současné době tak výrobní kapacity budou omezené, k případné rozšíření výroby by tak mohlo dojít až začátkem roku 2024. Samsung Display by údajně ráda nejdříve navýšila výtěžnost zhruba na 70 %. Ve výsledku by stávající roční kapacita výroby mohla být jeden milionu QD-OLED panelů pro TV a PC monitory.

